https://sarabic.ae/20250220/خبير-القادة-الأوروبيون-منقسمون-حول-أوكرانيا-وزيلينسكي-ينتقد-ترامب-1097980098.html

خبير: القادة الأوروبيون منقسمون حول أوكرانيا وزيلينسكي ينتقد ترامب

خبير: القادة الأوروبيون منقسمون حول أوكرانيا وزيلينسكي ينتقد ترامب

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الاقتصاد السياسي والجيوسياسي ، الدكتور علي حمود، أنّ "الاجتماع الأول بين قادة الاتحاد الأوروبي الذي عُقد يوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس،... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T08:45+0000

2025-02-20T08:45+0000

2025-02-20T08:45+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085547700_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_b50220c923da52f61e58ac65a8d02436.jpg

وأوضح حمود أنّ "مباحثات الرياض همّشت أوروبا بشكل واضح، في وقت يبرز فيه التباين الكبير في المواقف بين قادة الدول الكبرى حول الأزمة في أوكرانيا".وفي سياق آخر، لفت إلى حديث ترامب "الذي يرى أن زيلينسكي لا يمثل سوى 4% من المصالح العالمية، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته هذه التصريحات مضللة".وتطرق للحديث عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمير الذي رأى أنّ "الاجتماع الأوروبي أظهر الحاجة إلى ضمانات أمريكية لدعم أوكرانيا، بينما عبرت أوروبا عن رغبتها في أن تكون هذه الضمانات جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات العسكرية التي تفرضها روسيا". وبيّن حمود أنّ "النقاشات تطرقت إلى ضرورة زيادة الإنفاق العسكري لمنافسة القوة العسكرية الروسية، نظرًا لضعف القدرات الأوروبية مقارنة بالقوة الروسية".وفي الختام، لفت حمود إلى أنّ "الاجتماع كان بمثابة بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، حيث بدا جليًا الانقسام حول إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، وهو ما يعكس التحديات المستقبلية التي تواجه السياسة الأوروبية في ظل هذه التطورات".

https://sarabic.ae/20250220/ترامب-زيلينسكي-نجح-في-التلاعب-ببايدن-وإدارته-وإن-واشنطن-تريد-السلام-1097975843.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك