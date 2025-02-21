https://sarabic.ae/20250221/مواجهات-قوية-ومثيرة-الإعلان-عن-قرعة-دور-الـ-16-لدوري-أبطال-أوروبا-1098036992.html
مواجهات قوية ومثيرة... الإعلان عن قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
مواجهات قوية ومثيرة... الإعلان عن قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، عن مواجهة ديربي نارية بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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كما نتج عن القرعة كلاسيكو ألماني مرتقب، بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، بينما يصطدم ليفربول الإنجليزي، بنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.وفي السياق ذاته، سيخوض برشلونة مواجهة مكررة ضد بنفيكا، بعد فوزه المثير على الفريق البرتغالي (5-4)، في الدور الأول من النسخة الحالية للبطولة.وجاءت بقية مواجهات ثمن النهائي على النحو التالي:يذكر أن أندية بارزة ودعت المسابقة الأوروبية الكبرى مبكرا، هذا الموسم، مثل مانشستر سيتي، ميلان، يوفنتوس، أتالانتا.وتقام منافسات ذهاب دور الـ16، في 4 و5 مارس/آذار المقبل، بينما تُلعب مرحلة الإياب في 11 و12 من ذات الشهر.فيما تقام مباريات دور الـ8 في الأوقات التالية: الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان ، والإياب 15 و16 من الشهر نفسه، أما دور الـ4، يقام الذهاب 29 و30 أبريل، والإياب 6 و7 مايو/أيار.بينما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا 31 مايو المقبل.
https://sarabic.ae/20250220/مواجهات-نارية-كاف-يعلن-عن-قرعة-ربع-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1098013836.html
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
مواجهات قوية ومثيرة... الإعلان عن قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الجمعة، عن مواجهة ديربي نارية بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد.
كما نتج عن القرعة كلاسيكو ألماني مرتقب، بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، بينما يصطدم ليفربول الإنجليزي، بنظيره الفرنسي باريس سان جيرمان.
وفي السياق ذاته، سيخوض برشلونة مواجهة مكررة ضد بنفيكا، بعد فوزه المثير على الفريق البرتغالي (5-4)، في الدور الأول من النسخة الحالية للبطولة.
وجاءت بقية مواجهات ثمن النهائي على النحو التالي:
يذكر أن أندية بارزة ودعت المسابقة الأوروبية الكبرى مبكرا، هذا الموسم، مثل مانشستر سيتي، ميلان، يوفنتوس، أتالانتا.
وتقام منافسات ذهاب دور الـ16، في 4 و5 مارس/آذار المقبل، بينما تُلعب مرحلة الإياب في 11 و12 من ذات الشهر.
فيما تقام مباريات دور الـ8 في الأوقات التالية: الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان ، والإياب 15 و16 من الشهر نفسه، أما دور الـ4، يقام الذهاب 29 و30 أبريل، والإياب 6 و7 مايو/أيار.
بينما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا
على ملعب أليانز أرينا 31 مايو المقبل.