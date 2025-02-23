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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
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برلمانية إسرائيلية: نفي نجل نتنياهو إلى الخارج بعدما ضرب والده.. فيديو
برلمانية إسرائيلية: نفي نجل نتنياهو إلى الخارج بعدما ضرب والده.. فيديو
سبوتنيك عربي
ادعت برلمانية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم نفيه إلى الخارج بعد أن ضرب والده. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T21:42+0000
2025-02-23T21:42+0000
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وزعمت عضوة الكنيست الإسرائيلي نعماه لازيمي، مساء اليوم الأحد، أنه تم نفي يائير نتنياهو بعدما تعدى على والده، وهو ما صرحت به النائبة المعارضة خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).وطرحت نعماه لازيمي (حزب العمل) سؤالا يتعلق بتمويل زيارة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهرين، وكذلك التكلفة السنوية لأمن يائير نتنياهو الذي يعيش في مدينة ميامي الأمريكية.وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن "نعماه لازيمي تساءلت عن وجود مبلغ مدرج في ميزانية الدولة لتمويل إقامة يائير نتنياهو أم لا، لأنه ضرب رئيس الوزراء واضطر للسفر إلى الخارج لأنه أضر برمز من رموز الحكومة".وأوضحت عضوة الكنيست لباقي الأعضاء الذين أعربوا عن دهشتهم من تصريحات نعماه لازيمي، حيث قال أحدهم: "ماذا تقصدين؟"، فردت لازيمي "هذا صحيح تماما، لقد تم نفيه إلى الخارج".ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، أن ما طرحته لازيمي وصرحت به "كذبة حقيرة، وانزلاق آخر إلى أعماق اليسار".
https://sarabic.ae/20230303/نجل-نتنياهو-يصف-المتظاهرين-ضد-والده-بـ-الإرهابيين-1074273639.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

برلمانية إسرائيلية: نفي نجل نتنياهو إلى الخارج بعدما ضرب والده.. فيديو

21:42 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Aleksey Nikolskyiرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Aleksey Nikolskyi
تابعنا عبر
ادعت برلمانية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم نفيه إلى الخارج بعد أن ضرب والده.
وزعمت عضوة الكنيست الإسرائيلي نعماه لازيمي، مساء اليوم الأحد، أنه تم نفي يائير نتنياهو بعدما تعدى على والده، وهو ما صرحت به النائبة المعارضة خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وطرحت نعماه لازيمي (حزب العمل) سؤالا يتعلق بتمويل زيارة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهرين، وكذلك التكلفة السنوية لأمن يائير نتنياهو الذي يعيش في مدينة ميامي الأمريكية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
نجل نتنياهو يصف المتظاهرين ضد والده بـ "الإرهابيين"
3 مارس 2023, 14:36 GMT
وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن "نعماه لازيمي تساءلت عن وجود مبلغ مدرج في ميزانية الدولة لتمويل إقامة يائير نتنياهو أم لا، لأنه ضرب رئيس الوزراء واضطر للسفر إلى الخارج لأنه أضر برمز من رموز الحكومة".
وأوضحت عضوة الكنيست لباقي الأعضاء الذين أعربوا عن دهشتهم من تصريحات نعماه لازيمي، حيث قال أحدهم: "ماذا تقصدين؟"، فردت لازيمي "هذا صحيح تماما، لقد تم نفيه إلى الخارج".
ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، أن ما طرحته لازيمي وصرحت به "كذبة حقيرة، وانزلاق آخر إلى أعماق اليسار".
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