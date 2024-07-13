https://sarabic.ae/20240713/قلق-أمريكي-من-تفشي-أنفلونزا-الطيور-بعد-ظهور-إصابات-بشرية-1090748023.html
قلق أمريكي من تفشي أنفلونزا الطيور بعد ظهور إصابات بشرية
قلق أمريكي من تفشي أنفلونزا الطيور بعد ظهور إصابات بشرية
سبوتنيك عربي
حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من تفشي مرض أنفلونزا الطيور وذلك بعدما أبلغت ولاية كولورادو الأمريكية عن ثلاث حالات إصابة محتملة بسلالة... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T08:11+0000
2024-07-13T08:11+0000
2024-07-13T08:11+0000
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وتداولت وسائل إعلام أمريكية بيانا أصدرته مراكز مكافحة الأمراض، أوضحت فيه أنه "لا توجد أي علامات على زيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا بخلاف ذلك في كولورادو أو في ولايات أخرى تأثرت بظهور سلالة إتش 5 إن 1 من إنفلونزا الطيور بين الأبقار والدواجن"، مشيرة إلى أن "المصابين الثلاثة يعانون من أعراض خفيفة".وكشف البيان عن أن "الإصابات حدثت بين عمال كانوا يعدمون طيورا مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش 5 إن 1 من إنفلونزا الطيور"، مشيرا إلى أن "الخطر على الناس بوجه عام لا يزال منخفضا وأنها سترسل فريقا إلى كولورادو لدعم التحري في الأمر".وقال مسؤولون في كولورادو في بيان إن الأعراض شملت التهاب الملتحمة وأعراض عدوى الجهاز التنفسي الشائعة، مضيفين أنه لم يتم نقل أي من الأشخاص إلى المستشفى.وشددت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدوى البشرية بفيروس أنفلونزا الطيور "H5N1" تثير القلق بسبب احتمال التسبب في مرض شديد وربما التحول إلى جائحة إذا تحور الفيروس واكتسب القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر.وأضافت المراكز أن هذه الحالات جزء من تفشي واسع النطاق لسلالة إنفلونزا الطيور (اتش5ان1) التي انتشرت على مستوى العالم بين الطيور البرية وأصابت الدواجن وأنواعا مختلفة من الثدييات وتسببت في تفشي المرض في أبقار الألبان في الولايات المتحدة.وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتها ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات في الإجراءات المتبعة.وطالبت مراكز مكافحة الأمراض الناس بتجنب التعرض المطول أو غير المحمي للحيوانات المريضة أو الميتة، بما في ذلك الطيور البرية والدواجن والطيور الداجنة الأخرى وغيرها من الحيوانات البرية أو الأليفة، بما في ذلك الأبقار.تأتي التحذيرات الأمريكية بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يونيو/ حزيران الماضي، وقوع أول حالة وفاة بشرية بمتحور "A(H5N2)" من "إنفلونزا الطيور".وذكرت وسائل إعلام غربية أن منظمة الصحة العالمية أكدت وقوع أول حالة وفاة بسبب فيروس "A(H5N2)" الذي يعتبر من سلالة إنفلونزا الطيور في المكسيك.وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن المريض البالغ من العمر 59 عاما تم نقله إلى المستشفى في مدينة مكسيكو سيتي بسبب ظهور أعراض مختلفة مثل الحمى وضيق التنفس والإسهال والغثيان وتوفي في المستشفى نفسه، مؤكدة أن هذة الوفاة هي أول حالة وفاة بشرية ناجمة عن سلالة (A(H5N2).
https://sarabic.ae/20230703/دراسة-اكتشاف-جين-داخل-البشر-قادر-على-حمايتهم-من-إنفلونزا-الطيور-1078693576.html
https://sarabic.ae/20230126/اليابان-تقتل-3000-بطة-بسبب-تفشي-إنفلونزا-الطيور-1072721072.html
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علوم, منوعات, الصحة, الأخبار
علوم, منوعات, الصحة, الأخبار
قلق أمريكي من تفشي أنفلونزا الطيور بعد ظهور إصابات بشرية
حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من تفشي مرض أنفلونزا الطيور وذلك بعدما أبلغت ولاية كولورادو الأمريكية عن ثلاث حالات إصابة محتملة بسلالة "إتش 5 إن 1" من إنفلونزا الطيور.
وتداولت وسائل إعلام أمريكية بيانا أصدرته مراكز مكافحة الأمراض، أوضحت فيه أنه "لا توجد أي علامات على زيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا بخلاف ذلك في كولورادو أو في ولايات أخرى تأثرت بظهور سلالة إتش 5 إن 1 من إنفلونزا الطيور
بين الأبقار والدواجن"، مشيرة إلى أن "المصابين الثلاثة يعانون من أعراض خفيفة".
وكشف البيان عن أن "الإصابات حدثت بين عمال كانوا يعدمون طيورا مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش 5 إن 1 من إنفلونزا الطيور"، مشيرا إلى أن "الخطر على الناس بوجه عام لا يزال منخفضا وأنها سترسل فريقا إلى كولورادو لدعم التحري في الأمر".
وقال مسؤولون في كولورادو في بيان إن الأعراض شملت التهاب الملتحمة وأعراض عدوى الجهاز التنفسي الشائعة، مضيفين أنه لم يتم نقل أي من الأشخاص إلى المستشفى.
وشددت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدوى البشرية بفيروس أنفلونزا الطيور "H5N1" تثير القلق بسبب احتمال التسبب في مرض شديد وربما التحول إلى جائحة إذا تحور الفيروس واكتسب القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر.
وأضافت المراكز أن هذه الحالات جزء من تفشي واسع النطاق لسلالة إنفلونزا الطيور (اتش5ان1) التي انتشرت على مستوى العالم بين الطيور البرية وأصابت الدواجن وأنواعا مختلفة من الثدييات وتسببت في تفشي المرض في أبقار الألبان في الولايات المتحدة.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتها ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات في الإجراءات المتبعة.
وطالبت مراكز مكافحة الأمراض الناس بتجنب التعرض المطول أو غير المحمي للحيوانات المريضة أو الميتة، بما في ذلك الطيور البرية والدواجن والطيور الداجنة الأخرى وغيرها من الحيوانات البرية أو الأليفة، بما في ذلك الأبقار.
تأتي التحذيرات الأمريكية بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يونيو/ حزيران الماضي، وقوع أول حالة وفاة بشرية بمتحور "A(H5N2)" من "إنفلونزا الطيور
".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن منظمة الصحة العالمية أكدت وقوع أول حالة وفاة بسبب فيروس "A(H5N2)" الذي يعتبر من سلالة إنفلونزا الطيور في المكسيك.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن المريض البالغ من العمر 59 عاما تم نقله إلى المستشفى في مدينة مكسيكو سيتي بسبب ظهور أعراض مختلفة مثل الحمى وضيق التنفس والإسهال والغثيان وتوفي في المستشفى نفسه، مؤكدة أن هذة الوفاة هي أول حالة وفاة بشرية ناجمة عن سلالة (A(H5N2).