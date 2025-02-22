https://sarabic.ae/20250222/مشهد-صادم-لسقوط-سيدة-مصرية-من-نافذة-منزلها-في-الأردن-وجدل-حول-الأسباب-فيديو--1098058053.html
مشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو
مشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو
سبوتنيك عربي
أثارت مشاهد صادمة لسيدة مصرية تدعى آية عادل، الجدل بعد سقوطها من نافذة منزلها من الطابق السابع في الأردن، وتضاربت الآراء حول ملابسات الحادثة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T10:04+0000
2025-02-22T10:04+0000
2025-02-22T10:04+0000
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وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج.وبحسب تقارير إعلامية، فإنه قبل يومين وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها كما تم ذكر في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة.وطالبت أسرة المرأة بفتح تحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة "قتل عمد" وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج.في المقابل، تتهم أسرة آية زوجها بالضلوع في وفاتها، مشيرين إلى تعرضها للعنف على يده خلال فترة زواجهما.وأكد المحامي، وكيل عائلة الضحية في الأردن، أن لديهم وثائق وشهادات من الجيران تدعم تعرض آية للتعذيب الجسدي، فضلًا عن رسائل نصية أرسلتها الضحية إلى عائلتها تؤكد تعرضها للإيذاء.ووفقا للتقارير، فإن زوجها كريم كان يعمل في أحد مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد في "لجنة العنف ضد المرأة ".
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نادي الفيديو, أخبار الأردن, مصر
نادي الفيديو, أخبار الأردن, مصر
مشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو
أثارت مشاهد صادمة لسيدة مصرية تدعى آية عادل، الجدل بعد سقوطها من نافذة منزلها من الطابق السابع في الأردن، وتضاربت الآراء حول ملابسات الحادثة.
وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج.
وأضاف المصدر أن الزوج أوقف على خلفية تهمة الإيذاء البسيط الذي وقع قبل الحادثة، في حين تولت إدارة حماية الأسرة رعاية الطفلين لحين حضور جدهما من مصر لاستلامهما.
وبحسب تقارير إعلامية، فإنه قبل يومين وُجهت تهم الضرب والإيذاء لزوجها كما تم ذكر في تقرير الطب الشرعي تفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى تسبق حادثة السقوط من النافذة.
وأوضح البيان أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آله راده مثل العصا الحديدية، وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة مما أدى إلى احتجاز الزوج المتهم على ذمة هذه التهم، وفق ما جاء في بيان الأسرة.
وطالبت أسرة المرأة بفتح تحقيق في احتمالية أن تكون وفاتها هي جريمة "قتل عمد" وليس انتحار أو سقوط خطأ كما زعم الزوج.
في المقابل، تتهم أسرة آية زوجها بالضلوع في وفاتها، مشيرين إلى تعرضها للعنف على يده خلال فترة زواجهما.
كشفت أسماء عادل، شقيقة آية عادل، في مقابلة مع عمرو أديب، أن شقيقتها كانت تعاني من خلافات مستمرة مع زوجها بسبب تعدد علاقاته خارج إطار الزواج، مشيرة إلى أنه كان يخونها ويضربها بعصا حديدية عندما تعترض على سلوكه.
وأكد المحامي، وكيل عائلة الضحية في الأردن، أن لديهم وثائق وشهادات من الجيران تدعم تعرض آية للتعذيب الجسدي، فضلًا عن رسائل نصية أرسلتها الضحية إلى عائلتها تؤكد تعرضها للإيذاء.
ووفقا للتقارير، فإن زوجها كريم كان يعمل في أحد مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد في "لجنة العنف ضد المرأة ".