https://sarabic.ae/20250222/بطريقة-هوليودية-متهم-يهرب-من-قاعة-المحكمة-فيديو-1098054543.html
بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديو
بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية، تمكن متهم من جنوب أفريقيا من الفرار من قاعة المحكمة في جوهانسبرج عبر النافذة، بحثا عن حريته بطريقة مثيرة ومذهلة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T06:08+0000
2025-02-22T06:08+0000
2025-02-22T06:08+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098054388_0:232:561:548_1920x0_80_0_0_523533f9f3e6572443bcff53b08d6818.png
ونجح الشاب أونوشانا ثاندو ساديكي في الهرب من الشرطة من قاعة المحكمة أثناء محاكمته، بتهمة السطو والسرقة.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لحظة هربه من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة طوابق، حيث نزل عبر الجدار قبل أن يقفز من الطابق الثاني، ثم اندفع مسرعًا على درج المبنى واختفى عن الأنظار.لكن رغم محاولته ومغامرته، فإن ذلك لم يدم طويلا، إذ تمكنت الشرطة من القبض عليه في اليوم التالي.وقالت المتحدثة باسم شرطة "غاوتنغ": "هرب المتهم أثناء مثوله أمام محكمة جيبي الابتدائية بتهمة السطو والسرقة. لكنه أُعيد القبض عليه لاحقا من قبل فريق تتبع المحكمة، وسيتم توجيه تهمة إضافية إليه بتهمة الهروب من الحجز القانوني".بعد إعادة اعتقاله، قال ساديكي: "عندما نادى القاضي اسمي للمرة الأولى، لم يكن هناك أحد، فرأيت أن الفرصة سانحة. نظرت إلى الباب، ثم قررت الهروب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/16/1098054388_0:180:561:601_1920x0_80_0_0_01d17de38f2e7e8db4964c65de833438.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديو
في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية، تمكن متهم من جنوب أفريقيا من الفرار من قاعة المحكمة في جوهانسبرج عبر النافذة، بحثا عن حريته بطريقة مثيرة ومذهلة.
ونجح الشاب أونوشانا ثاندو ساديكي في الهرب من الشرطة من قاعة المحكمة أثناء محاكمته، بتهمة السطو والسرقة.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن ساديكي اندفع عبر باب قاعة المحكمة بينما كان القاضي يتحدث، قبل أن يتسلل عبر نافذة في الطابق العلوي، وينزل ثلاثة طوابق قبل أن يهرب من المحكمة.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لحظة هربه من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة طوابق، حيث نزل عبر الجدار قبل أن يقفز من الطابق الثاني، ثم اندفع مسرعًا على درج المبنى واختفى عن الأنظار.
لكن رغم محاولته ومغامرته، فإن ذلك لم يدم طويلا، إذ تمكنت الشرطة من القبض عليه في اليوم التالي.
وقالت المتحدثة باسم شرطة "غاوتنغ": "هرب المتهم أثناء مثوله أمام محكمة جيبي الابتدائية بتهمة السطو والسرقة. لكنه أُعيد القبض عليه لاحقا من قبل فريق تتبع المحكمة، وسيتم توجيه تهمة إضافية إليه بتهمة الهروب من الحجز القانوني".
بعد إعادة اعتقاله، قال ساديكي: "عندما نادى القاضي اسمي للمرة الأولى، لم يكن هناك أحد، فرأيت أن الفرصة سانحة. نظرت إلى الباب، ثم قررت الهروب".