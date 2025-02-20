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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي
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إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى "حماس"
إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" الفلسطينية لا تزال تحتجز 69 رهينة إسرائيليا في قطاع غزة، بما في ذلك جثث من... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T14:57+0000
2025-02-20T14:57+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وجاء في البيان: "هناك حاليا 69 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أحياء وأموات، وتقع على عاتق دولة إسرائيل مسؤولية أخلاقية لإعادة جميع الرهائن".وكتب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن عودة جثث المواطنين الأربعة الرهائن هي يوم حزن وألم لدولة إسرائيل بأكملها. وهذا دليل آخر على القسوة اللاإنسانية وغير المحتملة التي تمارسها حركة "حماس"، وإن قلوبنا وأفكارنا مع العائلات. ونحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".
https://sarabic.ae/20250220/وزير-التجارة-العراقي-هناك-خطة-عربية-لدعم-الاقتصاد-الفلسطيني-1097980757.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى "حماس"

14:57 GMT 20.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" الفلسطينية لا تزال تحتجز 69 رهينة إسرائيليا في قطاع غزة، بما في ذلك جثث من قتلوا في الأسر.
وجاء في البيان: "هناك حاليا 69 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أحياء وأموات، وتقع على عاتق دولة إسرائيل مسؤولية أخلاقية لإعادة جميع الرهائن".
وكتب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن عودة جثث المواطنين الأربعة الرهائن هي يوم حزن وألم لدولة إسرائيل بأكملها. وهذا دليل آخر على القسوة اللاإنسانية وغير المحتملة التي تمارسها حركة "حماس"، وإن قلوبنا وأفكارنا مع العائلات. ونحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".
شددت حركة حماس، اليوم الخميس، على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء.
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ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.
وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".
وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".
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