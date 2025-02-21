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القوات الروسية تحرر نوفوسيلكا ونوفوشيريتوفاتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250221/ثلاثة-أسابيع-أمام-الاتحاد-الأوروبي-للموافقة-على-شروط-استسلام-أوركانيا--1098031503.html
ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا
ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف عضو البرلمان الأوروبي ميكا آلتولا، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل الاتحاد الأوروبي ثلاثة أسابيع للموافقة... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T10:13+0000
2025-02-21T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في المنشور الذي شاركه آلتولا على "إيكس": "لقد أعطتنا الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع للاتفاق على شروط استسلام أوكرانيا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تغادر الولايات المتحدة أوروبا". ووصف الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع زيلينسكي بالديكتاتور وقال إنه يرفض إجراء الانتخابات.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "مر وقت طويل" في أوكرانيا منذ الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن مسألة انتخاب رئيس جديد ليست مطلبا من روسيا، بل هي مصدر قلق لدول "كثيرة".
https://sarabic.ae/20250220/نائب-الرئيس-الأمريكي-زيلينسكي-يضر-نفسه-أثناء-انتقاده-ترامب-1098016903.html
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ترامب, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
ترامب, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

ثلاثة أسابيع أمام الاتحاد الأوروبي للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا

10:13 GMT 21.02.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 21.02.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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كشف عضو البرلمان الأوروبي ميكا آلتولا، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمهل الاتحاد الأوروبي ثلاثة أسابيع للموافقة على شروط استسلام أوكرانيا.
وجاء في المنشور الذي شاركه آلتولا على "إيكس": "لقد أعطتنا الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع للاتفاق على شروط استسلام أوكرانيا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تغادر الولايات المتحدة أوروبا".

وأضاف البرلماني الأوروبي، أن ترامب يعطي الأولوية لمخاوف روسيا الأمنية، مضيفا: "أمامنا ثلاثة أسابيع لنتصرف بنضج".

ووصف الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع زيلينسكي بالديكتاتور وقال إنه يرفض إجراء الانتخابات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
نائب الرئيس الأمريكي: زيلينسكي يضر نفسه أثناء انتقاده ترامب
أمس, 20:29 GMT

وأيد ترامب ضرورة إجراء تصويت شعبي في أوكرانيا، مشيرا إلى انخفاض مستوى الدعم لزيلينسكي من قبل السكان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "مر وقت طويل" في أوكرانيا منذ الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن مسألة انتخاب رئيس جديد ليست مطلبا من روسيا، بل هي مصدر قلق لدول "كثيرة".
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