في مشهد صادم.. أكثر من 150 "حوتا زائفا" ممددة على الشاطئ.. فيديو
13:41 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 13:42 GMT 19.02.2025)
© Photo / unsplash/Mike Doherty حوت أوركا القاتل
© Photo / unsplash/Mike Doherty
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جنح 150 حوتا من الحيتان القاتلة (الأوركا) "الكاذبة" لأول مرة منذ 50 عاماً، وهي نوع من الدلافين المهددة بالانقراض، على شاطئ منعزل في ولاية تسمانيا بأستراليا.
وصرحت السلطات الأسترالية اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تحاول الحفاظ على حياة الأوركا الكاذبة الناجية.
وكشفت وزارة البيئة في ولاية تسمانيا ببيان أن الفحوصات الأولية أظهرت أن 136 دولفينا لا تزال على قيد الحياة.
وأردفت أن "التعامل مع جنوح الدلافين في هذه المنطقة معقد بسبب صعوبة الوصول إلى الموقع وظروف المحيط والتحديات التي تواجه نقل المعدات المتخصصة إلى المنطقة النائية".
وخمّن المتحدث باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في تسمانيا، بريندون كلارك، أن تكون الدلافين قد جرفت إلى الشاطئ منذ مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
وأشار إلى أن إنقاذ جميع الحيتان سيكون صعبا لأن موقع الشاطئ البعيد يجعل من الصعب نقل المعدات بسرعة لإعادة الحيوانات إلى المياه.
◀️كارثة بيئية في تسمانيا: أكثر من 150 حوتًا عالقًا على الشاطئ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 19, 2025
🔶قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 150 من الحيتان القاتلة الزائفة تقطعت بها السبل على شاطئ ناء في ولاية تسمانيا الأسترالية
🔶وجاء في بيان صادر عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة أن خبراء بحريين من بينهم أطباء… pic.twitter.com/KzsgCWa0OH
وما تزال أسباب جنوح الدلافين التي يصل طولها إلى 6.1 متر ووزنها إلى 1361 كيلوغراما، مبهمة.
وعُثر على الدلافين عالقة على الساحل الشمالي الغربي للولاية بالقرب من نهر آرثر، على بعد حوالي 400 كيلومتر من هوبرت عاصمة ولاية تسمانيا.