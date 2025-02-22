https://sarabic.ae/20250222/وباء-خطير-يسبب-أزمة-في-أمريكا-وتركيا-تتدخل-للمساعدة-1098062541.html
وباء خطير يسبب أزمة في أمريكا.. وتركيا تتدخل للمساعدة
وباء خطير يسبب أزمة في أمريكا.. وتركيا تتدخل للمساعدة
سبوتنيك عربي
في ظل تفشٍ مدمر لإنفلونزا الطيور أدى إلى تراجع الإنتاج الأمريكي وارتفاع أسعار البيض، بدأت تركيا تصدير 15 ألف طن من البيض إلى الولايات المتحدة. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن إبراهيم أفيون، رئيس الرابطة المركزية لمنتجي البيض في تركيا، قوله إن نفوق ملايين الدجاجات البياضة تسبب في أزمة خانقة في الولايات المتحدة.وأضاف أن الأزمة دفعت التجار إلى تقنين الكميات ورفع أسعار البيض، وهو ما يشكل تحديًا أمام تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض تكاليف المعيشة اليومية.وأوضح أفيون أن الشحنات التركية بدأت هذا الشهر وستستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، حيث سيتم التصدير عبر شركتين منسقتين مع الشركات الأعضاء الحاصلة على التراخيص اللازمة.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل الشحنات إلى 700 حاوية، ما يعادل 15 ألف طن من البيض، لتلبية الطلب المتزايد في السوق الأمريكي.وتعاني الولايات المتحدة من تفشي إنفلونزا الطيور الذي رصدته لأول مرة في الأبقار الحلوب في ولاية تكساس، في مارس/ آذار الماضي، وامتد إلى أكثر من 970 قطيعا في 17 ولاية، مما أدى إلى إصابة نحو 70 شخصا ووفاة حالة واحدة منذ أبريل/ نيسان.
https://sarabic.ae/20240713/قلق-أمريكي-من-تفشي-أنفلونزا-الطيور-بعد-ظهور-إصابات-بشرية-1090748023.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
وباء خطير يسبب أزمة في أمريكا.. وتركيا تتدخل للمساعدة
في ظل تفشٍ مدمر لإنفلونزا الطيور أدى إلى تراجع الإنتاج الأمريكي وارتفاع أسعار البيض، بدأت تركيا تصدير 15 ألف طن من البيض إلى الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن إبراهيم أفيون، رئيس الرابطة المركزية لمنتجي البيض في تركيا، قوله إن نفوق ملايين الدجاجات البياضة تسبب في أزمة خانقة في الولايات المتحدة.
وأضاف أن الأزمة دفعت التجار إلى تقنين الكميات ورفع أسعار البيض
، وهو ما يشكل تحديًا أمام تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض تكاليف المعيشة اليومية.
ووفقا للمسؤول التركي، أدى النقص حاد في الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى بحث الشركات الأمريكية عن أسواق استيراد جديدة، ما دفعها إلى التفاوض مع منتجين أتراك لسد الفجوة.
وأوضح أفيون أن الشحنات التركية بدأت هذا الشهر وستستمر حتى يوليو/ تموز المقبل، حيث سيتم التصدير عبر شركتين منسقتين مع الشركات الأعضاء الحاصلة على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل الشحنات إلى 700 حاوية، ما يعادل 15 ألف طن من البيض، لتلبية الطلب المتزايد في السوق الأمريكي.
وبحسب أفيون، فإن الصفقة من المتوقع أن تحقق عائدات تصديرية تصل إلى 26 مليون دولار، ما يعزز مكانة تركيا كواحدة من أكبر 10 دول مصدرة للبيض عالميا.
وتعاني الولايات المتحدة من تفشي إنفلونزا الطيور
الذي رصدته لأول مرة في الأبقار الحلوب في ولاية تكساس، في مارس/ آذار الماضي، وامتد إلى أكثر من 970 قطيعا في 17 ولاية، مما أدى إلى إصابة نحو 70 شخصا ووفاة حالة واحدة منذ أبريل/ نيسان.