https://sarabic.ae/20250217/هل-تنجح-الولايات-المتحدة-في-بناء-الثقة-مع-روسيا-لحل-أزمة-أوكرانيا-1097869523.html
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا توجه إلى السعودية لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي،... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T12:37+0000
2025-02-17T12:37+0000
2025-02-17T12:37+0000
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هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
وأكد ويتكوف أن النقاش في البداية سيكون حول "بناء الثقة" مع روسيا حتى يفهم الجميع أن الحرب يجب أن تنتهي".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الخبير في الشأن الروسي، د.فائز حوالة: "يتعين أن تنجح أمريكا في بناء الثقة مع روسيا في هذه المفاوضات، لأن حل هذه الأزمة أصبح ضرورة غربية أكثر من كونه ضرورة لروسيا، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في أمريكا والوضع الداخلي داخل الدول الأوروبية".ومضى، مشيرا إلى أن "كل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعاني بسبب طول أمد أزمة أوكرانيا، التي استنفدت أوروبا من خلالها مخزوناتها من الأسلحة وطاقتها الاقتصادية، فضلا عن تراجع هيبة أمريكا وهيمنتها على العالم، والتي شعرت بها واشنطن كنتيجة مباشرة لفشلها في إلحاق خسارة استراتيجية بروسيا".وأشار حوالة إلى أن "هناك عدم توافق بين الغرب بشأن هذا النزاع، بسبب أن كل دولة تحاول أن تخرج بمصالحها الخاصة، وقد تحدث ترامب عن هذا صراحة عندما أشار إلى المعادن الثمينة لدى أوكرانيا التي يريد الحصول عليها".من ناحيته، اعتبر المحلل السياسي، مبارك العاتي، أن "السعودية تتمتع بثقل سياسي واقتصادي وعلاقات تاريخية ومعمّقة مع كل من روسيا وأمريكا، وهناك العلاقات شخصية قوية بين القادة الثلاثة، وكل هذا يؤهل المملكة لأن تكون موقعا مناسبا للقاء القائدين الكبيرين بوتين وترامب، وأن تقوم بدور الوسيط النزيه الموثوق بين الطرفين".وتابع، لافتا إلى أن "روسيا تعتمد أيضا على مداخيلها من النفط، وتخشي التدخلات الأمريكية في الأسواق، وهي تثق في الموقف السعودي الذي يؤكد دائما على تجنيب النفط أي سجالات سياسية، وسبق أن رفضت المملكة طلب بايدن باستخدام النفط في هذه الأزمة".وأكد العاتي أن "القمة الأوروبية الطارئة تكشف أن طبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية ليست في أفضل أحوالها، وهناك مخاوف أوروبية من إبعاد أوروبا عن هذه المفاوضات"، معتبرا أن "أوروبا هي الخاسر الأكبر حتى الآن لأنها لم تحسم أمرها في الصراع منذ البداية، واعتمدت على الإدارة الأمريكية، وها نحن اليوم أمام إدارة جديدة لديها رؤية شجاعة، وأوروبا تدفع الآن ثمن تردددها وعلاقاتها مع بايدن، وعليها أن تلحق بركب قطار السلام، وأن تغلب مصلحة أمنها الاستراتيجي على طبيعة علاقاتها مع واشنطن، خاصة أن روسيا جاهزة للتعامل بشكل سياسي ودبلوماسي والكرة في ملعب أوروبا، وعليهم أن يدعموا وقف الحرب الذي سيصبّ في مصلحة أمن واستقرار القارة".إعداد وتقديم : جيهان لطفي
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو, аудио
مساحة حرة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الناتو, аудио
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا توجه إلى السعودية لإجراء مفاوضات مع ممثلين روسيا، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معربًا عن أمله في تحقيق تقدّم جيد في سياق روسيا أوكرانيا.
