https://sarabic.ae/20250221/بمشاركة-أكثر-من-70-دولة-الإعلان-عن-موعد-مؤتمر-دبي-الدولي-لقادة-القوات-الجوية-1098040362.html
بمشاركة أكثر من 70 دولة.. الإعلان عن موعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
بمشاركة أكثر من 70 دولة.. الإعلان عن موعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية عن شراكتهما الاستراتيجية لتنظيم الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية لعام 2025. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T13:14+0000
2025-02-21T13:14+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، أكدت "أدنيك" والدفاع الإماراتية أن المؤتمر سيُعقد في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل رسمي بحضور اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، بحضور نخبة من القادة والمسؤولين من الجانبين.حدث عالميفي الإطار، أكد اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري أن مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية رسّخ مكانته كأحد أبرز المنتديات العالمية في مجال القوات الجوية منذ انطلاقه عام 2003، حيث يجمع قادة القوات الجوية والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل الحروب الجوية، والتقنيات الناشئة، والمبادرات الدفاعية الاستراتيجية.وأعرب الجابري عن ثقته بأن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "أدنيك" ستعزز من مكانة المؤتمر على الساحة الدولية، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص ستعمل معاً لإنجاح هذا الحدث وضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة إقليمياً ودولياً.تقديم تجربة متميزةمن جانبه، أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع استراتيجية المجموعة لدعم الفعاليات الوطنية المتخصصة، التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.وقال الظاهري: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، وملتزمون بتوفير تجربة تنظيمية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل فرق عملنا التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة".أكبر تجمع دولي لقادة القوات الجويةويُعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC) أكبر ملتقى دولي يجمع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 70 دولة. ويوفر المؤتمر فرصة فريدة لصنّاع القرار والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في الاستراتيجيات العسكرية، والتكتيكات القتالية، والتقنيات المتقدمة التي ترسم مستقبل الدفاع الجوي العالمي.
https://sarabic.ae/20250220/الإمارات-تعلن-عن-إجمالي-صفقاتها-في-آيدكس-1098005992.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, أيدكس 2025, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, الأخبار, أيدكس 2025, حصري
بمشاركة أكثر من 70 دولة.. الإعلان عن موعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
حصري
أعلنت مجموعة "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية عن شراكتهما الاستراتيجية لتنظيم الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية لعام 2025.
وحسب مراسل "سبوتنيك
"، أكدت "أدنيك" والدفاع الإماراتية أن المؤتمر سيُعقد في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل رسمي بحضور اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، بحضور نخبة من القادة والمسؤولين من الجانبين.
في الإطار، أكد اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري أن مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية رسّخ مكانته كأحد أبرز المنتديات العالمية في مجال القوات الجوية منذ انطلاقه عام 2003، حيث يجمع قادة القوات الجوية والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل الحروب الجوية، والتقنيات الناشئة، والمبادرات الدفاعية الاستراتيجية.
وأعرب الجابري عن ثقته بأن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "أدنيك" ستعزز من مكانة المؤتمر على الساحة الدولية، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص ستعمل معاً لإنجاح هذا الحدث وضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة إقليمياً ودولياً.
من جانبه، أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن توقيع هذه الاتفاقية ينسجم مع استراتيجية المجموعة لدعم الفعاليات الوطنية المتخصصة، التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية وتعزيز تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
وقال الظاهري: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الدفاع، وملتزمون بتوفير تجربة تنظيمية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل فرق عملنا التي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة".
أكبر تجمع دولي لقادة القوات الجوية
ويُعد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC) أكبر ملتقى دولي يجمع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 70 دولة. ويوفر المؤتمر فرصة فريدة لصنّاع القرار والخبراء لمناقشة أحدث التطورات في الاستراتيجيات العسكرية، والتكتيكات القتالية، والتقنيات المتقدمة التي ترسم مستقبل الدفاع الجوي العالمي.