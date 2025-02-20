أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:42 GMT 20.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة والتي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Getty Images / Daniele Venturelli

صورة جميلة تجمع ميريام ليون، وكاتيا فوليسا، وإليترا لامبورغيني، في مهرجان سانريمو الموسيقي الخامس والسبعين 2025، في تياترو أريستون في سانريمو، إيطاليا.

صورة جميلة تجمع ميريام ليون، وكاتيا فوليسا، وإليترا لامبورغيني، في مهرجان سانريمو الموسيقي الخامس والسبعين 2025، في تياترو أريستون في سانريمو، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / Daniele Venturelli

صورة جميلة تجمع ميريام ليون، وكاتيا فوليسا، وإليترا لامبورغيني، في مهرجان سانريمو الموسيقي الخامس والسبعين 2025، في تياترو أريستون في سانريمو، إيطاليا.

© AP Photo / Ben Curtis

لقطة طريفة للكلبة نالا، بجوار صورة كبيرة للرئيس دونالد ترامب، في سيارة في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.

لقطة طريفة للكلبة نالا، بجوار صورة كبيرة للرئيس دونالد ترامب، في سيارة في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Ben Curtis

لقطة طريفة للكلبة نالا، بجوار صورة كبيرة للرئيس دونالد ترامب، في سيارة في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

لقطة طريفة للممثلة إيمي شومر في "روكفلر بلازا" في نيويورك، الولايات المتحدة.

لقطة طريفة للممثلة إيمي شومر في &quot;روكفلر بلازا&quot; في نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

لقطة طريفة للممثلة إيمي شومر في "روكفلر بلازا" في نيويورك، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Antonio Calanni

أشخاص يرتدون أزياء غريبة في موكب التجديف التقليدي، وهو جزء من كرنفال البندقية التاريخي، في البندقية بإيطاليا.

أشخاص يرتدون أزياء غريبة في موكب التجديف التقليدي، وهو جزء من كرنفال البندقية التاريخي، في البندقية بإيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Antonio Calanni

أشخاص يرتدون أزياء غريبة في موكب التجديف التقليدي، وهو جزء من كرنفال البندقية التاريخي، في البندقية بإيطاليا.

© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

رجل يرتدي زي فارس وحصان أبيض يتجول مع امرأة، وهو تقليد صربي قديم في العديد من القرى في لوساتيا.

رجل يرتدي زي فارس وحصان أبيض يتجول مع امرأة، وهو تقليد صربي قديم في العديد من القرى في لوساتيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

رجل يرتدي زي فارس وحصان أبيض يتجول مع امرأة، وهو تقليد صربي قديم في العديد من القرى في لوساتيا.

© AP Photo / Silvia Izquierdo

صورة لرجل مع كلبه في حمام عام خلال فصل الصيف في حي روسينها الفقير في ريو دي جانيرو، البرازيل.

صورة لرجل مع كلبه في حمام عام خلال فصل الصيف في حي روسينها الفقير في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Silvia Izquierdo

صورة لرجل مع كلبه في حمام عام خلال فصل الصيف في حي روسينها الفقير في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

أوزة مصرية تقف تحت أشعة الشمس في بحيرة سيربنتين في "هايد بارك" في لندن.

أوزة مصرية تقف تحت أشعة الشمس في بحيرة سيربنتين في &quot;هايد بارك&quot; في لندن. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

أوزة مصرية تقف تحت أشعة الشمس في بحيرة سيربنتين في "هايد بارك" في لندن.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أكواب معروضة للبيع تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في متجر للهدايا التذكارية في سان بطرسبورغ، روسيا.

أكواب معروضة للبيع تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في متجر للهدايا التذكارية في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

أكواب معروضة للبيع تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في متجر للهدايا التذكارية في سان بطرسبورغ، روسيا.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

بائع يرتدي زي الأرنب أمام مكتب لصرف العملات في موسكو.

بائع يرتدي زي الأرنب أمام مكتب لصرف العملات في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Grigory Sysoev
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بائع يرتدي زي الأرنب أمام مكتب لصرف العملات في موسكو.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو" على جليد خزان نوفوسيبيرسك، روسيا.

مهرجان بناء الأكواخ الثلجية &quot;إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو&quot; على جليد خزان نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو" على جليد خزان نوفوسيبيرسك، روسيا.

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