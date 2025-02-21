مواجهات قوية ومثيرة... الإعلان عن قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

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بث مباشر... بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مواجهات قوية ومثيرة... الإعلان عن قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
مواجهات قوية ومثيرة... الإعلان عن قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، عن مواجهة ديربي نارية بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T12:25+0000
2025-02-21T12:25+0000
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كما نتج عن القرعة كلاسيكو ألماني مرتقب، بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، بينما يصطدم ليفربول الإنجليزي، بنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.وفي السياق ذاته، سيخوض برشلونة مواجهة مكررة ضد بنفيكا، بعد فوزه المثير على الفريق البرتغالي (5-4)، في الدور الأول من النسخة الحالية للبطولة.وجاءت بقية مواجهات ثمن النهائي على النحو التالي:يذكر أن أندية بارزة ودعت المسابقة الأوروبية الكبرى مبكرا، هذا الموسم، مثل مانشستر سيتي، ميلان، يوفنتوس، أتالانتا.وتقام منافسات ذهاب دور الـ16، في 4 و5 مارس/آذار المقبل، بينما تُلعب مرحلة الإياب في 11 و12 من ذات الشهر.فيما تقام مباريات دور الـ8 في الأوقات التالية: الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان ، والإياب 15 و16 من الشهر نفسه، أما دور الـ4، يقام الذهاب 29 و30 أبريل، والإياب 6 و7 مايو/أيار.بينما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا 31 مايو المقبل.
https://sarabic.ae/20250220/مواجهات-نارية-كاف-يعلن-عن-قرعة-ربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1098013836.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار

مواجهات قوية ومثيرة... الإعلان عن قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

12:25 GMT 21.02.2025
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، عن مواجهة ديربي نارية بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد.
كما نتج عن القرعة كلاسيكو ألماني مرتقب، بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، بينما يصطدم ليفربول الإنجليزي، بنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.
وفي السياق ذاته، سيخوض برشلونة مواجهة مكررة ضد بنفيكا، بعد فوزه المثير على الفريق البرتغالي (5-4)، في الدور الأول من النسخة الحالية للبطولة.

وجاءت بقية مواجهات ثمن النهائي على النحو التالي:

أستون فيلا ضد كلوب بروج
بوروسيا دورتموند ضد ليل
آرسنال ضد أيندهوفن
إنتر ميلان ضد فينورد
يذكر أن أندية بارزة ودعت المسابقة الأوروبية الكبرى مبكرا، هذا الموسم، مثل مانشستر سيتي، ميلان، يوفنتوس، أتالانتا.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
مجتمع
مواجهات نارية... "كاف" يعلن عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أمس, 18:39 GMT
وتقام منافسات ذهاب دور الـ16، في 4 و5 مارس/آذار المقبل، بينما تُلعب مرحلة الإياب في 11 و12 من ذات الشهر.
فيما تقام مباريات دور الـ8 في الأوقات التالية: الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان ، والإياب 15 و16 من الشهر نفسه، أما دور الـ4، يقام الذهاب 29 و30 أبريل، والإياب 6 و7 مايو/أيار.
بينما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا 31 مايو المقبل.
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