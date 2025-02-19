أمريكا تجري اختبارا على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات... فيديو

عربي
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250219/أمريكا-تجري-اختبارا-على-صاروخ-مينوتمان-3-العابر-للقارات-1097959476.html
أمريكا تجري اختبارا على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات... فيديو
أمريكا تجري اختبارا على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزوّد برأس حربي من طراز... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:14+0000
2025-02-19T13:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097959131_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4637c27102bbbcb7fcb3057ddf8a7979.jpg
وجاء في بيان القاعدة: "تم إطلاق صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير مزود برأس حربي أثناء اختبار تشغيلي، في الساعة 1:00 صباحًا في 19 فبراير (شباط) 2025".يذكر أن صاروخ "مينوتمان 3" موجود في الخدمة مع الجيش الأمريكي منذ عام 1970، وهو قادر على ضرب أهداف ضمن دائرة نصف قطرها 12 ألف كيلومتر، وتم تصميم عائلة صواريخ مينيوتمان في الأصل بهدف الردع النووي أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.وتخطط الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال صاروخ "مينوتمان 3" القديم بصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سنتينل".بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
https://sarabic.ae/20250209/بالسلاح-الخارق-الصين-تتفوق-على-أمريكا-عسكريا-1097621800.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097959131_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_bb2504783519725128178008cb8b8487.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تجري اختبارا على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات... فيديو

13:14 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 19.02.2025)
© Getty Images / Universal History Archiveصاروخ "مينوتمان 3"
صاروخ مينوتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / Universal History Archive
تابعنا عبر
أعلنت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزوّد برأس حربي من طراز "مينوتمان 3".
وجاء في بيان القاعدة: "تم إطلاق صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير مزود برأس حربي أثناء اختبار تشغيلي، في الساعة 1:00 صباحًا في 19 فبراير (شباط) 2025".
يذكر أن صاروخ "مينوتمان 3" موجود في الخدمة مع الجيش الأمريكي منذ عام 1970، وهو قادر على ضرب أهداف ضمن دائرة نصف قطرها 12 ألف كيلومتر، وتم تصميم عائلة صواريخ مينيوتمان في الأصل بهدف الردع النووي أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.
صواريخ صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
بالسلاح الخارق.. الصين تتفوق على أمريكا عسكريا
9 فبراير, 19:43 GMT
وتخطط الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال صاروخ "مينوتمان 3" القديم بصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سنتينل".
بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала