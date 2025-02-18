https://sarabic.ae/20250218/زيلينسكي-المبعوث-الخاص-لترامب-يزور-أوكرانيا-الخميس-1097893945.html

زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس

زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لروسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، سيزور أوكرانيا في 20 فبراير. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقال زيلينسكي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، "نحن ننتظر كيلوج. كان هناك اتفاق على أن يأتي إلينا في العشرين من الشهر. ستستمر زيارته يومين، وربما أكثر".وتابع، في المقام الأول مع الدبلوماسيين، ولكن أيضًا مع العسكريين، حتى يتمكن من رؤية الأمور على مختلف المستويات."ولفت زيلينسكي إلى أنه من المتوقع أن يجتمع كيلوج مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، وقادة الألوية، ومسؤولين من وزارة الدفاع والمخابرات.

https://sarabic.ae/20250217/ترامب-يرد-على-كلام-زيلينسكي-بشأن-التهديد-الذي-تشكله-روسيا-على-الناتو-1097849729.html

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