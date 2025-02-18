https://sarabic.ae/20250218/ماسك-تعليقا-على-وصول-الوفد-الروسي-للسعودية-هكذا-تبدو-القيادة-الكفؤ-1097894069.html
ماسك تعليقا على وصول الوفد الروسي للسعودية: هكذا تبدو القيادة الكفؤ
ماسك تعليقا على وصول الوفد الروسي للسعودية: هكذا تبدو القيادة الكفؤ
سبوتنيك عربي
أشاد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بوصول الوفد الروسي إلى السعودية للاجتماع مع وفد أمريكي لبحث استعادة العلاقات بين البلدين وتسوية الأزمة الأوكرانية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T01:17+0000
2025-02-18T01:17+0000
2025-02-18T01:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس" معلقا على خبر وصول الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف إلى العاصمة السعودية،:" "هكذا تبدو القيادة الكفؤ".هذا وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، لدى وصوله العاصمة السعودية الرياض، في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن المهمة الرئيسية للوفدين الروسي والأمريكي في الرياض هي بدء تطبيع حقيقي للعلاقات بين موسكو وواشنطن.ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء.
https://sarabic.ae/20250217/روسيا-هناك-احتمال-لإنهاء-المرحلة-الساخنة-في-الأزمة-الأوكرانية-1097886451.html
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ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
ماسك تعليقا على وصول الوفد الروسي للسعودية: هكذا تبدو القيادة الكفؤ
أشاد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بوصول الوفد الروسي إلى السعودية للاجتماع مع وفد أمريكي لبحث استعادة العلاقات بين البلدين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس" معلقا على خبر وصول الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف إلى العاصمة السعودية،:" "هكذا تبدو القيادة الكفؤ".
هذا وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، لدى وصوله العاصمة السعودية الرياض، في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن المهمة الرئيسية للوفدين الروسي والأمريكي في الرياض هي بدء تطبيع حقيقي للعلاقات بين موسكو وواشنطن
.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء.