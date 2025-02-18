زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250218/زيلينسكي-المبعوث-الخاص-لترامب-يزور-أوكرانيا-الخميس-1097893945.html
زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس
زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لروسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، سيزور أوكرانيا في 20 فبراير. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T00:30+0000
2025-02-18T01:00+0000
العالم
زيلينسكي
روسيا
أخبار أوكرانيا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
وقال زيلينسكي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، "نحن ننتظر كيلوج. كان هناك اتفاق على أن يأتي إلينا في العشرين من الشهر. ستستمر زيارته يومين، وربما أكثر".وتابع، في المقام الأول مع الدبلوماسيين، ولكن أيضًا مع العسكريين، حتى يتمكن من رؤية الأمور على مختلف المستويات."ولفت زيلينسكي إلى أنه من المتوقع أن يجتمع كيلوج مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، وقادة الألوية، ومسؤولين من وزارة الدفاع والمخابرات.
https://sarabic.ae/20250217/ترامب-يرد-على-كلام-زيلينسكي-بشأن-التهديد-الذي-تشكله-روسيا-على-الناتو-1097849729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b5328b689cb2bb73b92c1011392cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب
العالم, زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب

زيلينسكي: المبعوث الخاص لترامب يزور أوكرانيا الخميس

00:30 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 01:00 GMT 18.02.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لروسيا وأوكرانيا، كيث كيلوج، سيزور أوكرانيا في 20 فبراير.
وقال زيلينسكي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، "نحن ننتظر كيلوج. كان هناك اتفاق على أن يأتي إلينا في العشرين من الشهر. ستستمر زيارته يومين، وربما أكثر".
وأضاف، "أريد الذهاب معه إلى الجبهة، وسيذهب معي. أعتقد أنه لن يرفض. أريده أن يطلع على جميع التفاصيل، وأن يتحدث مع جنودنا".
وتابع، في المقام الأول مع الدبلوماسيين، ولكن أيضًا مع العسكريين، حتى يتمكن من رؤية الأمور على مختلف المستويات."
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
ترامب يرد على كلام زيلينسكي بشأن "التهديد" الذي تشكله روسيا على الناتو
أمس, 07:40 GMT
ولفت زيلينسكي إلى أنه من المتوقع أن يجتمع كيلوج مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، وقادة الألوية، ومسؤولين من وزارة الدفاع والمخابرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала