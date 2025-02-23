https://sarabic.ae/20250223/أردوغان-تركيا-على-أعتاب-قفزة-اقتصادية-كبرى-والاحتياطي-بلغ-مستوى-تاريخيا-1098083843.html

أردوغان: تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبرى والاحتياطي بلغ مستوى تاريخيا

أردوغان: تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبرى والاحتياطي بلغ مستوى تاريخيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على أعتاب "قفزة اقتصادية كبيرة"، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية ستسهم في تسريع وتيرة هذه القفزة. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-23T10:18+0000

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وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الأحد.وقال أردوغان إن "تركيا نجحت في رفع الدخل القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير"، مشيرًا إلى أنها "ارتقت إلى نادي اقتصادات التريليون دولار".وأضاف أن "دخل الفرد في تركيا بلغ 13,243 دولارا بنهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 15 ألف دولار عند إعلان بيانات عام 2024".وأوضح أردوغان أن "الفترة المقبلة ستشهد انخفاض التضخم وتحسن القدرة الشرائية، وهو ما سينعكس إيجابا على حياة 85 مليون مواطن".وفي حديثه عن الأمن القومي، شدد الرئيس التركي على ضرورة التكاتف بين الأتراك والأكراد والعرب للقضاء على الإرهاب، آملًا انتهاء الإرهاب والعنف بشكل كامل في تركيا والمنطقة قريبا.واختتم أردوغان حديثه بالتأكيد على أن "تركيا بحاجة للتخلص من مشاكلها وخاصة آفة الإرهاب، بينما يتم إنشاء عالم جديد".

https://sarabic.ae/20230621/ضمن-رؤيته-لـقرن-تركيا-أردوغان-سنجعل-بلادنا-بين-أكبر-10-اقتصادات-حول-العالم-1078354258.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, اقتصاد, الأخبار