https://sarabic.ae/20250118/حماس-العملية-البطولية-في-تل-أبيب-رد-طبيعي-على-المجازر-الإسرائيلية-1096916143.html

"حماس": العملية البطولية في تل أبيب رد طبيعي على المجازر الإسرائيلية

"حماس": العملية البطولية في تل أبيب رد طبيعي على المجازر الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

علقت حركة "حماس" الفلسطينية، على حادث إطلاق نار في شارع "ليفونتين" في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، اليوم السبت، الذي أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخرين. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T17:10+0000

2025-01-18T17:10+0000

2025-01-18T17:10+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأكدت أن "العملية البطولية في تل أبيب رد طبيعي على المجازر الصهيونية، وتؤكد أن ضربات المقاومة لن تتوقف إلا برحيل الاحتلال".وتابعت: "تزامن عملية تل أبيب مع انتصار شعبنا وعقد صفقة مشرفة لتبادل الأسرى يبعث رسالة قوية أن نبض الضفة لن يهدأ".وأضافت حركة "حماس": "نزف منفذ عملية تل أبيب شهيدنا المجاهد، صلاح يحيى، من طولكرم، الذي أقدم على طعن مجموعة مستوطنين".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "حادث إطلاق النار في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين"، مؤكدة أنه تم قتل منفذ عملية الطعن في تل أبيب من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط"، مشيرة إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب.يأتي ذلك في وقت يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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https://sarabic.ae/20250118/رئيس-استخبارات-الجيش-الإسرائيلي-الأسبق-حماس-باقية-وستعيد-بناء-جيشها-1096894239.html

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