https://sarabic.ae/20250221/ثلاثة-أسابيع-أمام-الاتحاد-الأوروبي-للموافقة-على-شروط-استسلام-أوركانيا--1098031503.html
ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا
ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف عضو البرلمان الأوروبي ميكا آلتولا، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل الاتحاد الأوروبي ثلاثة أسابيع للموافقة... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T10:13+0000
2025-02-21T10:13+0000
2025-02-21T10:14+0000
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وجاء في المنشور الذي شاركه آلتولا على "إيكس": "لقد أعطتنا الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع للاتفاق على شروط استسلام أوكرانيا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تغادر الولايات المتحدة أوروبا". ووصف الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع زيلينسكي بالديكتاتور وقال إنه يرفض إجراء الانتخابات.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "مر وقت طويل" في أوكرانيا منذ الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن مسألة انتخاب رئيس جديد ليست مطلبا من روسيا، بل هي مصدر قلق لدول "كثيرة".
https://sarabic.ae/20250220/نائب-الرئيس-الأمريكي-زيلينسكي-يضر-نفسه-أثناء-انتقاده-ترامب-1098016903.html
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ترامب, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا
10:13 GMT 21.02.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 21.02.2025)
كشف عضو البرلمان الأوروبي ميكا آلتولا، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل الاتحاد الأوروبي ثلاثة أسابيع للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا.
وجاء في المنشور الذي شاركه آلتولا على "إيكس"
: "لقد أعطتنا الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع للاتفاق على شروط استسلام أوكرانيا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تغادر الولايات المتحدة أوروبا".
وأضاف البرلماني الأوروبي، أن ترامب يعطي الأولوية لمخاوف روسيا الأمنية، مضيفا: "أمامنا ثلاثة أسابيع لنتصرف بنضج".
ووصف الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع زيلينسكي بالديكتاتور وقال إنه يرفض إجراء الانتخابات.
وأيد ترامب ضرورة إجراء تصويت شعبي في أوكرانيا، مشيرا إلى انخفاض مستوى الدعم لزيلينسكي من قبل السكان.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى
أنه "مر وقت طويل" في أوكرانيا منذ الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن مسألة انتخاب رئيس جديد ليست مطلبا من روسيا، بل هي مصدر قلق لدول "كثيرة".