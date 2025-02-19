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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
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شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
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11:33 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
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هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250219/وزير-خارجية-كييف-السابق-لا-أخبار-جيدة-للأوكرانيين-في-الأيام-المقبلة-1097937193.html
وزير خارجية كييف السابق: لا أخبار جيدة للأوكرانيين في الأيام المقبلة
وزير خارجية كييف السابق: لا أخبار جيدة للأوكرانيين في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، من أن الأيام المقبلة لن تحمل أي أخبار إيجابية للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بمرحلة عصيبة. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T00:42+0000
2025-02-19T00:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كوليبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "لا تبحثوا عن بصيص أمل في الأخبار القادمة... وتذكروا أن الأمور ستكون جيدة في النهاية، وإن لم تكن كذلك، فهذا يعني أن النهاية لم تأتِ بعد."في وقت سابق، صرّح كوليبا يوم السبت الماضي، بأن إنهاء الصراع الأوكراني في ظل الظروف الحالية أمر غير ممكن، معتبرًا أن كييف تمتلك موارد تكفيها حتى منتصف الصيف، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من المساعدات الأوروبية.يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف الأسبوع الماضي، تناولت قضايا تبادل المواطنين بين البلدين، بالإضافة إلى سبل تسوية النزاع في أوكرانيا.وأعقب ذلك اجتماع مباشر بين مسؤولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء.
https://sarabic.ae/20250218/ترامب-أشعر-بثقة-أكبر-في-إمكانية-التوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1097936858.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير خارجية كييف السابق: لا أخبار جيدة للأوكرانيين في الأيام المقبلة

00:42 GMT 19.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
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حذر وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا، من أن الأيام المقبلة لن تحمل أي أخبار إيجابية للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بمرحلة عصيبة.
وقال كوليبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: "لا تبحثوا عن بصيص أمل في الأخبار القادمة... وتذكروا أن الأمور ستكون جيدة في النهاية، وإن لم تكن كذلك، فهذا يعني أن النهاية لم تأتِ بعد."
في وقت سابق، صرّح كوليبا يوم السبت الماضي، بأن إنهاء الصراع الأوكراني في ظل الظروف الحالية أمر غير ممكن، معتبرًا أن كييف تمتلك موارد تكفيها حتى منتصف الصيف، بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من المساعدات الأوروبية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أشعر بثقة أكبر في إمكانية التوصل إلى اتفاق لتسوية الصراع في أوكرانيا
أمس, 22:37 GMT
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت قرابة الساعة والنصف الأسبوع الماضي، تناولت قضايا تبادل المواطنين بين البلدين، بالإضافة إلى سبل تسوية النزاع في أوكرانيا.
وأعقب ذلك اجتماع مباشر بين مسؤولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء.
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