https://sarabic.ae/20250219/أمريكا-تجري-اختبارا-على-صاروخ-مينوتمان-3-العابر-للقارات-1097959476.html
أمريكا تجري اختبارا على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات... فيديو
أمريكا تجري اختبارا على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزوّد برأس حربي من طراز... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:14+0000
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2025-02-19T13:30+0000
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وجاء في بيان القاعدة: "تم إطلاق صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير مزود برأس حربي أثناء اختبار تشغيلي، في الساعة 1:00 صباحًا في 19 فبراير (شباط) 2025".يذكر أن صاروخ "مينوتمان 3" موجود في الخدمة مع الجيش الأمريكي منذ عام 1970، وهو قادر على ضرب أهداف ضمن دائرة نصف قطرها 12 ألف كيلومتر، وتم تصميم عائلة صواريخ مينيوتمان في الأصل بهدف الردع النووي أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.وتخطط الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال صاروخ "مينوتمان 3" القديم بصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سنتينل".بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا تجري اختبارا على صاروخ "مينوتمان 3" العابر للقارات... فيديو
13:14 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 13:30 GMT 19.02.2025)
أعلنت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مزوّد برأس حربي من طراز "مينوتمان 3".
وجاء في بيان القاعدة: "تم إطلاق صاروخ "مينوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير مزود برأس حربي أثناء اختبار تشغيلي، في الساعة 1:00 صباحًا في 19 فبراير (شباط) 2025".
يذكر أن صاروخ "مينوتمان 3" موجود في الخدمة مع الجيش الأمريكي منذ عام 1970، وهو قادر على ضرب أهداف ضمن دائرة نصف قطرها 12 ألف كيلومتر، وتم تصميم عائلة صواريخ مينيوتمان في الأصل بهدف الردع النووي أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.
وتخطط الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال صاروخ "مينوتمان 3" القديم بصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سنتينل".