أطرف الصور لهذا الأسبوع

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صورة جميلة تجمع ميريام ليون، وكاتيا فوليسا، وإليترا لامبورغيني، في مهرجان سانريمو الموسيقي الخامس والسبعين 2025، في تياترو أريستون في سانريمو، إيطاليا.