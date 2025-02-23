باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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لبنان والعالم
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07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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https://sarabic.ae/20250223/باحثون-من-الصين-يفجرون-مفاجأة-صادمة-بشأن-فيروس-كورونا-جديد-1098084901.html
باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد
باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد
سبوتنيك عربي
عاد الحديث عن الفيروسات التاجية إلى الواجهة مجددًا، حيث أعلن باحثون صينيون من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، عن اكتشاف فيروس "كورونا" جديد لدى الخفافيش. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
الصحة
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
الصين
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وذكرت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، أن الباحثين أكدوا أن الفيروس الجديد قادر على دخول الخلايا البشرية عبر نفس المستقبل الذي استخدمه الفيروس المسبب لجائحة "كوفيد-19".لكن حتى الآن، لم يتم العثور على هذا الفيروس لدى البشر، بل تم التعرف عليه فقط في المختبر، ما يثير التساؤلات حول إمكانيات انتشاره.قلق وارتفاع أسهم اللقاحاتهل يشكل الفيروس تهديدا حقيقيا؟وفقا للدراسة المنشورة، فإن الفيروس المكتشف حديثا ينتمي إلى عائلة "كورونا" المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، التي أصابت أكثر من 2600 شخص منذ عام 2012 وحتى مايو/ أيار 2024، بمعدل وفيات بلغ نحو 36% من المصابين.وأشار إلى أن المناعة ضد فيروسات "سارس"، باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في عام 2019.معهد ووهان مجددا في دائرة الجدليعود هذا الاكتشاف إلى مختبر ووهان الشهير، الذي كان محورا للجدل منذ بداية جائحة "كورونا"، حيث طرحت بعض النظريات احتمال أن يكون الفيروس قد تسرب من المختبر، على الرغم من نفي الصين لأي صلة بانتشار الجائحة.وفي الوقت الذي يواصل فيه الباحثون دراسة هذا الفيروس الجديد، يظل السؤال مطروحا، هل نحن أمام تهديد وبائي جديد، أم مجرد اكتشاف علمي لن يؤثر على الصحة العالمية؟
https://sarabic.ae/20250125/لماذا-تُعد-الإنفلونزا-أكثر-خطورة-من-كورونا-في-شتاء-2025؟-1097158753.html
https://sarabic.ae/20230409/الصين-ترفض-اتهامات-الصحة-العالمية-بإخفاء-بيانات-من-ووهان-عن-أصول-كورونا-1075702103.html
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الصحة, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار
الصحة, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار

باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد

11:09 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Ng Han Guanمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا) في الصين
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
عاد الحديث عن الفيروسات التاجية إلى الواجهة مجددًا، حيث أعلن باحثون صينيون من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، عن اكتشاف فيروس "كورونا" جديد لدى الخفافيش.
وذكرت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، أن الباحثين أكدوا أن الفيروس الجديد قادر على دخول الخلايا البشرية عبر نفس المستقبل الذي استخدمه الفيروس المسبب لجائحة "كوفيد-19".
لكن حتى الآن، لم يتم العثور على هذا الفيروس لدى البشر، بل تم التعرف عليه فقط في المختبر، ما يثير التساؤلات حول إمكانيات انتشاره.

قلق وارتفاع أسهم اللقاحات

أثار هذا الإعلان موجة من الترقب في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات مثل "موديرنا" بنسبة 6.6%، و"نوفافاكس" بنسبة 7.8%، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الجائحة السابقة".

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هل يشكل الفيروس تهديدا حقيقيا؟

وفقا للدراسة المنشورة، فإن الفيروس المكتشف حديثا ينتمي إلى عائلة "كورونا" المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، التي أصابت أكثر من 2600 شخص منذ عام 2012 وحتى مايو/ أيار 2024، بمعدل وفيات بلغ نحو 36% من المصابين.

لكن الخبراء يرون أن خطر انتشار الفيروس الجديد بين البشر قد يكون محدودًا، حيث أكد عالم الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، مايكل أوسترهولم، أن ردود الفعل تجاه هذا الاكتشاف "مبالغ فيها".

وأشار إلى أن المناعة ضد فيروسات "سارس"، باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في عام 2019.
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كما أوضحت الدراسة أن قدرة الفيروس الجديد على الارتباط بمستقبل "إيس2" البشري أضعف بكثير مقارنة بفيروس "سارس2"، ما يقلل من احتمال تحوله إلى تهديد وبائي.

معهد ووهان مجددا في دائرة الجدل

يعود هذا الاكتشاف إلى مختبر ووهان الشهير، الذي كان محورا للجدل منذ بداية جائحة "كورونا"، حيث طرحت بعض النظريات احتمال أن يكون الفيروس قد تسرب من المختبر، على الرغم من نفي الصين لأي صلة بانتشار الجائحة.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الباحثون دراسة هذا الفيروس الجديد، يظل السؤال مطروحا، هل نحن أمام تهديد وبائي جديد، أم مجرد اكتشاف علمي لن يؤثر على الصحة العالمية؟
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