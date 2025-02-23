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حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يتصدر الانتخابات التشريعية في ألمانيا

حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يتصدر الانتخابات التشريعية في ألمانيا

سبوتنيك عربي

خسر حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الانتخابات التشريعية في البلاد، ليأتي في المركز الـ3 بعد تكتل حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وحزب "البديل من أجل... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T17:53+0000

2025-02-23T17:53+0000

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وتصدر تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة فريدريش ميرز، انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاغ" بنسبة 29 في المئة، وفقًا لبيانات استطلاع خروج الناخبين الصادرة عن المعهد الاجتماعي "إنفرا تيست".وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، احتل المركز الثاني بحصوله على 19.5 في المئة.واحتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع حزب الخضر، وفقًا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5 في المئة.وقال ‌‏الأمين العام للحزب الديمقراطي المسيحي كارستن لينمان إن المحافظين فازوا في الانتخابات، بينما قال ‏زعيم تكتل المحافظين فريدريش ميرتس إن هذه ليلة مريرة للحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتس.

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