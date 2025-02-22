https://sarabic.ae/20250222/وزير-الخارجية-المنتدى-الليبي-الروسي-خطوة-جديدة-لتعزيز-التعاون-بين-البلدين-1098074860.html
الحويج: المنتدى الليبي الروسي خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
الحويج: المنتدى الليبي الروسي خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أن المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي، يمثل منصة حيوية للشراكة... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T23:58+0000
2025-02-22T23:58+0000
2025-02-23T04:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
وزير الخارجية الليبي
حصري
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح الحويج، أن "العلاقات بين ليبيا وروسيا، تتمتع بتاريخ طويل وإيجابي"، لافتًا إلى أن "موسكو ليست لديها ماضٍ استعماري، ما يجعل علاقاتها مع ليبيا متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل".وتابع الحويج أن "المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال الروسية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الجديدة تُعد خطوة مهمة لتوسيع التعاون في القطاع الخاص بين البلدين.وأردف: "لقد بدأنا فعليًا في عقد اللقاءات الرسمية بين الشركات والمؤسسات من خلال المنتدى، بالإضافة إلى اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، التي تعد من أقدم الغرف التجارية في ليبيا، ولديها أكثر من 70 ألف منتسب".وفيما يتعلق بالمجال السياحي، أشار الحويج إلى أن "الأمن والاستقرار الذي تشهده ليبيا، بفضل جهود القيادة العامة للجيش الليبي، سيُساهم في جذب السياح من روسيا"، مؤكدًا أن "الوفد الروسي قد شهد الوضع الأمني المستقر خلال جولته في مدينة بنغازي ومناطق الجبل الأخضر".وأوضح الوزير الحويج أن "الوفد الروسي قد عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، التي ستثمر عن مشاريع مشتركة، أبرزها فتح مركز ثقافي لتدريس اللغة الروسية في بنغازي، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي ستدعم العلاقات الثقافية بين البلدين".وأشاد الحويج بالخبرة الواسعة التي تتمتع بها روسيا في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الشركات الروسية بما يعود بالنفع على الشعبين.وافتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أمس السبت، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي، في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.وبحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.
https://sarabic.ae/20250222/انطلاق-المنتدى-الاقتصادي-الليبي---الروسي-في-ليبيا-صور-1098063820.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, وزير الخارجية الليبي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, وزير الخارجية الليبي, حصري
الحويج: المنتدى الليبي الروسي خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
23:58 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 04:39 GMT 23.02.2025)
حصري
أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أن المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي، يمثل منصة حيوية للشراكة والتعاون بين ليبيا وروسيا في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، الثقافة والتعليم.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح الحويج، أن "العلاقات بين ليبيا وروسيا
، تتمتع بتاريخ طويل وإيجابي"، لافتًا إلى أن "موسكو ليست لديها ماضٍ استعماري، ما يجعل علاقاتها مع ليبيا متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل".
وأضاف الوزير الليبي: "لقد تأخرت هذه الخطوة، لكنها أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وها نحن نرى اليوم مجموعة من الشركات الروسية الكبرى تجتمع مع نظيراتها الليبية، إلى جانب مؤسسات الحكومة الليبية مثل وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم التقني، هيئة تشجيع الاستثمار ومركز تنمية الصادرات، حيث تم التنسيق بين جميع هذه الأطراف من خلال وزارة الخارجية، التي تعمل على تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمؤسسات المختلفة".
وتابع الحويج أن "المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال الروسية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الجديدة تُعد خطوة مهمة لتوسيع التعاون في القطاع الخاص بين البلدين.
وأردف: "لقد بدأنا فعليًا في عقد اللقاءات الرسمية بين الشركات والمؤسسات من خلال المنتدى، بالإضافة إلى اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، التي تعد من أقدم الغرف التجارية في ليبيا، ولديها أكثر من 70 ألف منتسب".
وفيما يتعلق بالمجال السياحي، أشار الحويج إلى أن "الأمن والاستقرار الذي تشهده ليبيا، بفضل جهود القيادة العامة للجيش الليبي، سيُساهم في جذب السياح من روسيا"، مؤكدًا أن "الوفد الروسي قد شهد الوضع الأمني المستقر خلال جولته في مدينة بنغازي ومناطق الجبل الأخضر".
وأوضح الوزير الحويج أن "الوفد الروسي قد عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، التي ستثمر عن مشاريع مشتركة، أبرزها فتح مركز ثقافي لتدريس اللغة الروسية في بنغازي، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي ستدعم العلاقات الثقافية بين البلدين".
وأشاد الحويج بالخبرة الواسعة التي تتمتع بها روسيا في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الشركات الروسية بما يعود بالنفع على الشعبين.
واختتم الدبلوماسي الليبي حديثه بأن "العلاقات الليبية الروسية، تظل تحظى بالاحترام المتبادل والندية، حيث إن مصالح البلدين المشتركة تدعم هذه العلاقات المتينة".
وافتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، أمس السبت، أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي، في مدينة بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
وبحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة الثنائية.