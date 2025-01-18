https://sarabic.ae/20250118/حماس-ترد-على-إسرائيل-بشأن-قوائم-الأسرى-1096899420.html

"حماس" ترد على إسرائيل بشأن قوائم الأسرى

"حماس" ترد على إسرائيل بشأن قوائم الأسرى

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، أن نشر إسرائيل قائمة الأسرى المتفق عليهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T09:56+0000

2025-01-18T09:56+0000

2025-01-18T09:56+0000

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وقالت "حماس"، في بيان، إن "آلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين تعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين، الذين ستفرج عنهم إسرائيل".وأوضحت أن "عملية الإفراج عن الأسرى ستتم وفقا لعدد المحتجزين الإسرائيليين، الذين سيتم إطلاق سراحهم، وسيمتد تنفيذ هذه العملية خلال المرحلة الأولى من الاتفاق".وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، قد نشرت في وقت سابق من اليوم، قائمة تضم أسماء 735 أسيرا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وذلك مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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