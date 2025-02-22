https://sarabic.ae/20250222/بطريقة-هوليودية-متهم-يهرب-من-قاعة-المحكمة-فيديو-1098054543.html

بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديو

بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديو

سبوتنيك عربي

في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية، تمكن متهم من جنوب أفريقيا من الفرار من قاعة المحكمة في جوهانسبرج عبر النافذة، بحثا عن حريته بطريقة مثيرة ومذهلة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T06:08+0000

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2025-02-22T06:08+0000

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ونجح الشاب أونوشانا ثاندو ساديكي في الهرب من الشرطة من قاعة المحكمة أثناء محاكمته، بتهمة السطو والسرقة.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لحظة هربه من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة طوابق، حيث نزل عبر الجدار قبل أن يقفز من الطابق الثاني، ثم اندفع مسرعًا على درج المبنى واختفى عن الأنظار.لكن رغم محاولته ومغامرته، فإن ذلك لم يدم طويلا، إذ تمكنت الشرطة من القبض عليه في اليوم التالي.وقالت المتحدثة باسم شرطة "غاوتنغ": "هرب المتهم أثناء مثوله أمام محكمة جيبي الابتدائية بتهمة السطو والسرقة. لكنه أُعيد القبض عليه لاحقا من قبل فريق تتبع المحكمة، وسيتم توجيه تهمة إضافية إليه بتهمة الهروب من الحجز القانوني".بعد إعادة اعتقاله، قال ساديكي: "عندما نادى القاضي اسمي للمرة الأولى، لم يكن هناك أحد، فرأيت أن الفرصة سانحة. نظرت إلى الباب، ثم قررت الهروب".

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