المشاركون في مباراة الهوكي بين فرق الأطفال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
المشاركون في مباراة الهوكي بين فرق الأطفال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
قتال كرات الثلج "Snow Battle on the Amur" في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
قتال كرات الثلج "Snow Battle on the Amur" في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
متفرجون صينيون في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
متفرجون صينيون في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
البطلة الأولمبية في التزلج الفني على الجليد ألينا زاجيتوفا تؤدي عرضًا في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
البطلة الأولمبية في التزلج الفني على الجليد ألينا زاجيتوفا تؤدي عرضًا في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
لقطة من مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
لقطة من مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
بيع الألعاب المحبوكة في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
بيع الألعاب المحبوكة في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
شباب يؤدون عروضهم في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
شباب يؤدون عروضهم في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
متسابق فريق الأورال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
متسابق فريق الأورال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
متفرجون على الجسر في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.
متفرجون على الجسر في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.