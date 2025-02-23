https://sarabic.ae/20250223/باحثون-من-الصين-يفجرون-مفاجأة-صادمة-بشأن-فيروس-كورونا-جديد-1098084901.html
باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد
باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد
سبوتنيك عربي
عاد الحديث عن الفيروسات التاجية إلى الواجهة مجددًا، حيث أعلن باحثون صينيون من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، عن اكتشاف فيروس "كورونا" جديد لدى الخفافيش. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T11:09+0000
2025-02-23T11:09+0000
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وذكرت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، أن الباحثين أكدوا أن الفيروس الجديد قادر على دخول الخلايا البشرية عبر نفس المستقبل الذي استخدمه الفيروس المسبب لجائحة "كوفيد-19".لكن حتى الآن، لم يتم العثور على هذا الفيروس لدى البشر، بل تم التعرف عليه فقط في المختبر، ما يثير التساؤلات حول إمكانيات انتشاره.قلق وارتفاع أسهم اللقاحاتهل يشكل الفيروس تهديدا حقيقيا؟وفقا للدراسة المنشورة، فإن الفيروس المكتشف حديثا ينتمي إلى عائلة "كورونا" المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، التي أصابت أكثر من 2600 شخص منذ عام 2012 وحتى مايو/ أيار 2024، بمعدل وفيات بلغ نحو 36% من المصابين.وأشار إلى أن المناعة ضد فيروسات "سارس"، باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في عام 2019.معهد ووهان مجددا في دائرة الجدليعود هذا الاكتشاف إلى مختبر ووهان الشهير، الذي كان محورا للجدل منذ بداية جائحة "كورونا"، حيث طرحت بعض النظريات احتمال أن يكون الفيروس قد تسرب من المختبر، على الرغم من نفي الصين لأي صلة بانتشار الجائحة.وفي الوقت الذي يواصل فيه الباحثون دراسة هذا الفيروس الجديد، يظل السؤال مطروحا، هل نحن أمام تهديد وبائي جديد، أم مجرد اكتشاف علمي لن يؤثر على الصحة العالمية؟
https://sarabic.ae/20250125/لماذا-تُعد-الإنفلونزا-أكثر-خطورة-من-كورونا-في-شتاء-2025؟-1097158753.html
https://sarabic.ae/20230409/الصين-ترفض-اتهامات-الصحة-العالمية-بإخفاء-بيانات-من-ووهان-عن-أصول-كورونا-1075702103.html
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سبوتنيك عربي
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الصحة, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار
الصحة, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصين, منوعات, الأخبار
باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد
عاد الحديث عن الفيروسات التاجية إلى الواجهة مجددًا، حيث أعلن باحثون صينيون من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، عن اكتشاف فيروس "كورونا" جديد لدى الخفافيش.
وذكرت تقارير أمريكية، اليوم الأحد، أن الباحثين أكدوا أن الفيروس الجديد قادر على دخول الخلايا البشرية عبر نفس المستقبل الذي استخدمه الفيروس المسبب لجائحة "كوفيد-19
".
لكن حتى الآن، لم يتم العثور على هذا الفيروس لدى البشر، بل تم التعرف عليه فقط في المختبر، ما يثير التساؤلات حول إمكانيات انتشاره.
قلق وارتفاع أسهم اللقاحات
أثار هذا الإعلان موجة من الترقب في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات مثل "موديرنا" بنسبة 6.6%، و"نوفافاكس" بنسبة 7.8%، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الجائحة السابقة".
هل يشكل الفيروس تهديدا حقيقيا؟
وفقا للدراسة المنشورة، فإن الفيروس المكتشف حديثا ينتمي إلى عائلة "كورونا" المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، التي أصابت أكثر من 2600 شخص منذ عام 2012 وحتى مايو/ أيار 2024، بمعدل وفيات بلغ نحو 36% من المصابين.
لكن الخبراء يرون أن خطر انتشار الفيروس الجديد بين البشر قد يكون محدودًا، حيث أكد عالم الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، مايكل أوسترهولم، أن ردود الفعل تجاه هذا الاكتشاف "مبالغ فيها".
وأشار إلى أن المناعة ضد فيروسات "سارس"، باتت اليوم أقوى مما كانت عليه في عام 2019.
كما أوضحت الدراسة أن قدرة الفيروس الجديد على الارتباط بمستقبل "إيس2" البشري أضعف بكثير مقارنة بفيروس "سارس2"، ما يقلل من احتمال تحوله إلى تهديد وبائي.
معهد ووهان مجددا في دائرة الجدل
يعود هذا الاكتشاف إلى مختبر ووهان الشهير، الذي كان محورا للجدل منذ بداية جائحة "كورونا"، حيث طرحت بعض النظريات احتمال أن يكون الفيروس قد تسرب من المختبر، على الرغم من نفي الصين
لأي صلة بانتشار الجائحة.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الباحثون دراسة هذا الفيروس الجديد، يظل السؤال مطروحا، هل نحن أمام تهديد وبائي جديد، أم مجرد اكتشاف علمي لن يؤثر على الصحة العالمية؟