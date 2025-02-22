https://sarabic.ae/20250222/فرنسا-مقتل-شخص-وإصابة-عدد-من-رجال-الشرطة-في-حادث-طعن-1098070328.html

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد من رجال الشرطة في حادث طعن

سبوتنيك عربي

قتل شخص بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بجروح خطيرة، في هجوم بسكين في شرق فرنسا، اليوم السبت، أثناء مظاهرة لدعم الكونغو. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T17:32+0000

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وقال المدعي العام، نيكولا هيتز، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن 3 ضباط آخرين أصيبوا بجروح طفيفة، في الهجوم الذي وقع في مدينة مولهاوس الفرنسية، والذي نفذه مشتبه به يبلغ من العمر 37 عاما، مدرج على قائمة مراقبة منع الإرهاب.وأضاف هيتز أن أحد ضباط الشرطة المصابين بجروح خطيرة تعرّض للإصابة في الشريان السباتي، بينما تلقى الآخر إصابة في الصدر.ومن المتوقع أن يتوجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى موقع الهجوم في وقت لاحق من اليوم السبت.وبحسب مصادر نقابية، فإن المشتبه به في ارتكاب الحادث، المولود في الجزائر، كان تحت المراقبة القضائية والإقامة الجبرية، وتحت أمر الطرد من فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس". من ناحيتها، قالت رئيسة بلدية مولهاوس، ميشيل لوتز، عبر مواقع التواصل: "لقد سيطر الرعب على مدينتنا"، مضيفة أن الحادث قيد التحقيق باعتباره هجوما إرهابيا، لكن "هذا ما يجب أن يؤكده القضاء بكل تأكيد".وذكرت وحدة الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أنها تتولى التحقيق في الحادث.

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