وأكد ويتكوف
أن النقاش في البداية سيكون حول "بناء الثقة" مع روسيا حتى يفهم الجميع أن الحرب يجب أن تنتهي".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الخبير في الشأن الروسي، د.فائز حوالة: "يتعين أن تنجح أمريكا في بناء الثقة مع روسيا في هذه المفاوضات، لأن حل هذه الأزمة أصبح ضرورة غربية أكثر من كونه ضرورة لروسيا، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في أمريكا والوضع الداخلي داخل الدول الأوروبية".
ومضى، مشيرا إلى أن "كل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعاني بسبب طول أمد أزمة أوكرانيا، التي استنفدت أوروبا من خلالها مخزوناتها من الأسلحة وطاقتها الاقتصادية، فضلا عن تراجع هيبة أمريكا وهيمنتها على العالم، والتي شعرت بها واشنطن كنتيجة مباشرة لفشلها في إلحاق خسارة استراتيجية بروسيا".
وأكد الخبير أن"حلف "الناتو" لن يكون موجودا على الأراضي الأوكرانية التي تفصل الحدود مع روسيا، بعد تثبيت روسية المناطق الأربعة التي ضمتها إلى روسيا، لكن "الناتو" موجود بالفعل في دول على حدود روسيا وبيلاروسيا، وطالما لم تحاول هذه الدول القيام بعمليات استفزازية ضد روسيا أو التزود بأسلحة نوعية، فلن توجد مشكلة وهذا أمر طبيعي".
وأشار حوالة إلى أن "هناك عدم توافق بين الغرب بشأن هذا النزاع، بسبب أن كل دولة تحاول أن تخرج بمصالحها الخاصة، وقد تحدث ترامب عن هذا صراحة عندما أشار إلى المعادن الثمينة لدى أوكرانيا التي يريد الحصول عليها".
من ناحيته، اعتبر المحلل السياسي، مبارك العاتي، أن "السعودية تتمتع بثقل سياسي واقتصادي وعلاقات تاريخية ومعمّقة مع كل من روسيا وأمريكا، وهناك العلاقات شخصية قوية بين القادة الثلاثة، وكل هذا يؤهل المملكة لأن تكون موقعا مناسبا للقاء القائدين الكبيرين بوتين وترامب، وأن تقوم بدور الوسيط النزيه الموثوق بين الطرفين".
وأوضح الخبير أن "ملف الطاقة من أهم الملفات في هذه الأزمة، وأكثرها حساسية، نظرا لأن واشنطن تعتقد أن السماح لروسيا بإعادة ضخ الغاز عبر الخط الشمالي ربما يساعد على كسب ثقة روسيا، ويحفز موسكو على الدخول في مفاوضات".
وتابع، لافتا إلى أن "روسيا تعتمد أيضا على مداخيلها من النفط، وتخشي التدخلات الأمريكية في الأسواق، وهي تثق في الموقف السعودي الذي يؤكد دائما على تجنيب النفط أي سجالات سياسية، وسبق أن رفضت المملكة طلب بايدن باستخدام النفط في هذه الأزمة".
وأكد العاتي أن "القمة الأوروبية الطارئة تكشف أن طبيعة العلاقات الأوروبية الأمريكية ليست في أفضل أحوالها، وهناك مخاوف أوروبية من إبعاد أوروبا عن هذه المفاوضات"، معتبرا أن "أوروبا هي الخاسر الأكبر حتى الآن لأنها لم تحسم أمرها في الصراع منذ البداية، واعتمدت على الإدارة الأمريكية، وها نحن اليوم أمام إدارة جديدة لديها رؤية شجاعة، وأوروبا تدفع الآن ثمن تردددها وعلاقاتها مع بايدن، وعليها أن تلحق بركب قطار السلام، وأن تغلب مصلحة أمنها الاستراتيجي على طبيعة علاقاتها مع واشنطن، خاصة أن روسيا جاهزة للتعامل بشكل سياسي ودبلوماسي والكرة في ملعب أوروبا، وعليهم أن يدعموا وقف الحرب الذي سيصبّ في مصلحة أمن واستقرار القارة".
إعداد وتقديم : جيهان لطفي