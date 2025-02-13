https://sarabic.ae/20250213/موسكو-تحتضن-منتدى-تقنيات-المستقبل-تجمع-عالمي-للتكنولوجيا-والابتكار-1097757496.html
موسكو تحتضن منتدى "تقنيات المستقبل"... تجمع عالمي للتكنولوجيا والابتكار
موسكو تحتضن منتدى "تقنيات المستقبل"... تجمع عالمي للتكنولوجيا والابتكار
سبوتنيك عربي
تشهد العاصمة الروسية موسكو منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي سينعقد يومي 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحضور كبار العلماء الروس والأجانب، ورجال الأعمال والخبراء في... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T16:54+0000
2025-02-13T16:54+0000
2025-02-13T16:54+0000
روسيا
العالم
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وسيناقش المشاركون في المنتدى القضايا الرئيسية وآفاق تطوير صناعة المواد والكيمياء الجديدة وأهم المجالات المبتكرة والمشاريع الجاذبة للاستثمار.وعلق النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، الرئيس المشارك للجنة المنظمة لمنتدى التقنيات المستقبلية، دينيس مانتوروف، قائلاً: "ستركز المناقشات في المنتدى على الأولويات التكنولوجية والعلمية للصناعة، والاستثمارات في المشاريع الحالية وتوسيع الإنتاج، وتدريب الموظفين، وتحسين التنظيم والجوانب المهمة الأخرى. ويهدف منتدى تقنيات المستقبل إلى مناقشة وتطوير الحلول لضمان التطوير المبتكر لصناعة المواد الجديدة والكيمياء".وسيحضر المنتدى أندريه فورسينكو ، مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوكالة الفيدرالية للتنظيم الفني والمقاييس "روستاندارت" أنطون شلايف، ورئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو أناتولي غاربوزوف، والنائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للعلوم والتعليم العالي التابعة للجمعية الفيدرالية الروسية ألكسندر مازوغا.وقال دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، الرئيس المشارك للجنة المنظمة لمنتدى تقنيات المستقب: إن الحوار الفعال بين العلم والأعمال والدولة مهم لتطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وأظهر منتدى تقنيات المستقبل النتائج الناجحة لمثل هذا التفاعل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهذه تقنيات ومشاريع متطورة في مختلف المجالات مصممة لضمان القيادة التكنولوجية لروسيا، وهو هدف وطني حدده الرئيس فلاديمير بوتين، كما يوفر المنتدى فرصة لمناقشة استخدام أدوات وتدابير التطوير العلمي والتكنولوجي لدعم العلماء مع ممثلي الصناعة.وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى تقنيات المستقبل، إن "السيادة التكنولوجية، الهدف الوطني لروسيا، ولا يمكن ضمانها إلا من خلال اقتصاد مبتكر توجد فيه عملية مستمرة لتطوير وإدخال تقنيات متطورة في الإنتاج في جميع القطاعات، وتعمل المواد والمواد الكيميائية الجديدة كأساس لجزء كبير من الصناعات، ويوفر التطوير المبتكر لهذه الصناعة القيادة في الصناعات الأخرى. خلال منتدى تقنيات المستقبل، سيناقش العلماء والخبراء آليات دعم صناعة المواد الجديدة ، والتي ستدعم في النهاية التطور المبتكر للاقتصاد بأكمله وتحفز الاستهلاك المحلي لمنتجات التكنولوجيا الفائقة".عقد المنتدى في موسكو سنويا منذ عام 2023 بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدعم هذا الحدث من قبل الحكومة الروسية، التي تديرها مؤسسة "روس كونغرس".
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
موسكو تحتضن منتدى "تقنيات المستقبل"... تجمع عالمي للتكنولوجيا والابتكار
تشهد العاصمة الروسية موسكو منتدى "تقنيات المستقبل"، الذي سينعقد يومي 20 و21 فبراير/ شباط الجاري، بحضور كبار العلماء الروس والأجانب، ورجال الأعمال والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وسيناقش المشاركون في المنتدى القضايا الرئيسية وآفاق تطوير صناعة المواد والكيمياء الجديدة وأهم المجالات المبتكرة والمشاريع الجاذبة للاستثمار.
وفي معرض الإنجازات التكنولوجية، ستعرض أكبر الشركات الروسية ومؤسسات التكنولوجيا الفائقة والمنظمات العلمية التطورات المتقدمة.
وعلق النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، الرئيس المشارك للجنة المنظمة لمنتدى التقنيات المستقبلية، دينيس مانتوروف، قائلاً: "ستركز المناقشات في المنتدى على الأولويات التكنولوجية والعلمية للصناعة، والاستثمارات في المشاريع الحالية وتوسيع الإنتاج، وتدريب الموظفين، وتحسين التنظيم والجوانب المهمة الأخرى. ويهدف منتدى تقنيات المستقبل إلى مناقشة وتطوير الحلول لضمان التطوير المبتكر لصناعة المواد الجديدة والكيمياء".
وسيحضر المنتدى أندريه فورسينكو ، مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوكالة الفيدرالية للتنظيم الفني والمقاييس "روستاندارت" أنطون شلايف، ورئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو أناتولي غاربوزوف، والنائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للعلوم والتعليم العالي التابعة للجمعية الفيدرالية الروسية ألكسندر مازوغا.
وقال دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، الرئيس المشارك للجنة المنظمة لمنتدى تقنيات المستقب: إن الحوار الفعال بين العلم والأعمال والدولة مهم لتطوير القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وأظهر منتدى تقنيات المستقبل النتائج الناجحة لمثل هذا التفاعل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهذه تقنيات ومشاريع متطورة في مختلف المجالات مصممة لضمان القيادة التكنولوجية لروسيا، وهو هدف وطني حدده الرئيس فلاديمير بوتين، كما يوفر المنتدى فرصة لمناقشة استخدام أدوات وتدابير التطوير العلمي والتكنولوجي لدعم العلماء مع ممثلي الصناعة.
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى تقنيات المستقبل، إن "السيادة التكنولوجية، الهدف الوطني لروسيا، ولا يمكن ضمانها إلا من خلال اقتصاد مبتكر توجد فيه عملية مستمرة لتطوير وإدخال تقنيات متطورة في الإنتاج في جميع القطاعات، وتعمل المواد والمواد الكيميائية الجديدة كأساس لجزء كبير من الصناعات، ويوفر التطوير المبتكر لهذه الصناعة القيادة في الصناعات الأخرى. خلال منتدى تقنيات المستقبل، سيناقش العلماء والخبراء آليات دعم صناعة المواد الجديدة ، والتي ستدعم في النهاية التطور المبتكر للاقتصاد بأكمله وتحفز الاستهلاك المحلي لمنتجات التكنولوجيا الفائقة".
يعد منتدى تقنيات المستقبل حدثا رائدا حيث يقدم كبار الباحثين وقادة الصناعة تقنيات عالية التقنية والتطورات العلمية المبتكرة والمشاريع المنفذة التي تحدد ناقل التنمية الاقتصادية في السنوات القادمة.
عقد المنتدى في موسكو سنويا منذ عام 2023 بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدعم هذا الحدث من قبل الحكومة الروسية، التي تديرها مؤسسة "روس كونغرس".