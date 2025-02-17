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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250217/فن-بناء-الأكواخ-الثلجية-يزين-شوارع-نوفوسيبيرسك-شرقي-روسيا-1097856894.html
فن بناء الأكواخ الثلجية يزين شوارع نوفوسيبيرسك شرقي روسيا
فن بناء الأكواخ الثلجية يزين شوارع نوفوسيبيرسك شرقي روسيا
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لمهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو" في مقاطعة نوفوسيبيرسك شرقي روسيا. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

فن بناء الأكواخ الثلجية يزين شوارع نوفوسيبيرسك شرقي روسيا

11:46 GMT 17.02.2025
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لمهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو" في مقاطعة نوفوسيبيرسك شرقي روسيا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو"، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا

زوار يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية &quot;إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو&quot;، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو"، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتعون بقضاء وقتهم داخل أحد الأكواخ الثلجية

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتعون بقضاء وقتهم داخل أحد الأكواخ الثلجية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتعون بقضاء وقتهم داخل أحد الأكواخ الثلجية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

طفل يمشي بين مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

طفل يمشي بين مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

طفل يمشي بين مجموعة من الأكواخ الثلجية خلال فعاليات مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شابة تشارك في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

شابة تشارك في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

شابة تشارك في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أحد زوار مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتع بقضاء وقته داخل أحد الأكواخ الثلجية

أحد زوار مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتع بقضاء وقته داخل أحد الأكواخ الثلجية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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أحد زوار مهرجان بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك، يستمتع بقضاء وقته داخل أحد الأكواخ الثلجية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا

مواطنون يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مواطنون يشاركون في مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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زاور مهرجان بناء الأكواخ الثلجية، يشاركون في بناء الأكواخ الثلجية في نوفوسيبيرسك

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