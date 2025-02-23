صور احتفالات يوم "حماة الوطن" في روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250223/صور-احتفالات-يوم-حماة-الوطن-في-روسيا--1098088145.html
صور احتفالات يوم "حماة الوطن" في روسيا
صور احتفالات يوم "حماة الوطن" في روسيا
سبوتنيك عربي
تحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما اعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة،... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T13:30+0000
2025-02-23T13:30+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098088318_0:113:3048:1829_1920x0_80_0_0_3319cc33b7929834b9c114592e728c6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098088318_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e7dcaab169e45766f33d3a30360a703.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور احتفالات يوم "حماة الوطن" في روسيا

13:30 GMT 23.02.2025
تابعنا عبر
تحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما اعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، يضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكساندر" المحاذية لقصر الكرملين في الساحة الحمراء في موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم &quot;حماة الوطن&quot;، يضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة &quot;ألكساندر&quot; المحاذية لقصر الكرملين في الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، يضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حديقة "ألكساندر" المحاذية لقصر الكرملين في الساحة الحمراء في موسكو

© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورنصب تذكاري مخصص للأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا، في مدينة تشيتا، روسيا
نصب تذكاري مخصص للأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا، في مدينة تشيتا، روسيا - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
نصب تذكاري مخصص للأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا، في مدينة تشيتا، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

المواطنون الروس يضعون الزهور على النصب التذكاري في مدينة "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا

المواطنون الروس يضعون الزهور على النصب التذكاري في مدينة &quot;أنابا - مدينة المجد العسكري&quot;، روسيا - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطنون الروس يضعون الزهور على النصب التذكاري في مدينة "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
مراسم وضع الزهور على نصب مدينة البطل لينينغراد تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
مراسم وضع الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على نصب تذكاري خلال الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
مراسم وضع الزهور على نصب تذكاري خلال الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
مراسم وضع الزهور على نصب تذكاري خلال الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم إطلاق نيران المدفعية في منتصف النهار تكريماً ليوم المدافع عن الوطن، في المشارف الجنوبية الغربية لمدينة تشيتا
مراسم إطلاق نيران المدفعية في منتصف النهار تكريماً ليوم المدافع عن الوطن، في المشارف الجنوبية الغربية لمدينة تشيتا - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
مراسم إطلاق نيران المدفعية في منتصف النهار تكريماً ليوم المدافع عن الوطن، في المشارف الجنوبية الغربية لمدينة تشيتا
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالجنود الروس يضعون الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
الجنود الروس يضعون الزهور على نصب مدينة البطل لينينغراد تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
الجنود الروس يضعون الزهور على نصب "مدينة البطل لينينغراد" تكريما لعيد المدافع عن الوطن في ساحة فوستانيا في سانت بطرسبرغ، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على النصب التذكاري المخصص للأبطال - المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة، لاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري المخصص للأبطال - المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة، لاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
مراسم وضع الزهور على النصب التذكاري المخصص للأبطال - المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة، لاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم وضع الزهور على نصب تذكاري في الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
مراسم وضع الزهور على نصب تذكاري في الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Evgeny Yepanchintsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
مراسم وضع الزهور على نصب تذكاري في الاحتفال بيوم المدافع عن الوطن في تشيتا، روسيا
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورأعضاء يونارميا يشاركون في مراسم وضع إكليل الورد على النصب التذكاري في "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا
أعضاء يونارميا يشاركون في مراسم وضع إكليل الورد على النصب التذكاري في أنابا - مدينة المجد العسكري، روسيا - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعضاء يونارميا يشاركون في مراسم وضع إكليل الورد على النصب التذكاري في "أنابا - مدينة المجد العسكري"، روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала