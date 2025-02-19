https://sarabic.ae/20250219/لماذا-يواجه-الأهلي-السعودي-التحدي-الأصعب-في-دوري-أبطال-آسيا-1097944205.html

لماذا يواجه الأهلي السعودي "التحدي الأصعب" في دوري أبطال آسيا؟

لماذا يواجه الأهلي السعودي "التحدي الأصعب" في دوري أبطال آسيا؟

سبوتنيك عربي

يستعد النادي الأهلي السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الريان القطري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، في لقاء يعتبره خبراء الكرة من بين أصعب المواجهات التي... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T09:15+0000

2025-02-19T09:15+0000

2025-02-19T09:15+0000

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وسيواجه الأهلي نظيره الريان في نظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباراة الذهاب في الدوحة أحد يومي 3-4 مارس/آذار المقبل، على أن يحتضن الأهلي مواجهة الإياب في جدة أحد يومي 10-11 من الشهر ذاته، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور ربع النهائي.مواجهة صعبةوفي حديثه عن المواجهة، أكد الإعلامي أحمد الفهيد في برنامج تلفزيوني، أمس الثلاثاء، أن لقاء الأهلي والريان يعد الأصعب بين مواجهات الأندية السعودية في ثمن النهائي.وقال الفهيد: "أتوقع أن تتأهل الأندية السعودية إلى الدور المقبل، خاصة أن الدوري السعودي يتمتع بمستوى قوي يفوق معظم الفرق الآسيوية، لكن يجب عدم الاستهانة بالتفاصيل الصغيرة، مثل الضغوط الجماهيرية وظروف المباريات خارج الأرض، وهي عوامل قد تؤثر بشكل كبير في هذه المرحلة".تفاصيل صغيرة قد تحسم التأهلمن جهته، أشار المحلل الرياضي عبد العزيز الزلال إلى أن مواجهات الأدوار الإقصائية لا تخضع للتوقعات، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة قد تُحدث الفارق بين التأهل والخروج، كما حدث مع الفرق السعودية في النسخة الماضية.ويأمل الأهلي السعودي، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، في مواصلة مشواره الآسيوي بنجاح والعبور إلى الدور المقبل، مستفيدًا من قوة عناصره وخبرته في البطولة القارية.

https://sarabic.ae/20250204/قبل-ساعات-من-احتفالية-الأربعين-رونالدو-يقفز-244-متر-مسجلا-هدفا-جديدا-في-دوري-أبطال-آسيا-فيديو-1097479927.html

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