https://sarabic.ae/20250222/بعد-6-حالات-وفاة-دولة-عربية-تراقب-ملايين-الدفاتر-الصحية-في-ظل-ارتفاع-حالات-الإصابة-بـالحصبة-1098069193.html
بعد 6 حالات وفاة.. دولة عربية تراقب ملايين الدفاتر الصحية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"الحصبة"
بعد 6 حالات وفاة.. دولة عربية تراقب ملايين الدفاتر الصحية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"الحصبة"
سبوتنيك عربي
تشهد دولة عربية تطورات مقلقة في الوضع الوبائي لمرض "الحصبة"، حيث تم تسجيل 3 آلاف و355 حالة جديدة بين 10 و16 فبراير الجاري، و6 حالات وفاة خلال الفترة نفسها. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T16:41+0000
2025-02-22T16:41+0000
2025-02-22T16:41+0000
مجتمع
الحصبة
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وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، أنه على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 3.4 % مقارنة بالأسبوعين السابقين، فإن الأرقام المسجلة تعكس استمرار انتشار "الحصبة" في عدد من المناطق، ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تفشيه.ونقلت الصحيفة عن مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19، إنه "يتم حاليا تسريع وتيرة الحملة الاستدراكية للتلقيح، بالتعاون مع وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والداخلية، بهدف تعزيز معدلات التغطية التلقيحية للأطفال دون سن 18 عاما في جميع أنحاء المملكة".وأكد عفيف أن "هذه الحملة تشمل مراجعة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي للتأكد من استكمال الجرعات الموصى بها، خاصة أن لقاح الحصبة يتطلب جرعتين لضمان الفعالية الكاملة، والهدف هو ضمان تغطية تصل إلى 95 % بمختلف ربوع المملكة".وشدد عفيف على أن مروجي المعلومات المغلوطة يتحملون مسؤولية كبيرة، داعيا الأسر المغربية إلى الالتزام بجدول التلقيحات وضمان حماية أطفالهم والمجتمع من الأمراض المعدية.من جانبه، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات الصحية، إن "العدد الإجمالي للإصابات منذ نهاية عام 2023 وحتى بداية 2025 بلغ 25 ألف حالة؛ فيما تُسجل حاليا أكثر من 3 آلاف و300 إصابة أسبوعيا، ما يعكس خطورة الوضع. كما أن تسجيل 6 وفيات خلال أسبوع واحد يُعد مؤشرا مقلقا، خاصة أن مجموع الوفيات خلال الـ15 شهرا الماضية بلغ 120 حالة فقط".وفي السياق ذاته، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بحملة طبية تستهدف من أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مضيفةً أن "هناك تضافرا لجهود كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية والتربية الوطنية للتحسيس في المدارس ومراقبة الدفاتر الصحية".
https://sarabic.ae/20220305/مسؤول-بمنظمة-الصحة-العالمية-الحصبة-تهدد-دول-البلقان-1059496941.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الحصبة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
الحصبة, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
بعد 6 حالات وفاة.. دولة عربية تراقب ملايين الدفاتر الصحية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"الحصبة"
تشهد دولة عربية تطورات مقلقة في الوضع الوبائي لمرض "الحصبة"، حيث تم تسجيل 3 آلاف و355 حالة جديدة بين 10 و16 فبراير الجاري، و6 حالات وفاة خلال الفترة نفسها.
وذكرت صحيفة
هسبريس، مساء اليوم السبت، أنه على الرغم من تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 3.4 % مقارنة بالأسبوعين السابقين، فإن الأرقام المسجلة تعكس استمرار انتشار "الحصبة" في عدد من المناطق، ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تفشيه.
ونقلت الصحيفة عن مولاي سعيد عفيف، اختصاصي طب الأطفال وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19، إنه "يتم حاليا تسريع وتيرة الحملة الاستدراكية للتلقيح، بالتعاون مع وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والداخلية، بهدف تعزيز معدلات التغطية التلقيحية للأطفال دون سن 18 عاما في جميع أنحاء المملكة".
وأكد عفيف أن "هذه الحملة تشمل مراجعة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي للتأكد من استكمال الجرعات الموصى بها، خاصة أن لقاح الحصبة يتطلب جرعتين لضمان الفعالية الكاملة، والهدف هو ضمان تغطية تصل إلى 95 % بمختلف ربوع المملكة".
وشدد عفيف على أن مروجي المعلومات المغلوطة يتحملون مسؤولية كبيرة، داعيا الأسر المغربية
إلى الالتزام بجدول التلقيحات وضمان حماية أطفالهم والمجتمع من الأمراض المعدية.
من جانبه، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات الصحية، إن "العدد الإجمالي للإصابات منذ نهاية عام 2023 وحتى بداية 2025 بلغ 25 ألف حالة؛ فيما تُسجل حاليا أكثر من 3 آلاف و300 إصابة أسبوعيا، ما يعكس خطورة الوضع. كما أن تسجيل 6 وفيات خلال أسبوع واحد يُعد مؤشرا مقلقا، خاصة أن مجموع الوفيات خلال الـ15 شهرا الماضية بلغ 120 حالة فقط".
وفي السياق ذاته، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بحملة طبية
تستهدف من أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مضيفةً أن "هناك تضافرا لجهود كل من وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية والتربية الوطنية للتحسيس في المدارس ومراقبة الدفاتر الصحية".