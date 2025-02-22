https://sarabic.ae/20250222/فرنسا-مقتل-شخص-وإصابة-عدد-من-رجال-الشرطة-في-حادث-طعن-1098070328.html
فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن
فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن
سبوتنيك عربي
قتل شخص بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، اليوم السبت، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T17:32+0000
2025-02-22T17:32+0000
2025-02-22T17:32+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104141/67/1041416794_0:299:4998:3110_1920x0_80_0_0_a8814c9d2c5c800de0e762f08e6cfb2a.jpg
وقال المدعي العام، نيكولا هيتز، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن 3 ضباط آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، في الهجوم الذي وقع في مدينة مولهاوس الفرنسية، والذي نفذه مشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما، مدرج على قائمة مراقبة منع الإرهاب.وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت.وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس". من ناحيتها، قالت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، عبر مواقع التواصل: "لقد سيطر الرعب على مدينتنا"، مضيفة أن الحادث قيد التحقيق باعتباره هجوما إرهابيا، لكن "هذا ما يجب أن يؤكده القضاء بكل تأكيد".وذكرت وحدة الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنها تتولى التحقيق في الحادث.
https://sarabic.ae/20250121/إصابة-4-إسرائيليين-في-عملية-طعن-بتل-أبيب-1097017850.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104141/67/1041416794_227:0:4771:3408_1920x0_80_0_0_f2ca233a6e38abcd2f2dad8d7c0e6524.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن
قتل شخص بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، اليوم السبت، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو.
وقال المدعي العام، نيكولا هيتز، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن 3 ضباط آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، في الهجوم الذي وقع في مدينة مولهاوس الفرنسية، والذي نفذه مشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما، مدرج على قائمة مراقبة منع الإرهاب.
وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.
ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت.
وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
من ناحيتها، قالت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، عبر مواقع التواصل: "لقد سيطر الرعب على مدينتنا"، مضيفة أن الحادث قيد التحقيق باعتباره هجوما إرهابيا، لكن "هذا ما يجب أن يؤكده القضاء بكل تأكيد".
وذكرت وحدة الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنها تتولى التحقيق في الحادث.