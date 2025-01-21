https://sarabic.ae/20250121/إصابة-4-إسرائيليين-في-عملية-طعن-بتل-أبيب-1097017850.html
إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بتل أبيب
إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بتل أبيب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 أشخاص بجروح في عمليتي طعن بمدينة تل أبيب. 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T20:11+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة جراء عمليتي طعن وقعتا في مدينة تل أبيب، ومدني مسلح أطلق النار على منفذ العملية.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن اثنين من المصابين الأربعة حالتهم خطيرة، ما استدعى مفوض الشرطة الإسرائيلية إلى الإسراع إلى موقع الحادث بمدينة تل أبيب.فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة الإسرائيلية أن قواتها تمشط موقع عملية الطعن في تل أبيب، والحدث لم ينته بعد، مناشدة الجمهور عدم الاقتراب من الموقع. بينما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن هناك اشتباه بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب. ويشار إلى أنه يوم السبت الماضي، وقع "حادث إطلاق النار في تل أبيب عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين"،أكدت معه وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط"، مشيرة إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب. يأتي ذلك في وقت يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء الماضي أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، بدأ الأحد الماضي (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250118/حماس-العملية-البطولية-في-تل-أبيب-رد-طبيعي-على-المجازر-الإسرائيلية-1096916143.html
https://sarabic.ae/20250121/الجيش-الإسرائيلي-يشن-عملية-عسكرية-في-جنين-بالضفة-الغربية-وحماس-تدعو-إلى-النفير-العام-1097016838.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بتل أبيب
20:11 GMT 21.01.2025 (تم التحديث: 20:12 GMT 21.01.2025)
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 أشخاص بجروح في عمليتي طعن بمدينة تل أبيب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة جراء عمليتي طعن وقعتا في مدينة تل أبيب، ومدني مسلح أطلق النار على منفذ العملية.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن اثنين من المصابين الأربعة حالتهم خطيرة، ما استدعى مفوض الشرطة الإسرائيلية إلى الإسراع إلى موقع الحادث بمدينة تل أبيب.
فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة الإسرائيلية أن قواتها تمشط موقع عملية الطعن في تل أبيب، والحدث لم ينته بعد، مناشدة الجمهور عدم الاقتراب من الموقع.
بينما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن هناك اشتباه بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب.
ويشار إلى أنه يوم السبت الماضي، وقع "حادث إطلاق النار في تل أبيب
عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين"،أكدت معه وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط"، مشيرة إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب.
يأتي ذلك في وقت يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد
19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.
ومساء الأربعاء الماضي أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
، بدأ الأحد الماضي (19 يناير/ كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين
، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.