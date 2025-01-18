https://sarabic.ae/20250118/قتيل-ومصابون-في-إطلاق-نار-وسط-مدينة-تل-أبيب---عاجل-1096913346.html
قتيل ومصابون بإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب
قتيل ومصابون بإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب
سبوتنيك عربي
قتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر إطلاق نار في شارع "ليفونتين" في تل أبيب. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:05+0000
2025-01-18T15:05+0000
2025-01-18T15:30+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091694095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d452e436c1d6e81ae55e6c4cb8325ee8.jpg
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حادث إطلاق النار في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين"، مؤكدة أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط"، مشيرة إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب.يأتي ذلك في وقت يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250104/إعلام-إسرائيلي-يتحدث-عن-نية-تل-أبيب-البقاء-في-جنوب-لبنان-بعد-مهلة-الـ60-يوما-1096467230.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091694095_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c4326ce36b4bc69fe10ab40ed0de73e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم
قتيل ومصابون بإطلاق نار في وسط مدينة تل أبيب
15:05 GMT 18.01.2025 (تم التحديث: 15:30 GMT 18.01.2025)
قتل شخص وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر إطلاق نار في شارع "ليفونتين" في تل أبيب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حادث إطلاق النار في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين"، مؤكدة أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط"، مشيرة إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب.
يأتي ذلك في وقت يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد
19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.