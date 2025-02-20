https://sarabic.ae/20250220/نجوم-العالم-يضيئون-سماء-بنغازي-في-أول-مباراة-دولية-بعد-سنوات-من-الصراع-1098016281.html

نجوم العالم يضيئون سماء بنغازي في أول مباراة دولية بعد سنوات من الصراع

نجوم العالم يضيئون سماء بنغازي في أول مباراة دولية بعد سنوات من الصراع

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة بنغازي حدثا رياضيا تاريخيا، وهو استضافة ملعبها الدولي أول مباراة دولية بعد سنوات من الدمار والصراع، إيذانا بعودة الحياة الرياضية إلى المدينة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

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وشارك في المباراة نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، من بينهم النجم البرازيلي، روبرتو كارلوس، والكاميروني، صامويل إيتو، والبرتغالي، لويس ناني، والبرازيلي، جوليو بابتيستا، إضافة إلى عدد من نجوم الكرة العالمية، الذين أضفوا طابعا استثنائيا على الحدث.وشهدت المدرجات خلال المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، في مشهد يعكس تطلع أبناء بنغازي لعودة الرياضة إلى مدينتهم بعد سنوات من التحديات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وحضر افتتاح الملعب عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، يتقدمهم القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى جانب رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الحكومة الليبية، إضافة إلى شخصيات رياضية وسياسية بارزة.ويُعد هذا الحدث مؤشرا على عودة الاستقرار إلى بنغازي، ويمثّل دفعة قوية للرياضة الليبية التي عانت لسنوات من التوقف بسبب الأوضاع الأمنية، كما أنه يعكس حرص ليبيا على استعادة مكانتها الرياضية واستضافة الأحداث الدولية، في خطوة قد تفتح الباب أمام مزيد من البطولات والمباريات الدولية مستقبلا.ويتسم ملعب بنغازي الدولي بمواصفات عالمية واستقبال جماهيري كبير، والذي تم افتتاحه وفق أعلى المعايير العالمية، بسعة جماهيرية تقارب 40 ألف متفرج، ما يجعله واحدا من أكبر الملاعب في ليبيا.

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