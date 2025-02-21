https://sarabic.ae/20250221/الجناح-السعودي-يختتم-أعماله-في-معرض-ومؤتمر-الدفاع-الدولي-آيدكس-2025-1098047559.html

الجناح السعودي يختتم أعماله في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025"

الجناح السعودي يختتم أعماله في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025"

سبوتنيك عربي

اختتم الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025" أعماله بمكتسبات استراتيجية، وسط مشاركة عربية وعالمية... 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T15:49+0000

2025-02-21T15:49+0000

2025-02-21T15:49+0000

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وأكد محافظ الهيئة العامة السعودية للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن "النجاح الكبير الذي حققته مشاركة الجناح السعودي في معرض "آيدكس 2025" يعكس أهمية الشراكات العالمية والمكتسبات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة في القطاع"، مضيفًا أن الجناح السعودي شهد العديد من الشراكات التي ستسهم في تنمية القدرات الصناعية الوطنية، وتبادل الخبرات مع مجموعة من الشركات العربية والعالمية في مجال الصناعات العسكرية.وخلال المعرض، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقية تعاون في مجال ضمان الجودة الحكومي مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية، بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية سوك جونغ جون.كما شهد الجناح السعودي المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025" توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة بين عدد من الشركات السعودية وكبرى الشركات العالمية الرائدة في القطاع، تهدف إلى دعم الاستثمار ونقل التقنية وتوطين التكنولوجيا في المحتوى المحلي، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.شهد الجناح السعودي كذلك تفاعلًا كبيرًا مع المهتمين والباحثين والمختصين والمستثمرين في مجال الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية، حيث تعرّف الزوار على أبرز التطورات والمستجدات في القطاع، وما شهده من تطور نوعي وخطوات متسارعة لدعم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية.وحظي الجناح السعودي باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجال العسكري للتعرف على آخر مستجدات المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، كالأعمال التنظيمية والتطويرية التي تقوم بها الهيئة العامة للصناعات العسكرية في القطاع، والسياسات والتشريعات، والحوافز ورحلة المستثمر، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.واستقبل جناح المملكة، خلال أيام المعرض، وفودًا لكبار الشخصيات والمسؤولين وقادة الصناعات العسكرية من أنحاء العالم، كما استعرضت الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الجناح السعودي أحدث إنجازاتها في مجال الصناعات العسكرية.وضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومعرض الدفاع العالمي، وعددًا من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، ومجموعة "الخريف"، وشركة "درع الحياة" للصناعات العسكرية، وشركة "إمعان" الدولية، وشركة "قدرة" الصناعية، بالإضافة إلى الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات.الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بتكامل مع شركائها من الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة، لتمكين الشركات الوطنية وتعزيز حضور كبرى الشركات الدولية في قطاع الصناعات العسكرية، وصولًا إلى توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتهيئة القطاع ليكون رافدًا أساسًا في دعم الاقتصاد الوطني. كما تسعى من خلال المشاركات الدولية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم الاستقلالية الدفاعية والأمنية للمملكة، وإبراز إنجازاتها في هذا القطاع الحيوي الواعد.

https://sarabic.ae/20250221/مركبات-روبوتية-قتالية-في-آيدكس-2025-ما-تفاصيلها؟-1098035011.html

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