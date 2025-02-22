https://sarabic.ae/20250222/إصابة-مدنيين-اثنيين-في-قصف-أوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1098074576.html
إصابة مدنيين اثنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
إصابة مدنيين اثنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 7 مرات، خلال الـ24 الساعة الماضية،... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T23:30+0000
2025-02-22T23:30+0000
2025-02-23T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، على تطبيق "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 7 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 19 مقذوفا.وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنيين.وفي اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250222/بوتين-الجيش-الروسي-سيواصل-حماية-الوطن-والشعب-بكل-قوة-وثبات-1098074268.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
إصابة مدنيين اثنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية
23:30 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 04:29 GMT 23.02.2025)
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 7 مرات، خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت 19 مقذوفا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية
في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، على تطبيق "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 7 حالات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 19 مقذوفا.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنيين.
وفي اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.