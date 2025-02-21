باقة من الصور الطريفة سجلتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

السفن البخارية تقف أثناء إغلاق الملاحة النهرية في منطقة خليبنيكوفسكي في مقاطعة موسكو، روسيا.
السفن البخارية تقف أثناء إغلاق الملاحة النهرية في منطقة خليبنيكوفسكي في مقاطعة موسكو، روسيا.
مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتقاعدون، خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتقاعدون، خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد، في بوينس آيرس، الأرجنتين.
امرأة ترتدي زي "هانفو" التقليدي، وتلتقط صورًا مع أشجار الكرز المزهرة في حديقة نانشان النباتية في تشونغتشينغ، الصين.
امرأة ترتدي زي "هانفو" التقليدي، وتلتقط صورًا مع أشجار الكرز المزهرة في حديقة نانشان النباتية في تشونغتشينغ، الصين.
سائح مقّنع يوقف قاربه لالتقاط صورة خلال كرنفال البندقية، إيطاليا.
سائح مقّنع يوقف قاربه لالتقاط صورة خلال كرنفال البندقية، إيطاليا.
طالب في مركز التشريح التكاملي بجامعة كوليدج لندن، يجري مسحًا ثلاثي الأبعاد عالي التقنية لجمجمة "غاريال" (هو تمساح مهدد بالانقراض) في مركز ليدز ديسكفري.
طالب في مركز التشريح التكاملي بجامعة كوليدج لندن، يجري مسحًا ثلاثي الأبعاد عالي التقنية لجمجمة "غاريال" (هو تمساح مهدد بالانقراض) في مركز ليدز ديسكفري.
مهرجان الليمون الحادي والتسعون في ألمانيا.
مهرجان الليمون الحادي والتسعون في ألمانيا.
راهبات يصلين من أجل البابا فرانسيس، أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني، في مستشفى أغوستينو جيميلي في روما، حيث يرقد البابا في المستشفى.
راهبات يصلين من أجل البابا فرانسيس، أمام تمثال البابا يوحنا بولس الثاني، في مستشفى أغوستينو جيميلي في روما، حيث يرقد البابا في المستشفى.
منظر جوي لمنطقة اندلع فيها حريق، أثناء تدخل رجال الإطفاء في أفجيلار بإسطنبول، تركيا.
منظر جوي لمنطقة اندلع فيها حريق، أثناء تدخل رجال الإطفاء في أفجيلار بإسطنبول، تركيا.
لقطة طريفة لرجل يداعب نعامة في منطقة سور في ديار بكر، تركيا.
لقطة طريفة لرجل يداعب نعامة في منطقة سور في ديار بكر، تركيا.
صورة تجمع الوفدين الروسي والأمريكي خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض.
صورة تجمع الوفدين الروسي والأمريكي خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض.
فريق علمي يقود كلابًا آلية، خلال معرض الروبوتات الذكية 2025، في مركز نانجينغ الدولي للمعارض بمقاطعة جيانغسو في الصين
فريق علمي يقود كلابًا آلية، خلال معرض الروبوتات الذكية 2025، في مركز نانجينغ الدولي للمعارض بمقاطعة جيانغسو في الصين
عمال المطار يقومون بمسح موقع تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، في مطار تورنتو بيرسون الدولي، كندا.
عمال المطار يقومون بمسح موقع تحطم طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، في مطار تورنتو بيرسون الدولي، كندا.
صورة جوية تظهر حفرة في شارع جودستون هايت، نتيجة انهيار أرضي، إنجلترا.
صورة جوية تظهر حفرة في شارع جودستون هايت، نتيجة انهيار أرضي، إنجلترا.
صورة لإمراة تحمل كلبها، أثناء إجلائهما خلال مهمة إنقاذ ودعم في منطقة غمرتها الفيضانات في مقاطعة ليسلي بكنتاكي، الولايات المتحدة.
صورة لإمراة تحمل كلبها، أثناء إجلائهما خلال مهمة إنقاذ ودعم في منطقة غمرتها الفيضانات في مقاطعة ليسلي بكنتاكي، الولايات المتحدة.
رجال الإنقاذ يحملون المشاعل في المحيط الأطلسي، في احتفال لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين.
رجال الإنقاذ يحملون المشاعل في المحيط الأطلسي، في احتفال لإحياء ذكرى يوم رجال الإنقاذ، لتكريم التزامهم بالسلامة والإنقاذ المائي، في مار أزول، الأرجنتين.
رياضيون يستعرضون مهاراتهم في عرض ترفيهي خلال مهرجان "رودا جيلا" في سوق ليلي تقليدي في ديلي سيردانغ، أندونيسيا.
رياضيون يستعرضون مهاراتهم في عرض ترفيهي خلال مهرجان "رودا جيلا" في سوق ليلي تقليدي في ديلي سيردانغ، أندونيسيا.
امرأة تستحم في حفرة جليدية في نهر نيفا، في سانت بطرسبورغ، روسيا.
امرأة تستحم في حفرة جليدية في نهر نيفا، في سانت بطرسبورغ، روسيا.