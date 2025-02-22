https://sarabic.ae/20250222/مشهد-صادم-لسقوط-سيدة-مصرية-من-نافذة-منزلها-في-الأردن-وجدل-حول-الأسباب-فيديو--1098058053.html

مشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو

مشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو

سبوتنيك عربي

أثارت مشاهد صادمة لسيدة مصرية تدعى آية عادل، الجدل بعد سقوطها من نافذة منزلها من الطابق السابع في الأردن، وتضاربت الآراء حول ملابسات الحادثة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-22T10:04+0000

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وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج.وبحسب تقارير إعلامية، فإنه قبل يومين وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها كما تم ذكر في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة.وطالبت أسرة المرأة بفتح تحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة "قتل عمد" وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج.في المقابل، تتهم أسرة آية زوجها بالضلوع في وفاتها، مشيرين إلى تعرضها للعنف على يده خلال فترة زواجهما.وأكد المحامي، وكيل عائلة الضحية في الأردن، أن لديهم وثائق وشهادات من الجيران تدعم تعرض آية للتعذيب الجسدي، فضلًا عن رسائل نصية أرسلتها الضحية إلى عائلتها تؤكد تعرضها للإيذاء.ووفقا للتقارير، فإن زوجها كريم كان يعمل في أحد مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد في "لجنة العنف ضد المرأة ".

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