مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني

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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
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183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
59 د
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250222/1098064494.html
مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني
مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، أجمل الصور لمهرجان الرياضات الشتوي الروسي الصيني. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني

10:35 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 14:18 GMT 22.02.2025)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، أجمل الصور لمهرجان الرياضات الشتوي الروسي الصيني.
© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مباراة الهوكي بين فرق الأطفال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

المشاركون في مباراة الهوكي بين فرق الأطفال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Edward Glock
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مباراة الهوكي بين فرق الأطفال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

قتال كرات الثلج "Snow Battle on the Amur" في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

قتال كرات الثلج &quot;Snow Battle on the Amur&quot; في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Edward Glock
/
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قتال كرات الثلج "Snow Battle on the Amur" في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

متفرجون صينيون في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

متفرجون صينيون في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Edward Glock
/
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متفرجون صينيون في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

البطلة الأولمبية في التزلج الفني على الجليد ألينا زاجيتوفا تؤدي عرضًا في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

البطلة الأولمبية في التزلج الفني على الجليد ألينا زاجيتوفا تؤدي عرضًا في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Edward Glock
/
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البطلة الأولمبية في التزلج الفني على الجليد ألينا زاجيتوفا تؤدي عرضًا في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة من مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

لقطة من مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Edward Glock
/
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لقطة من مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

بيع الألعاب المحبوكة في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

بيع الألعاب المحبوكة في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Edward Glock
/
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بيع الألعاب المحبوكة في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

شباب يؤدون عروضهم في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

شباب يؤدون عروضهم في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Edward Glock
/
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شباب يؤدون عروضهم في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

متسابق فريق الأورال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

متسابق فريق الأورال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Edward Glock
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متسابق فريق الأورال في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

© Sputnik . Edward Glock / الانتقال إلى بنك الصور

متفرجون على الجسر في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

متفرجون على الجسر في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Edward Glock
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متفرجون على الجسر في مهرجان الرياضات الشتوية الروسي الصيني في بلاغوفيشتشينسك.

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