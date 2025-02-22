https://sarabic.ae/20250222/واقع-التحول-الرقمي-في-العالم-العربي-التحديات-والاستراتيجيات-المستقبلية-1098060069.html

واقع التحول الرقمي في العالم العربي... التحديات والاستراتيجيات المستقبلية

واقع التحول الرقمي في العالم العربي... التحديات والاستراتيجيات المستقبلية

سبوتنيك عربي

أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولات جذرية في المجتمعات والاقتصادات حول العالم خلال العقدين الأخيرين، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا في مطلع العام 2020، برز التحول... 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T11:39+0000

2025-02-22T11:39+0000

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والتحول الرقمي هو عملية تبنّي التقنيات والأدوات الرقمية لتحسين الأنشطة والعمليات في مختلف المجالات، سواء كان ذلك في القطاعين العام أو الخاص. وهو تبنّي التكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات الضخمة، وغيرها من التقنيات الرقمية بهدف تحسين الكفاءة والأداء.واقع التحول الرقمي في العالمتشير بيانات البنك الدولي، أنه لا يزال نحو ثلاث مليارات شخص غير متصلين بشبكة الإنترنت، وتتركز الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية. كما لا تزال فجوة الاستخدام تمثل تحدياً كبيراً، حيث إن نحو 43 % من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت المحمول، رغم أنهم يعيشون في مناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة. كما لا تزال الفجوة بين الجنسين قائمة، حيث يقل عدد النساء اللواتي يحصلن على خدمات الإنترنت عن الرجال بنحو 259 مليوناً. كما تبلغ نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية نحو ضعفي نسبة مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية.وقد ساهمت الابتكارات مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وتقنيات "البلوكتشين"، والأجهزة المحمولة في تقديم خدمات مالية أسرع وأرخص وأكثر شفافية وسهلة الاستخدام، مما يزيد من آفاق التوسع في الشمول المالي.ونتيجة تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، شهد سوق التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية نموا مستمراً منذ العام 2015، حيث تضاعف إجمالي حجم المعاملات تقريباً من 60 مليار دولار في العام 2017 إلى 113.0 مليار دولار في العام 2020.واقع التحول الرقمي في المنطقة العربيةلقد شهدت المنطقة العربية تحولاً رقمياً مهماً خلال العقد الماضي، فقد ارتفع الاتصال الرقمي بشكل كبير، مع نمو عدد مستخدمي الإنترنت بشكل ملحوظ، من 28.8 % في العام 2012 إلى 70.3 % في العام 2024، ليصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 327 مليوناً. ومع ذلك، لا يزال نحو 30 % من سكان المنطقة مستبعدين من التحول الرقمي.من جهة أخرى، تتمتع الدول العربية بمجموعة من الخصائص الفريدة التي تتيح لها فرصة أن تكون قدوة ومثال في كيفية استخدام التحول الرقمي لمواجهة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحاً، حيث يمثل الشباب نحو 60 % من إجمالي السكان، كما تشهد المنطقة انتشارا واسعاً لثقافة الإنترنت وزيادة كبيرة في معدلات استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.ومن أبرز التحديات التي يمكن للدول العربية مواجهتها من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية، البطالة المستشرية ولا سيما بين الشباب، وتفاقم معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، والتقدم البطيء في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهود تنويع الاقتصادات العربية.كما تُعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر الأقاليم استقطابا من حيث التحول الرقمي، على أساس كل بلد، إذ تُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في مؤشراتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تماثل تلك في الدول المتقدمة.أثر التحول الرقمي على الاستقرار الماليتزايد الاهتمام العالمي بتوسيع نطاق الشمول المالي، وأصبح ضمن أولويات صانعي السياسات والهيئات الرقابية والمالية ووكالات التنمية خلال الفترة الأخيرة. واكتسبت التكنولوجيا الرقمية زخماً كبيراً نتيجة الإمكانات التي يُمكن أن توفرها الخدمات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي، من حيث تسهيل وصول كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية التي تلبي إحتياجاتهم بسرعة وبتكلفة أقل، وزيادة القدرة على النفاذ لمصادر التمويل، وتعزيز مشاريع العمل الحر، وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الاستثمار والتوسع نتيجة لتوافر المزيد من الخيارات للحصول على التمويل، وخفض مستويات الفقر وتحقيق الرفاه والرخاء الاجتماعي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.وتؤدي التكنولوجيا المالية إلى تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية لقدرتها على جعل الخدمات المالية أسرع، أقل كلفة، وأكثر شفافية وإتاحة، خصوصاً للشريحة من السكان التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي. وقد شكّل قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الماضية ثورةً في الأنظمة المالية العالمية، حيث أثبتت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نجاحاً في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية تتضمّن خدمات المدفوعات، والعملات الرقمية، وتحويل الأموال، كذلك الإقراض والتمويل الجماعي (Crowdfunding) وإدارة الثروات، بالإضافة إلى خدمات التأمين – وقد أدّى انتشار وباء "كوفيد 19"، حول العالم إلى تسارع غير مسبوق في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي في مختلف جوانبه.ونتيجة ذلك، يزداد اهتمام وقلق الجهات الرقابية والتنظيمية حول العالم بالمخاطر السيبرانية، وتقوم بشكل مستمر بتطوير إجراءات الأساليب الإشرافية التي تهدف إلى تقييم سلامة الأمن السيبراني للمصارف، حيث يتم إدراج تقييم الأمن السيبراني إلى حد كبير، كجزء من إطار الإشراف المستمر القائم على المخاطر Risk-based supervision. وبالإضافة إلى اعتماد هذا النهج، دعت لجنة بازل للرقابة على المصارف تعزيز "الحوكمة السيبرانية"، حيث حددت التوقعات والممارسات الإشراقية، وشجعت على تركيزها على المجالات التالية ذات الصلة بالحوكمة بخمس نقاط وهي: إستراتيجية الأمن السيبراني، دور ومسؤولية الإدارة العليا، ثقافة التوعية بالمخاطر السيبرانية، الهندسة والمعايير والقوى العاملة في مجال الأمن السيبراني.المقال يعبر عن رأي كاتبه

https://sarabic.ae/20250213/موسكو-تحتضن-منتدى-تقنيات-المستقبل-تجمع-عالمي-للتكنولوجيا-والابتكار-1097757496.html

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