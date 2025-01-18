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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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قتيل ومصابون بإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب
قتيل ومصابون بإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب
سبوتنيك عربي
قتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر إطلاق نار في شارع "ليفونتين" في تل أبيب. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:05+0000
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حادث إطلاق النار في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين"، مؤكدة أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط"، مشيرة إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب.يأتي ذلك في وقت يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250104/إعلام-إسرائيلي-يتحدث-عن-نية-تل-أبيب-البقاء-في-جنوب-لبنان-بعد-مهلة-الـ60-يوما-1096467230.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم

قتيل ومصابون بإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب

15:05 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 15:30 GMT 18.01.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر إطلاق نار في شارع "ليفونتين" في تل أبيب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حادث إطلاق النار في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين"، مؤكدة أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط"، مشيرة إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب.
يأتي ذلك في وقت يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
إعلام إسرائيلي يتحدث عن نية تل أبيب البقاء في جنوب لبنان بعد مهلة الـ60 يوما
4 يناير, 10:48 GMT
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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