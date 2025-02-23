https://sarabic.ae/20250223/أنصار-الله-تسليم-مطار-سقطرى-لشركة-إماراتية-ينتهك-سيادة-اليمن-1098102002.html
"أنصار الله": تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية ينتهك سيادة اليمن
"أنصار الله": تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية ينتهك سيادة اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية رفضها لقرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتسليم إدارة مطار سقطرى الدولي لشركة أجنبية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تلغرام"، اليوم الأحد، قال فيه "إن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في حكومة "أنصار الله"، ترفض محاولة تسليم إدارة المطار لما يسمى بـ "شركة المثلث الشرقي" الإماراتية"، على حد وصفه.واعتبر البيان أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية لليمن وتفريط في حقوق اليمنيين ومقدراتهم.وتابعت الجماعة: "هذا الرفض يعتمد على نصوص المادتين (32) و(34) من قانون الطيران المدني اليمني الخاص بحظر أيَّ تدخّل خارجي في إدارة المطارات اليمنية".وأوضحت أن "هذه المحاولة تشكل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية، لأن المطار يدار حاليا بكفاءات يمنية مؤهلة تلتزم بالمعايير الدولية لخدمة الشعب اليمني بأكمله".وأردفت: "هيئة الطيران في حكومة "أنصار الله" تدعو إلى "مواجهة جريمة استباحة مطار سقطرى الدولي وحصول الشركة على صلاحياتٍ لتغيير هوية المطار وتفريغه من كادره اليمني"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الخطوات تعكس حالة من الارتهان والتبعية لقوى خارجية وأنه يجب عدم التهاون في التصدي لها".وفي 4 فبراير/ شباط الحالي، اتهم وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حميد، جماعة "أنصار الله" بتهديد شركات الطيران الأجنبية وطائرات المنظمات الدولية، مؤكداً أن "هيئة الطيران في العاصمة عدن هي الجهة المخولة بإصدار تصاريح عبور أجواء اليمن".وتتحكم "أنصار الله"، بحركة الرحلات الجوية في اليمن من خلال مركز الملاحة الجوية الذي تديره الجماعة في صنعاء، في ظل سعي الحكومة نقله إلى مدينة عدن (جنوبي اليمن) المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد في 7 آذار/مارس 2015، عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء.
https://sarabic.ae/20221113/مصدر-في-حكومة-صنعاء-طائراتنا-تحلق-فوق-سقطرى-للمرة-الأولى-منذ-بداية-الحرب-1070120403.html
https://sarabic.ae/20170405/سقطرى-عُمانية-مطار-1023263567.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة
"أنصار الله": تسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية ينتهك سيادة اليمن
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية رفضها لقرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتسليم إدارة مطار سقطرى الدولي لشركة أجنبية.
جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تلغرام"، اليوم الأحد، قال فيه "إن الهيئة العامة للطيران المدني
والأرصاد في حكومة "أنصار الله"، ترفض محاولة تسليم إدارة المطار لما يسمى بـ "شركة المثلث الشرقي" الإماراتية"، على حد وصفه.
13 نوفمبر 2022, 14:53 GMT
واعتبر البيان أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية لليمن وتفريط في حقوق اليمنيين ومقدراتهم.
وتابعت الجماعة: "هذا الرفض يعتمد على نصوص المادتين (32) و(34) من قانون الطيران المدني اليمني الخاص بحظر أيَّ تدخّل خارجي
في إدارة المطارات اليمنية".
وأوضحت أن "هذه المحاولة تشكل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية، لأن المطار يدار حاليا بكفاءات يمنية مؤهلة تلتزم بالمعايير الدولية لخدمة الشعب اليمني بأكمله".
وأردفت: "هيئة الطيران في حكومة "أنصار الله
" تدعو إلى "مواجهة جريمة استباحة مطار سقطرى الدولي وحصول الشركة على صلاحياتٍ لتغيير هوية المطار وتفريغه من كادره اليمني"، مشيرة إلى أن "مثل هذه الخطوات تعكس حالة من الارتهان والتبعية لقوى خارجية وأنه يجب عدم التهاون في التصدي لها".
وفي 4 فبراير/ شباط الحالي، اتهم وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حميد، جماعة "أنصار الله" بتهديد شركات الطيران الأجنبية وطائرات المنظمات الدولية، مؤكداً أن "هيئة الطيران في العاصمة عدن هي الجهة المخولة بإصدار تصاريح عبور أجواء اليمن".
وتتحكم "أنصار الله"، بحركة الرحلات الجوية في اليمن من خلال مركز الملاحة الجوية الذي تديره الجماعة في صنعاء، في ظل سعي الحكومة نقله إلى مدينة عدن (جنوبي اليمن) المعلنة عاصمةً مؤقتةً للبلاد في 7 آذار/مارس 2015، عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء.