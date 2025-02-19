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بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
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قيادي في "فتح": ما قامت به "حماس" قتال من أجل الحرية
قيادي في "فتح": ما قامت به "حماس" قتال من أجل الحرية
سبوتنيك عربي
قال ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة "فتح" إن الفترة الحالية في فلسطين تمثل إحدى محطات "المشروع الصهيوني"، على حد وصفه. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتابع، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هذه المشروع، الذي بدأ منذ 1881 يستهدف أرض فلسطين كلها وما بعدها من أراضي في المنطقة العربية".ولفت إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصريحات الإسرائيلية حوله تعتبر تكرار لما فعلته إسرائيل والحركة الصهيونية عبر تاريخها من عرقلة أي اتفاقات ومراوغة في النصوص والمواعيد والمفاهيم".وأكد أنه "كان يمكن تحقيق سلام عادل في فلسطين منذ اتفاق أوسلو، لكن نظرة إسرائيل للسلام مختلفة عن الفلسطينيين، حيث ترغب في السيطرة على كل المنطقة وليس على فلسطين فقط".وشدد على أن كل فلسطين ترفض مخطط التهجير الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه المخطط بعودته إلى شمال قطاع غزة مما يعبر عن أن الفلسطيني لن يترك أرضه.
https://sarabic.ae/20250218/مصر-تعلن-موعد-القمة-العربية-الطارئة-الخاصة-بالأوضاع-في-قطاع-غزة-1097914078.html
https://sarabic.ae/20241201/مندوب-فلسطين-لدى-الجامعة-العربية-يطالب-بتجميد-عضوية-إسرائيل-والاعتراف-بعضوية-بلاده-في-الأمم-المتحدة-1095373877.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

قيادي في "فتح": ما قامت به "حماس" قتال من أجل الحرية

13:14 GMT 19.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorحركة حماس الفلسطينية
حركة حماس الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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قال ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة "فتح" إن الفترة الحالية في فلسطين تمثل إحدى محطات "المشروع الصهيوني"، على حد وصفه.
وتابع، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هذه المشروع، الذي بدأ منذ 1881 يستهدف أرض فلسطين كلها وما بعدها من أراضي في المنطقة العربية".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
مصر تعلن موعد القمة العربية الطارئة الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة
أمس, 10:59 GMT
ولفت إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصريحات الإسرائيلية حوله تعتبر تكرار لما فعلته إسرائيل والحركة الصهيونية عبر تاريخها من عرقلة أي اتفاقات ومراوغة في النصوص والمواعيد والمفاهيم".
وأكد أنه "كان يمكن تحقيق سلام عادل في فلسطين منذ اتفاق أوسلو، لكن نظرة إسرائيل للسلام مختلفة عن الفلسطينيين، حيث ترغب في السيطرة على كل المنطقة وليس على فلسطين فقط".
السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يطالب بتجميد عضوية إسرائيل والاعتراف بعضوية بلاده في الأمم المتحدة
1 ديسمبر 2024, 14:28 GMT

وثمن أبو سيدو "كل الأعمال التي تواجه الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الشعب المحتل لا يقبل بفقدان حريته وأن ما قامت به حركة حماس قتال من أجل الحرية".

وشدد على أن كل فلسطين ترفض مخطط التهجير الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه المخطط بعودته إلى شمال قطاع غزة مما يعبر عن أن الفلسطيني لن يترك أرضه.
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