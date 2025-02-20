https://sarabic.ae/20250220/إسرائيل-تكشف-عن-عدد-الأسرى-المتبقين-لدى-حماس-1098007377.html

إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى "حماس"

إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المتبقين لدى "حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" الفلسطينية لا تزال تحتجز 69 رهينة إسرائيليا في قطاع غزة، بما في ذلك جثث من... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T14:57+0000

2025-02-20T14:57+0000

2025-02-20T14:57+0000

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وجاء في البيان: "هناك حاليا 69 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أحياء وأموات، وتقع على عاتق دولة إسرائيل مسؤولية أخلاقية لإعادة جميع الرهائن".وكتب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن عودة جثث المواطنين الأربعة الرهائن هي يوم حزن وألم لدولة إسرائيل بأكملها. وهذا دليل آخر على القسوة اللاإنسانية وغير المحتملة التي تمارسها حركة "حماس"، وإن قلوبنا وأفكارنا مع العائلات. ونحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".

https://sarabic.ae/20250220/وزير-التجارة-العراقي-هناك-خطة-عربية-لدعم-الاقتصاد-الفلسطيني-1097980757.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى