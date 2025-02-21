باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

عربي
القوات الروسية تحرر نوفوسيلكا ونوفوشيريتوفاتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

09:58 GMT 21.02.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لهذا الأسبوع، رصدتها عدسات الكاميرات، في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

السفن البخارية تقف أثناء إغلاق الملاحة النهرية في منطقة خليبنيكوفسكي في مقاطعة موسكو، روسيا.

السفن البخارية تقف أثناء إغلاق الملاحة النهرية في منطقة خليبنيكوفسكي في مقاطعة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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السفن البخارية تقف أثناء إغلاق الملاحة النهرية في منطقة خليبنيكوفسكي في مقاطعة موسكو، روسيا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتقاعدون، خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتقاعدون، خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد، في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتقاعدون، خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد، في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Getty Images / China News Service/VCG/He Penglei

امرأة ترتدي زي "هانفو" التقليدي، وتلتقط صورًا مع أشجار الكرز المزهرة في حديقة نانشان النباتية في تشونغتشينغ، الصين.

امرأة ترتدي زي &quot;هانفو&quot; التقليدي، وتلتقط صورًا مع أشجار الكرز المزهرة في حديقة نانشان النباتية في تشونغتشينغ، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China News Service/VCG/He Penglei

امرأة ترتدي زي "هانفو" التقليدي، وتلتقط صورًا مع أشجار الكرز المزهرة في حديقة نانشان النباتية في تشونغتشينغ، الصين.

© Getty Images / Stefano Mazzola

سائح مقّنع يوقف قاربه لالتقاط صورة خلال كرنفال البندقية، إيطاليا.

سائح مقّنع يوقف قاربه لالتقاط صورة خلال كرنفال البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Stefano Mazzola

سائح مقّنع يوقف قاربه لالتقاط صورة خلال كرنفال البندقية، إيطاليا.

© Getty Images / Danny Lawson /PA Images

طالب في مركز التشريح التكاملي بجامعة كوليدج لندن، يجري مسحًا ثلاثي الأبعاد عالي التقنية لجمجمة "غاريال" (هو تمساح مهدد بالانقراض) في مركز ليدز ديسكفري.

طالب في مركز التشريح التكاملي بجامعة كوليدج لندن، يجري مسحًا ثلاثي الأبعاد عالي التقنية لجمجمة &quot;غاريال&quot; (هو تمساح مهدد بالانقراض) في مركز ليدز ديسكفري. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Danny Lawson /PA Images

طالب في مركز التشريح التكاملي بجامعة كوليدج لندن، يجري مسحًا ثلاثي الأبعاد عالي التقنية لجمجمة "غاريال" (هو تمساح مهدد بالانقراض) في مركز ليدز ديسكفري.

© Getty Images / Picture Alliance/Mandoga Media

مهرجان الليمون الحادي والتسعون في ​​ألمانيا.

مهرجان الليمون الحادي والتسعون في ​​ألمانيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture Alliance/Mandoga Media

مهرجان الليمون الحادي والتسعون في ​​ألمانيا.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

راهبات يصلين من أجل البابا فرانسيس، أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني، في مستشفى أغوستينو جيميلي في روما، حيث يرقد البابا في المستشفى.

راهبات يصلين من أجل البابا فرانسيس، أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني، في مستشفى أغوستينو جيميلي في روما، حيث يرقد البابا في المستشفى. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

راهبات يصلين من أجل البابا فرانسيس، أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني، في مستشفى أغوستينو جيميلي في روما، حيث يرقد البابا في المستشفى.

© Getty Images / Anadolu/Mehmet Murat Onel/

منظر جوي لمنطقة اندلع فيها حريق، أثناء تدخل رجال الإطفاء في أفجيلار بإسطنبول، تركيا.

منظر جوي لمنطقة اندلع فيها حريق، أثناء تدخل رجال الإطفاء في أفجيلار بإسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mehmet Murat Onel/

منظر جوي لمنطقة اندلع فيها حريق، أثناء تدخل رجال الإطفاء في أفجيلار بإسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Bestami Bodruk

لقطة طريفة لرجل يداعب نعامة في منطقة سور في ديار بكر، تركيا.

لقطة طريفة لرجل يداعب نعامة في منطقة سور في ديار بكر، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Bestami Bodruk

لقطة طريفة لرجل يداعب نعامة في منطقة سور في ديار بكر، تركيا.

© Sputnik . Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع الوفدين الروسي والأمريكي خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض.

صورة تجمع الوفدين الروسي والأمريكي خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Foreign Ministry
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صورة تجمع الوفدين الروسي والأمريكي خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض.

© Getty Images / China News Service/VCG/Yang Bo

فريق علمي يقود كلابًا آلية، خلال معرض الروبوتات الذكية 2025، في مركز نانجينغ الدولي للمعارض بمقاطعة جيانغسو في الصين

فريق علمي يقود كلابًا آلية، خلال معرض الروبوتات الذكية 2025، في مركز نانجينغ الدولي للمعارض بمقاطعة جيانغسو في الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / China News Service/VCG/Yang Bo

فريق علمي يقود كلابًا آلية، خلال معرض الروبوتات الذكية 2025، في مركز نانجينغ الدولي للمعارض بمقاطعة جيانغسو في الصين

© Getty Images / Katherine KY Cheng

عمال المطار يقومون بمسح موقع تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، في مطار تورنتو بيرسون الدولي، كندا.

عمال المطار يقومون بمسح موقع تحطم طائرة تابعة لشركة &quot;دلتا إيرلاينز&quot;، في مطار تورنتو بيرسون الدولي، كندا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Katherine KY Cheng

عمال المطار يقومون بمسح موقع تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، في مطار تورنتو بيرسون الدولي، كندا.

© Getty Images / Carl Court

صورة جوية تظهر حفرة في شارع جودستون هايت، نتيجة انهيار أرضي، إنجلترا.

صورة جوية تظهر حفرة في شارع جودستون هايت، نتيجة انهيار أرضي، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Carl Court

صورة جوية تظهر حفرة في شارع جودستون هايت، نتيجة انهيار أرضي، إنجلترا.

© Getty Images / Jon Cherry

صورة لإمراة تحمل كلبها، أثناء إجلائهما خلال مهمة إنقاذ ودعم في منطقة غمرتها الفيضانات في مقاطعة ليسلي بكنتاكي، الولايات المتحدة.

صورة لإمراة تحمل كلبها، أثناء إجلائهما خلال مهمة إنقاذ ودعم في منطقة غمرتها الفيضانات في مقاطعة ليسلي بكنتاكي، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
14/17
© Getty Images / Jon Cherry

صورة لإمراة تحمل كلبها، أثناء إجلائهما خلال مهمة إنقاذ ودعم في منطقة غمرتها الفيضانات في مقاطعة ليسلي بكنتاكي، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Rodrigo Abd

رجال الإنقاذ يحملون المشاعل في المحيط الأطلسي، في احتفال لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين.

رجال الإنقاذ يحملون المشاعل في المحيط الأطلسي، في احتفال لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

رجال الإنقاذ يحملون المشاعل في المحيط الأطلسي، في احتفال لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين.

© Getty Images / NurPhoto/Sutanta Aditya

رياضيون يستعرضون مهاراتهم في عرض ترفيهي خلال مهرجان "رودا جيلا" في سوق ليلي تقليدي في ديلي سيردانغ، أندونيسيا.

رياضيون يستعرضون مهاراتهم في عرض ترفيهي خلال مهرجان &quot;رودا جيلا&quot; في سوق ليلي تقليدي في ديلي سيردانغ، أندونيسيا. - سبوتنيك عربي
16/17
© Getty Images / NurPhoto/Sutanta Aditya

رياضيون يستعرضون مهاراتهم في عرض ترفيهي خلال مهرجان "رودا جيلا" في سوق ليلي تقليدي في ديلي سيردانغ، أندونيسيا.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تستحم في حفرة جليدية في نهر نيفا، في سانت بطرسبورغ، روسيا.

امرأة تستحم في حفرة جليدية في نهر نيفا، في سانت بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

امرأة تستحم في حفرة جليدية في نهر نيفا، في سانت بطرسبورغ، روسيا.

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