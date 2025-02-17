فن بناء الأكواخ الثلجية يزين شوارع نوفوسيبيرسك شرقي روسيا

زوار يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو"، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا
زوار يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو"، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتعون بقضاء وقتهم داخل أحد الأكواخ الثلجية
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتعون بقضاء وقتهم داخل أحد الأكواخ الثلجية
مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
طفل يمشي بين مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
طفل يمشي بين مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
شابة تشارك في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
شابة تشارك في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
أحد زوار مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتع بقضاء وقته داخل أحد الأكواخ الثلجية
أحد زوار مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتع بقضاء وقته داخل أحد الأكواخ الثلجية
مواطنون يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا
مواطنون يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك
زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك