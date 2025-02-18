https://sarabic.ae/20250218/زيلينسكي-المبعوث-الخاص-لترامب-يزور-أوكرانيا-الخميس-1097893945.html
زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس
زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لروسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، سيزور أوكرانيا في 20 فبراير. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T00:30+0000
2025-02-18T00:30+0000
2025-02-18T01:00+0000
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وقال زيلينسكي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، "نحن ننتظر كيلوج. كان هناك اتفاق على أن يأتي إلينا في العشرين من الشهر. ستستمر زيارته يومين، وربما أكثر".وتابع، في المقام الأول مع الدبلوماسيين، ولكن أيضًا مع العسكريين، حتى يتمكن من رؤية الأمور على مختلف المستويات."ولفت زيلينسكي إلى أنه من المتوقع أن يجتمع كيلوج مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، وقادة الألوية، ومسؤولين من وزارة الدفاع والمخابرات.
https://sarabic.ae/20250217/ترامب-يرد-على-كلام-زيلينسكي-بشأن-التهديد-الذي-تشكله-روسيا-على-الناتو-1097849729.html
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العالم, زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب
العالم, زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب
زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس
00:30 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 01:00 GMT 18.02.2025)
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لروسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، سيزور أوكرانيا في 20 فبراير.
وقال زيلينسكي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، "نحن ننتظر كيلوج. كان هناك اتفاق على أن يأتي إلينا
في العشرين من الشهر. ستستمر زيارته يومين، وربما أكثر".
وأضاف، "أريد الذهاب معه إلى الجبهة، وسيذهب معي. أعتقد أنه لن يرفض. أريده أن يطلع على جميع التفاصيل، وأن يتحدث مع جنودنا".
وتابع، في المقام الأول مع الدبلوماسيين، ولكن أيضًا مع العسكريين، حتى يتمكن من رؤية الأمور على مختلف المستويات."
ولفت زيلينسكي إلى أنه من المتوقع أن يجتمع كيلوج مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، وقادة الألوية، ومسؤولين من وزارة الدفاع والمخابرات.