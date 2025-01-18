https://sarabic.ae/20250118/رئيس-استخبارات-الجيش-الإسرائيلي-الأسبق-حماس-باقية-وستعيد-بناء-جيشها-1096894239.html

رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي الأسبق: "حماس" باقية وستعيد بناء جيشها

رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي الأسبق: "حماس" باقية وستعيد بناء جيشها

سبوتنيك عربي

علّق الرئيس السابق لمديرية المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي عاموس يدلين، على اتفاق وقف إطلاق النار بين بلده وحركة حماس الفلسطينية. 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T07:06+0000

2025-01-18T07:06+0000

2025-01-18T07:06+0000

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وقال يدلين، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، إن "المحتجزين هم مدنيون أبرياء تم اختطافهم ووضعهم في ظروف مأساوية"، مشددًا على ضرورة عدم اعتبار صفقة التبادل متساوية لأن الأسرى الفلسطينيين هم "إرهابيون مدانون"، حسب وصفه.وأوضح يدلين أن "الصفقة تشمل مراحل متعددة، تبدأ بإطلاق سراح عدد من المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين، وتتبعها مفاوضات لاستكمال الإفراج عن باقي المحتجزين. وأكد يدلين أن "غالبية الإسرائيليين يدعمون هذه الجهود رغم الثمن الباهظ"، معتبراً أن "المرحلة الثالثة ستتناول إعادة إعمار غزة، والتي يجب أن ترتبط بنزع سلاح القطاع وإنهاء سيطرة حماس".وأضاف أن "حماس" كان بإمكانها إنهاء الحرب مبكرًا لو أفرجت عن المحتجزين، مشيرًا إلى أن إسرائيل قدمت خلال النزاع مساعدات إنسانية رغم استغلالها من قبل حماس، على حد قوله.وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت صباح اليوم السبت، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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