https://sarabic.ae/20250217/جنوح-سفينة-حاويات-في-ظروف-مرعبة-فيديو-1097874383.html
جنوح سفينة حاويات في ظروف مرعبة... فيديو
جنوح سفينة حاويات في ظروف مرعبة... فيديو
سبوتنيك عربي
صباح يوم السبت، في الخامس عشر من فبراير/شباط، جنحت سفينة الحاويات "MSC BALTIC III" تحمل العلم الليبيري، بعد انقطاع التيار الكهربائي في ظل ظروف جوية قاسية. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T13:44+0000
2025-02-17T13:44+0000
2025-02-17T13:44+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097873628_0:436:1991:1555_1920x0_80_0_0_11f450ea82a23ab93f0ce3f7ac09ae1a.jpg
وظهرت سفينة الحاويات التي يبلغ وزنها 33767 طنًا، وتحمل 20 فردًا من أفراد الطاقم، سالمة بعد جنوحها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وكانت حينها الظروف الجوية غير مواتية، حيث تجاوزت سرعة الرياح 120 كيلومترًا في الساعة ووصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار. ولم تتمكن السفينة من تثبيت مرساها، وجنحت بعد ذلك في وايلد كوف، غربي لارك هاربور في كندا.بدوره، أرسل خفر السواحل الكندي كاسحة الجليد "HENRY LARSEN" وطائرة هليكوبتر للمساعدة في عملية الإنقاذ. نجحت طائرة الهليكوبتر في نقل جميع أفراد الطاقم، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.ولم يعرف بعد سبب انقطاع التيار الكهربائي ومدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية. وتراقب السلطات سفينة الحاويات بحثا عن أي تسرب محتمل من خزان الوقود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097873628_0:249:1991:1742_1920x0_80_0_0_636264b3bb4278a96a319ee7f99bcae1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
جنوح سفينة حاويات في ظروف مرعبة... فيديو
صباح يوم السبت، في الخامس عشر من فبراير/شباط، جنحت سفينة الحاويات "MSC BALTIC III" تحمل العلم الليبيري، بعد انقطاع التيار الكهربائي في ظل ظروف جوية قاسية.
وظهرت سفينة الحاويات التي يبلغ وزنها 33767 طنًا، وتحمل 20 فردًا من أفراد الطاقم، سالمة بعد جنوحها، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وتلقت خدمات الاتصالات البحرية وحركة المرور في ميناء الباسك نداء استغاثة من سفينة الحاويات، التي كانت على بعد نحو 12 ميلاً بحريًا خارج مدخل خليج آيلاند، نيوفاوندلاند، كندا.
وكانت حينها الظروف الجوية غير مواتية، حيث تجاوزت سرعة الرياح 120 كيلومترًا في الساعة ووصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار. ولم تتمكن السفينة من تثبيت مرساها، وجنحت بعد ذلك في وايلد كوف، غربي لارك هاربور في كندا.
بدوره، أرسل خفر السواحل الكندي كاسحة الجليد "HENRY LARSEN" وطائرة هليكوبتر للمساعدة في عملية الإنقاذ. نجحت طائرة الهليكوبتر في نقل جميع أفراد الطاقم، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
ولم يعرف بعد سبب انقطاع التيار الكهربائي ومدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية. وتراقب السلطات سفينة الحاويات بحثا عن أي تسرب محتمل من خزان الوقود.