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"حماس" ترد على إسرائيل بشأن قوائم الأسرى
"حماس" ترد على إسرائيل بشأن قوائم الأسرى
سبوتنيك عربي
أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن نشر إسرائيل قائمة الأسرى المتفق عليهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T09:56+0000
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وقالت "حماس"، في بيان، إن "آلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين تعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ستفرج عنهم إسرائيل".وأوضحت أن "عملية الإفراج عن الأسرى ستتم وفقا لعدد المحتجزين الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم، وسيمتد تنفيذ هذه العملية خلال المرحلة الأولى من الاتفاق".وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، قد نشرت في وقت سابق من اليوم، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وذلك مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
https://sarabic.ae/20250118/قطر-وإسرائيل-تعلنان-تفاصيل-بداية-الهدنة-وموعد-خروج-الأسرى-والمحتجزين-1096896847.html
https://sarabic.ae/20250118/رئيس-استخبارات-الجيش-الإسرائيلي-الأسبق-حماس-باقية-وستعيد-بناء-جيشها-1096894239.html
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

"حماس" ترد على إسرائيل بشأن قوائم الأسرى

09:56 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergمظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة "حماس"، 31 أغسطس/ آب 2024
مظاهرات حاشدة في تل أبيب ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، 31 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن نشر إسرائيل قائمة الأسرى المتفق عليهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو إجراء يخصها فقط، بحسب قولها.
وقالت "حماس"، في بيان، إن "آلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين تعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ستفرج عنهم إسرائيل".
وأوضحت أن "عملية الإفراج عن الأسرى ستتم وفقا لعدد المحتجزين الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم، وسيمتد تنفيذ هذه العملية خلال المرحلة الأولى من الاتفاق".

وأضافت الحركة أنه "سيتم نشر قوائم بأسماء الأسرى قبل كل يوم من أيام التبادل، وذلك وفقًا للآلية المتفق عليها في بنود وقف إطلاق النار".

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وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، قد نشرت في وقت سابق من اليوم، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وذلك مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية، أن "وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 08:30 صباح الأحد (غدا) بالتوقيت المحلي".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.
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يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.
المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.
أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
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