https://sarabic.ae/20250219/قيادي-في-فتح-ما-قامت-به-حماس-قتال-من-أجل-الحرية-1097959880.html

قيادي في "فتح": ما قامت به "حماس" قتال من أجل الحرية

قيادي في "فتح": ما قامت به "حماس" قتال من أجل الحرية

سبوتنيك عربي

قال ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة "فتح" إن الفترة الحالية في فلسطين تمثل إحدى محطات "المشروع الصهيوني"، على حد وصفه. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T13:14+0000

2025-02-19T13:14+0000

2025-02-19T13:14+0000

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وتابع، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هذه المشروع، الذي بدأ منذ 1881 يستهدف أرض فلسطين كلها وما بعدها من أراضي في المنطقة العربية".ولفت إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتصريحات الإسرائيلية حوله تعتبر تكرار لما فعلته إسرائيل والحركة الصهيونية عبر تاريخها من عرقلة أي اتفاقات ومراوغة في النصوص والمواعيد والمفاهيم".وأكد أنه "كان يمكن تحقيق سلام عادل في فلسطين منذ اتفاق أوسلو، لكن نظرة إسرائيل للسلام مختلفة عن الفلسطينيين، حيث ترغب في السيطرة على كل المنطقة وليس على فلسطين فقط".وشدد على أن كل فلسطين ترفض مخطط التهجير الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني واجه المخطط بعودته إلى شمال قطاع غزة مما يعبر عن أن الفلسطيني لن يترك أرضه.

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس