فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250222/فرنسا-مقتل-شخص-وإصابة-عدد-من-رجال-الشرطة-في-حادث-طعن-1098070328.html
فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن
فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن
سبوتنيك عربي
قتل شخص بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، اليوم السبت، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T17:32+0000
2025-02-22T17:32+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104141/67/1041416794_0:299:4998:3110_1920x0_80_0_0_a8814c9d2c5c800de0e762f08e6cfb2a.jpg
وقال المدعي العام، نيكولا هيتز، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن 3 ضباط آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، في الهجوم الذي وقع في مدينة مولهاوس الفرنسية، والذي نفذه مشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما، مدرج على قائمة مراقبة منع الإرهاب.وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت.وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس". من ناحيتها، قالت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، عبر مواقع التواصل: "لقد سيطر الرعب على مدينتنا"، مضيفة أن الحادث قيد التحقيق باعتباره هجوما إرهابيا، لكن "هذا ما يجب أن يؤكده القضاء بكل تأكيد".وذكرت وحدة الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنها تتولى التحقيق في الحادث.
https://sarabic.ae/20250121/إصابة-4-إسرائيليين-في-عملية-طعن-بتل-أبيب-1097017850.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104141/67/1041416794_227:0:4771:3408_1920x0_80_0_0_f2ca233a6e38abcd2f2dad8d7c0e6524.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن

17:32 GMT 22.02.2025
© AP Photo / Michel Eulerالشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Michel Euler
تابعنا عبر
قتل شخص بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، اليوم السبت، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو.
وقال المدعي العام، نيكولا هيتز، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن 3 ضباط آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، في الهجوم الذي وقع في مدينة مولهاوس الفرنسية، والذي نفذه مشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما، مدرج على قائمة مراقبة منع الإرهاب.
وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.
ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت.
وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بتل أبيب
21 يناير, 20:11 GMT
من ناحيتها، قالت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، عبر مواقع التواصل: "لقد سيطر الرعب على مدينتنا"، مضيفة أن الحادث قيد التحقيق باعتباره هجوما إرهابيا، لكن "هذا ما يجب أن يؤكده القضاء بكل تأكيد".
وذكرت وحدة الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنها تتولى التحقيق في الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала