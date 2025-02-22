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https://sarabic.ae/20250222/كيف-يلعب-الفطر-دورا-في-الوقاية-من-الإنفلونزا-دراسة-تكشف-1098069075.html
كيف يلعب الفطر دورا في الوقاية من الإنفلونزا.. دراسة تكشف
كيف يلعب الفطر دورا في الوقاية من الإنفلونزا.. دراسة تكشف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة بقيادة باحثين من جامعة ماكغيل الكندية، أن الفطر يتمتع بفوائد صحية كبيرة، وذلك بعد أن ثبت أنه غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T16:37+0000
2025-02-22T16:37+0000
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وأظهر البحث العلمي، أن ألياف "بيتا جلوكان" الموجودة في جميع أنواع الفطر، قد توفر حماية ضد الإنفلونزا، عبر مساهمتها في الحد من التهاب الرئة.وأثبت العلماء من خلال تجاربهم على الفئران، أن هذه الألياف حسّنت من وظائف الرئة، وخفّضت خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.ويعتقد الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Nature Immunology" أن ألياف "بيتا جلوكان" تعيد برمجة الخلايا المناعية، مثل العدلات، لتتصرف بشكل أكثر تحكما، مما يقلل من الالتهابات التي تؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.كما أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الخلايا المناعية المعدلة حافظت على فعاليتها لمدة تصل إلى شهر، مما يشير إلى إمكانية تحقيق حماية طويلة الأمد. ولا تزال الأبحاث في مراحلها الأولية، لكن هذه الدراسة تفتح الباب لاستكشاف دور أليفا "بيتا جلوكان" في تعزيز تحمل الأمراض وتقليل آثار العدوى الفيروسية، وهو ما قد يمتد ليشمل أمراضا تنفسية أخرى في المستقبل
https://sarabic.ae/20250125/لماذا-تُعد-الإنفلونزا-أكثر-خطورة-من-كورونا-في-شتاء-2025؟-1097158753.html
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علوم, الصحة, الأخبار
علوم, الصحة, الأخبار

كيف يلعب الفطر دورا في الوقاية من الإنفلونزا.. دراسة تكشف

16:37 GMT 22.02.2025
© Photo / Unsplash/ Thomas Bormansفطر
فطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Photo / Unsplash/ Thomas Bormans
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة بقيادة باحثين من جامعة ماكغيل الكندية، أن الفطر يتمتع بفوائد صحية كبيرة، وذلك بعد أن ثبت أنه غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، فضلا عن أنه غذاء صحي.
وأظهر البحث العلمي، أن ألياف "بيتا جلوكان" الموجودة في جميع أنواع الفطر، قد توفر حماية ضد الإنفلونزا، عبر مساهمتها في الحد من التهاب الرئة.
وأثبت العلماء من خلال تجاربهم على الفئران، أن هذه الألياف حسّنت من وظائف الرئة، وخفّضت خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.
ويعتقد الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة "Nature Immunology" أن ألياف "بيتا جلوكان" تعيد برمجة الخلايا المناعية، مثل العدلات، لتتصرف بشكل أكثر تحكما، مما يقلل من الالتهابات التي تؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.
الإنفلونزا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
مجتمع
لماذا تعتبر الإنفلونزا أكثر خطورة من "كورونا" في شتاء عام 2025؟
25 يناير, 21:42 GMT
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هذه الخلايا المناعية المعدلة حافظت على فعاليتها لمدة تصل إلى شهر، مما يشير إلى إمكانية تحقيق حماية طويلة الأمد.
ولا تزال الأبحاث في مراحلها الأولية، لكن هذه الدراسة تفتح الباب لاستكشاف دور أليفا "بيتا جلوكان" في تعزيز تحمل الأمراض وتقليل آثار العدوى الفيروسية، وهو ما قد يمتد ليشمل أمراضا تنفسية أخرى في المستقبل
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