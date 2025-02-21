بمشاركة أكثر من 70 دولة.. الإعلان عن موعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250221/بمشاركة-أكثر-من-70-دولة-الإعلان-عن-موعد-مؤتمر-دبي-الدولي-لقادة-القوات-الجوية-1098040362.html
بمشاركة أكثر من 70 دولة.. الإعلان عن موعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
بمشاركة أكثر من 70 دولة.. الإعلان عن موعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية عن شراكتهما الاستراتيجية لتنظيم الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية لعام 2025. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T13:14+0000
2025-02-21T13:14+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
العالم العربي
الأخبار
أيدكس 2025
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098038239_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_92474d5d517b1a70cf30b814588d438c.jpg
وحسب مراسل "سبوتنيك"، أكدت "أدنيك" والدفاع الإماراتية أن المؤتمر سيُعقد في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل رسمي بحضور اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، بحضور نخبة من القادة والمسؤولين من الجانبين.حدث عالميفي الإطار، أكد اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري أن مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية رسّخ مكانته كأحد أبرز المنتديات العالمية في مجال القوات الجوية منذ انطلاقه عام 2003، حيث يجمع قادة القوات الجوية والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل الحروب الجوية، والتقنيات الناشئة، والمبادرات الدفاعية الاستراتيجية.وأعرب الجابري عن ثقته بأن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "أدنيك" ستعزز من مكانة المؤتمر على الساحة الدولية، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص ستعمل معاً لإنجاح هذا الحدث وضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة إقليمياً ودولياً.تقديم تجربة متميزةمن جانبه، أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع استراتيجية المجموعة لدعم الفعاليات الوطنية المتخصصة، التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.وقال الظاهري: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، وملتزمون بتوفير تجربة تنظيمية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل فرق عملنا التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة".أكبر تجمع دولي لقادة القوات الجويةويُعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC) أكبر ملتقى دولي يجمع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 70 دولة. ويوفر المؤتمر فرصة فريدة لصنّاع القرار والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في الاستراتيجيات العسكرية، والتكتيكات القتالية، والتقنيات المتقدمة التي ترسم مستقبل الدفاع الجوي العالمي.
https://sarabic.ae/20250220/الإمارات-تعلن-عن-إجمالي-صفقاتها-في-آيدكس-1098005992.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098038239_115:0:1251:852_1920x0_80_0_0_5168d17c9979c625d031930433bea5d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, أيدكس 2025, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, أيدكس 2025, حصري

بمشاركة أكثر من 70 دولة.. الإعلان عن موعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية

13:14 GMT 21.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية تعلنان شراكة استراتيجية لتنظيم مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية 2025
مجموعة أدنيك ووزارة الدفاع الإماراتية تعلنان شراكة استراتيجية لتنظيم مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
أعلنت مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية عن شراكتهما الاستراتيجية لتنظيم الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية لعام 2025.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، أكدت "أدنيك" والدفاع الإماراتية أن المؤتمر سيُعقد في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل رسمي بحضور اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، بحضور نخبة من القادة والمسؤولين من الجانبين.

حدث عالمي

في الإطار، أكد اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري أن مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية رسّخ مكانته كأحد أبرز المنتديات العالمية في مجال القوات الجوية منذ انطلاقه عام 2003، حيث يجمع قادة القوات الجوية والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل الحروب الجوية، والتقنيات الناشئة، والمبادرات الدفاعية الاستراتيجية.
وأعرب الجابري عن ثقته بأن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "أدنيك" ستعزز من مكانة المؤتمر على الساحة الدولية، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص ستعمل معاً لإنجاح هذا الحدث وضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
الإمارات تعلن عن صفقات تقارب 4 مليارات درهم في اليوم الأول لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
الإمارات تعلن عن إجمالي صفقاتها في "آيدكس"
أمس, 14:20 GMT

تقديم تجربة متميزة

من جانبه، أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع استراتيجية المجموعة لدعم الفعاليات الوطنية المتخصصة، التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
وقال الظاهري: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، وملتزمون بتوفير تجربة تنظيمية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل فرق عملنا التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة".

أكبر تجمع دولي لقادة القوات الجوية

ويُعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC) أكبر ملتقى دولي يجمع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 70 دولة. ويوفر المؤتمر فرصة فريدة لصنّاع القرار والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في الاستراتيجيات العسكرية، والتكتيكات القتالية، والتقنيات المتقدمة التي ترسم مستقبل الدفاع الجوي العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала