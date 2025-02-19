https://sarabic.ae/20250219/في-مشهد-صادم-أكثر-من-150-حوتا-زائفا-ممددة-على-الشاطئ-فيديو-1097960844.html

في مشهد صادم.. أكثر من 150 "حوتا زائفا" ممددة على الشاطئ.. فيديو

في مشهد صادم.. أكثر من 150 "حوتا زائفا" ممددة على الشاطئ.. فيديو

سبوتنيك عربي

جنح 150 حوتا من الحيتان القاتلة (الأوركا) "الكاذبة" لأول مرة منذ 50 عاماً، وهي نوع من الدلافين المهددة بالانقراض، على شاطئ منعزل في ولاية تسمانيا بأستراليا. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T13:41+0000

2025-02-19T13:41+0000

2025-02-19T13:42+0000

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وصرحت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تحاول الحفاظ على حياة الأوركا الكاذبة الناجية.وأردفت أن "التعامل مع جنوح الدلافين في هذه المنطقة معقد بسبب صعوبة الوصول إلى الموقع وظروف المحيط والتحديات التي تواجه نقل المعدات المتخصصة إلى المنطقة النائية".وخمّن المتحدث باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا، بريندون كلارك، أن تكون الدلافين قد جرفت إلى الشاطئ منذ مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.وعُثر على الدلافين عالقة على الساحل الشمالي الغربي للولاية بالقرب من نهر آرثر، على بعد حوالي 400 كيلومتر من هوبرت عاصمة ولاية تسمانيا.اكتشاف حيوان مفترس لم يسبق له مثيل في دولة عربية... فيديو

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