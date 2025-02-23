صور احتفالات يوم "حماة الوطن" في روسيا

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، يضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكساندر" المحاذية لقصر الكرملين في الساحة الحمراء في موسكو
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© Sputnik . Sergey Bobylev/
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، يضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكساندر" المحاذية لقصر الكرملين في الساحة الحمراء في موسكو
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورنصب تذكاري مخصص للأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا، في مدينة تشيتا، روسيا
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نصب تذكاري مخصص للأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا، في مدينة تشيتا، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
المواطنون الروس يضعون الزهور على النصب التذكاري في مدينة "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا
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المواطنون الروس يضعون الزهور على النصب التذكاري في مدينة "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
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مراسم وضع الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على نصب تذكاري خلال الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
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مراسم وضع الزهور على نصب تذكاري خلال الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم إطلاق نيران المدفعية في منتصف النهار تكريماً ليوم المدافع عن الوطن، في المشارف الجنوبية الغربية لمدينة تشيتا
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مراسم إطلاق نيران المدفعية في منتصف النهار تكريماً ليوم المدافع عن الوطن، في المشارف الجنوبية الغربية لمدينة تشيتا
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالجنود الروس يضعون الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
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الجنود الروس يضعون الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على النصب التذكاري المخصص للأبطال - المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة، لاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
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مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري المخصص للأبطال - المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة، لاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على نصب تذكاري في الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
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مراسم وضع الزهور على نصب تذكاري في الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورأعضاء يونارميا يشاركون في مراسم وضع إكليل الورد على النصب التذكاري في "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا
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أعضاء يونارميا يشاركون في مراسم وضع إكليل الورد على النصب التذكاري في "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا