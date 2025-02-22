https://sarabic.ae/20250222/هدية-غير-متوقعة-لماذا-أهدى-الرئيس-الأرجنتيني-ماسك-منشارا-كهربائيا-1098056449.html
هدية غير متوقعة.. لماذا أهدى الرئيس الأرجنتيني ماسك منشارا كهربائيا؟.. فيديو
هدية غير متوقعة.. لماذا أهدى الرئيس الأرجنتيني ماسك منشارا كهربائيا؟.. فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد استعراضي لافت، أهدى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منشارا كهربائيا، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T08:09+0000
2025-02-22T08:09+0000
2025-02-22T08:09+0000
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ونشرت وسائل إعلام غربية، مقطع فيديو يوثق لحظة تسليم المنشار لماسك، الذي بدوره لوّح به أمام الحاضرين متفاخرا بسياسته الداعمة للتقشف وتقليص النفقات الحكومية، وسط تصفيق المحافظين الأمريكيين الذين حضروا الحدث للاحتفاء بعودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي.وخلال كلمته في المؤتمر، تحدث ماسك عن جهوده في خفض التكاليف وتقليص الوكالات الفيدرالية الأمريكية، مشيرا إلى أن بعض هذه القرارات وضعت بعض المؤسسات الحكومية في "مفرمة الخشب"، على حد وصفه.كما تسببت سياساته في تقليص الوكالة المسؤولة عن المساعدات الأمريكية الخارجية، وتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين.وتعليقا على الهدية غير التقليدية، قال ماسك: "نحاول أن نفعل أشياء جيدة، لكننا أيضا نستمتع ونتحلى بروح الدعابة".يُذكر أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة، كان قد استخدم المنشار الكهربائي كرمز لحملته الانتخابية، في إشارة إلى التزامه بإصلاح الاقتصاد، استعادة الانضباط المالي، والتصدي لارتفاع الأسعار.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
هدية غير متوقعة.. لماذا أهدى الرئيس الأرجنتيني ماسك منشارا كهربائيا؟.. فيديو
في مشهد استعراضي لافت، أهدى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منشارا كهربائيا، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر العمل السياسي المحافظ السنوي بالقرب من العاصمة واشنطن.
ونشرت وسائل إعلام غربية، مقطع فيديو يوثق لحظة تسليم المنشار لماسك، الذي بدوره لوّح به أمام الحاضرين متفاخرا بسياسته الداعمة للتقشف وتقليص النفقات الحكومية، وسط تصفيق المحافظين الأمريكيين الذين حضروا الحدث للاحتفاء بعودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي.
وخلال كلمته في المؤتمر، تحدث ماسك
عن جهوده في خفض التكاليف وتقليص الوكالات الفيدرالية الأمريكية، مشيرا إلى أن بعض هذه القرارات وضعت بعض المؤسسات الحكومية في "مفرمة الخشب"، على حد وصفه.
كما تسببت سياساته في تقليص الوكالة المسؤولة عن المساعدات الأمريكية الخارجية، وتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين.
وتعليقا على الهدية غير التقليدية، قال ماسك: "نحاول أن نفعل أشياء جيدة، لكننا أيضا نستمتع ونتحلى بروح الدعابة".
يُذكر أن الرئيس الأرجنتيني
خافيير ميلي، المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة، كان قد استخدم المنشار الكهربائي كرمز لحملته الانتخابية، في إشارة إلى التزامه بإصلاح الاقتصاد، استعادة الانضباط المالي، والتصدي لارتفاع الأسعار.
ويبدو أن هذا الرمز بات مشتركا بينه وبين ماسك في دعمهما لنهج اقتصادي يقوم على الاقتطاع الحاد في النفقات ومحاربة البيروقراطية.