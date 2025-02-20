https://sarabic.ae/20250220/الملك-سلمان-يعتمد-رمزا-جديدا-لعملة-الريال-السعودي-فيديو-1097989540.html

الملك سلمان يعتمد رمزا جديدا لعملة الريال السعودي... فيديو

الملك سلمان يعتمد رمزا جديدا لعملة الريال السعودي... فيديو

سبوتنيك عربي

اعتمد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رمزًا جديدًا لعملة الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية ودورها المتنامي إقليميًا ودوليًا. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T11:16+0000

2025-02-20T11:16+0000

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وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الإطلاق يعكس أهمية النظام المالي السعودي ومكانته المتزايدة على الساحة العالمية.من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن السياري، إن اعتماد رمز العملة الجديد يعزز الهوية المالية للسعودية، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيبدأ فورًا في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به.وأشار السياري إلى أن الرمز الجديد يعكس مكانة المملكة كواحدة من الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسلط الضوء على الدور المتزايد للعملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية، مشيدا بالجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن تقديره لجميع الجهات المشاركة في المشروع، بما في ذلك وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وتم تصميم رمز العملة الجديد بأعلى المعايير الفنية، حيث يجسد ثقافة المملكة وتراثها العريقين، ويحمل الرمز اسم العملة الوطنية "ريال" بتصميم مستوحى من الخط العربي، مما يعزز تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي، كما سيكون الرمز مناسبًا للاستخدام في جميع التعاملات المالية والتجارية.

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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار