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الجيش الكويتي يعلن مقتل اثنين من أفراد قواته البرية وإصابة آخرين في تدريب عسكري
الجيش الكويتي يعلن مقتل اثنين من أفراد قواته البرية وإصابة آخرين في تدريب عسكري
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين وإصابة آخرين من المنتسبين لقواته البرية، أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T20:52+0000
2025-02-19T20:52+0000
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ونشرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن اثنين من المنتسبين لقواته البرية قتلا وأصيب اثنان آخران، وأن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة.ونعت وزارة الدفاع الكويتية ببالغ الحزن والأسى، مقتل الرقيب أول أحمد فرحان هراط، والرقيب المساعد ضاحي صالح، من منتسبي القوة البرية.كما أعلن بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن إصابة كل من: عريف أنور خلف رضوان وعريف مطلق محمد مبارك، وذلك خلال المشروع النهائي لتمرين "ملاحظ الصحراء 4" أثناء تنفيذ رماية ليلية بالذخيرة الحية.وأكد البيان العسكري الكويتي أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
https://sarabic.ae/20240914/الكويت-إسقاط-الجنسية-عن-رئيس-حكومة-الغزو-المؤقتة-1092711240.html
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الكويت, العالم العربي, الأخبار
الكويت, العالم العربي, الأخبار

الجيش الكويتي يعلن مقتل اثنين من أفراد قواته البرية وإصابة آخرين في تدريب عسكري

20:52 GMT 19.02.2025
© Bundeswehr / Sebastian Wilkeدبابة ألمانية
دبابة ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Bundeswehr / Sebastian Wilke
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أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين وإصابة آخرين من المنتسبين لقواته البرية، أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية.
ونشرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن اثنين من المنتسبين لقواته البرية قتلا وأصيب اثنان آخران، وأن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة.
ونعت وزارة الدفاع الكويتية ببالغ الحزن والأسى، مقتل الرقيب أول أحمد فرحان هراط، والرقيب المساعد ضاحي صالح، من منتسبي القوة البرية.
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كما أعلن بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن إصابة كل من: عريف أنور خلف رضوان وعريف مطلق محمد مبارك، وذلك خلال المشروع النهائي لتمرين "ملاحظ الصحراء 4" أثناء تنفيذ رماية ليلية بالذخيرة الحية.
وأكد البيان العسكري الكويتي أنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج اللازم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.
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