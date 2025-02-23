أردوغان: تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبرى والاحتياطي بلغ مستوى تاريخيا

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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8 د
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البرنامج المسائي
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183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
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مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250223/أردوغان-تركيا-على-أعتاب-قفزة-اقتصادية-كبرى-والاحتياطي-بلغ-مستوى-تاريخيا-1098083843.html
أردوغان: تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبرى والاحتياطي بلغ مستوى تاريخيا
أردوغان: تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبرى والاحتياطي بلغ مستوى تاريخيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على أعتاب "قفزة اقتصادية كبيرة"، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية ستسهم في تسريع وتيرة هذه القفزة. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T10:18+0000
2025-02-23T10:18+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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الأخبار
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وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأحد.وقال أردوغان إن "تركيا نجحت في رفع الدخل القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير"، مشيرًا إلى أنها "ارتقت إلى نادي اقتصادات التريليون دولار".وأضاف أن "دخل الفرد في تركيا بلغ 13,243 دولارا بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 15 ألف دولار عند إعلان بيانات عام 2024".وأوضح أردوغان أن "الفترة المقبلة ستشهد انخفاض التضخم وتحسن القدرة الشرائية، وهو ما سينعكس إيجابا على حياة 85 مليون مواطن".وفي حديثه عن الأمن القومي، شدد الرئيس التركي على ضرورة التكاتف بين الأتراك والأكراد والعرب للقضاء على الإرهاب، آملًا انتهاء الإرهاب والعنف بشكل كامل في تركيا والمنطقة قريبا.واختتم أردوغان حديثه بالتأكيد على أن "تركيا بحاجة للتخلص من مشاكلها وخاصة آفة الإرهاب، بينما يتم إنشاء عالم جديد".
https://sarabic.ae/20230621/ضمن-رؤيته-لـقرن-تركيا-أردوغان-سنجعل-بلادنا-بين-أكبر-10-اقتصادات-حول-العالم-1078354258.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, اقتصاد, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, اقتصاد, الأخبار

أردوغان: تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبرى والاحتياطي بلغ مستوى تاريخيا

10:18 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على أعتاب "قفزة اقتصادية كبيرة"، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية ستسهم في تسريع وتيرة هذه القفزة.
وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأحد.
وقال أردوغان إن "تركيا نجحت في رفع الدخل القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير"، مشيرًا إلى أنها "ارتقت إلى نادي اقتصادات التريليون دولار".
وأضاف أن "دخل الفرد في تركيا بلغ 13,243 دولارا بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 15 ألف دولار عند إعلان بيانات عام 2024".

ولفت إلى أن "احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 173 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
ضمن رؤيته لـ"قرن تركيا".. أردوغان: سنجعل بلادنا بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم
21 يونيو 2023, 17:16 GMT
وأوضح أردوغان أن "الفترة المقبلة ستشهد انخفاض التضخم وتحسن القدرة الشرائية، وهو ما سينعكس إيجابا على حياة 85 مليون مواطن".

وفيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، أوضح الرئيس التركي أن "تركيا تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة، والمرتبة 11 في صادرات الصناعات الدفاعية".

وفي حديثه عن الأمن القومي، شدد الرئيس التركي على ضرورة التكاتف بين الأتراك والأكراد والعرب للقضاء على الإرهاب، آملًا انتهاء الإرهاب والعنف بشكل كامل في تركيا والمنطقة قريبا.
واختتم أردوغان حديثه بالتأكيد على أن "تركيا بحاجة للتخلص من مشاكلها وخاصة آفة الإرهاب، بينما يتم إنشاء عالم جديد".
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