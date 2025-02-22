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دولة عربية تتخذ خطوة غير مسبوقة في تاريخها بصناعة السيارات
دولة عربية تتخذ خطوة غير مسبوقة في تاريخها بصناعة السيارات
سبوتنيك عربي
اتخذت دولة عربية، اليوم السبت، خطوة هي الأولى من نوعها، في مجال صناعة السيارات. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T19:56+0000
2025-02-22T19:56+0000
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وأعلن وزير الصناعة الجزائري، سيفي غريّب، إنه تم إطلاق أول شبكة وطنية تجمع المنتجين المحليين لقطع غيار السيارات، وذلك بغرض تطوير الصناعة المحلية ورفع نسب الإدماج الوطني.جاء الإعلان خلال لقاء جمع الوزير بالمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية، وبحضور وزير اقتصاد المعرفة الجزائري، نور الدين واضح، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وأوضح بيان لوزارة الصناعة الجزائرية، أنه وفي خطوة أولى، يتم إحصاء المنتجين الوطنيين ضمن خارطة وطنية، مع التركيز على ضمان جودة المطابقة وفق معايير مصنّعي السيارات.وأكد غريّب، أن الشبكة الوطنية لقطع غيار السيارات في الجزائر تهدف إلى تحفيز الاستثمار في المناولة الصناعية، مشيرا إلى إنشاء "المكتب الأخضر" لمتابعة المشاريع الصناعية ودعم تطوير القطاع. كما شدد وزير الصناعة الجزائري على أن صناعة قطع الغيار تمثل أساسا لانطلاقة حقيقية لصناعة السيارات في الجزائر، داعيا المؤسسات الناشئة للمشاركة في هذا المسعى.
https://sarabic.ae/20250220/دولة-عربية-تحظر-دخول-الصادرات-المصرية-إلى-أسواقها-1098009192.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

دولة عربية تتخذ خطوة غير مسبوقة في تاريخها بصناعة السيارات

19:56 GMT 22.02.2025
© Photo / unsplashمصنع سيارات صيني
مصنع سيارات صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Photo / unsplash
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اتخذت دولة عربية، اليوم السبت، خطوة هي الأولى من نوعها، في مجال صناعة السيارات.
وأعلن وزير الصناعة الجزائري، سيفي غريّب، إنه تم إطلاق أول شبكة وطنية تجمع المنتجين المحليين لقطع غيار السيارات، وذلك بغرض تطوير الصناعة المحلية ورفع نسب الإدماج الوطني.
جاء الإعلان خلال لقاء جمع الوزير بالمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية، وبحضور وزير اقتصاد المعرفة الجزائري، نور الدين واضح، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأوضح بيان لوزارة الصناعة الجزائرية، أنه وفي خطوة أولى، يتم إحصاء المنتجين الوطنيين ضمن خارطة وطنية، مع التركيز على ضمان جودة المطابقة وفق معايير مصنّعي السيارات.
وأوضح وزير الصناعة الجزائري، سيفي غريّب، بأن "إنشاء هذه الشبكة يندرج ضمن توجيهات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تشجيع المتعاملين والصناعيين، وتوجيههم للاستثمار في المناولة الصناعية، لاسيما قطع الغيار، وذلك بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي تحوزها الجزائر في هذا المجال".
سفينة صادرات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
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20 فبراير, 15:30 GMT
وأكد غريّب، أن الشبكة الوطنية لقطع غيار السيارات في الجزائر تهدف إلى تحفيز الاستثمار في المناولة الصناعية، مشيرا إلى إنشاء "المكتب الأخضر" لمتابعة المشاريع الصناعية ودعم تطوير القطاع.
كما شدد وزير الصناعة الجزائري على أن صناعة قطع الغيار تمثل أساسا لانطلاقة حقيقية لصناعة السيارات في الجزائر، داعيا المؤسسات الناشئة للمشاركة في هذا المسعى.
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