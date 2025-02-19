https://sarabic.ae/20250219/وزير-خارجية-كييف-السابق-لا-أخبار-جيدة-للأوكرانيين-في-الأيام-المقبلة-1097937193.html

وزير خارجية كييف السابق: لا أخبار جيدة للأوكرانيين في الأيام المقبلة

وزير خارجية كييف السابق: لا أخبار جيدة للأوكرانيين في الأيام المقبلة

سبوتنيك عربي

حذر وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، من أن الأيام المقبلة لن تحمل أي أخبار إيجابية للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بمرحلة عصيبة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كوليبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "لا تبحثوا عن بصيص أمل في الأخبار القادمة... وتذكروا أن الأمور ستكون جيدة في النهاية، وإن لم تكن كذلك، فهذا يعني أن النهاية لم تأتِ بعد."في وقت سابق، صرّح كوليبا يوم السبت الماضي، بأن إنهاء الصراع الأوكراني في ظل الظروف الحالية أمر غير ممكن، معتبرًا أن كييف تمتلك موارد تكفيها حتى منتصف الصيف، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من المساعدات الأوروبية.يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف الأسبوع الماضي، تناولت قضايا تبادل المواطنين بين البلدين، بالإضافة إلى سبل تسوية النزاع في أوكرانيا.وأعقب ذلك اجتماع مباشر بين مسؤولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء.

https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html

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