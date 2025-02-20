أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة جميلة تجمع ميريام ليون، وكاتيا فوليسا، وإليترا لامبورغيني، في مهرجان سانريمو الموسيقي الخامس والسبعين 2025، في تياترو أريستون في سانريمو، إيطاليا.
صورة جميلة تجمع ميريام ليون، وكاتيا فوليسا، وإليترا لامبورغيني، في مهرجان سانريمو الموسيقي الخامس والسبعين 2025، في تياترو أريستون في سانريمو، إيطاليا.
لقطة طريفة للكلبة نالا، بجوار صورة كبيرة للرئيس دونالد ترامب، في سيارة في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة للكلبة نالا، بجوار صورة كبيرة للرئيس دونالد ترامب، في سيارة في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة للممثلة إيمي شومر في "روكفلر بلازا" في نيويورك، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة للممثلة إيمي شومر في "روكفلر بلازا" في نيويورك، الولايات المتحدة.
أشخاص يرتدون أزياء غريبة في موكب التجديف التقليدي، وهو جزء من كرنفال البندقية التاريخي، في البندقية بإيطاليا.
أشخاص يرتدون أزياء غريبة في موكب التجديف التقليدي، وهو جزء من كرنفال البندقية التاريخي، في البندقية بإيطاليا.
رجل يرتدي زي فارس وحصان أبيض يتجول مع امرأة، وهو تقليد صربي قديم في العديد من القرى في لوساتيا.
رجل يرتدي زي فارس وحصان أبيض يتجول مع امرأة، وهو تقليد صربي قديم في العديد من القرى في لوساتيا.
صورة لرجل مع كلبه في حمام عام خلال فصل الصيف في حي روسينها الفقير في ريو دي جانيرو، البرازيل.
صورة لرجل مع كلبه في حمام عام خلال فصل الصيف في حي روسينها الفقير في ريو دي جانيرو، البرازيل.
أوزة مصرية تقف تحت أشعة الشمس في بحيرة سيربنتين في "هايد بارك" في لندن.
أوزة مصرية تقف تحت أشعة الشمس في بحيرة سيربنتين في "هايد بارك" في لندن.
أكواب معروضة للبيع تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في متجر للهدايا التذكارية في سان بطرسبورغ، روسيا.
أكواب معروضة للبيع تحمل صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في متجر للهدايا التذكارية في سان بطرسبورغ، روسيا.
بائع يرتدي زي الأرنب أمام مكتب لصرف العملات في موسكو.
بائع يرتدي زي الأرنب أمام مكتب لصرف العملات في موسكو.
مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو" على جليد خزان نوفوسيبيرسك، روسيا.
مهرجان بناء الأكواخ الثلجية "إيغلو 2025 - مدينة الإسكيمو" على جليد خزان نوفوسيبيرسك، روسيا.