https://sarabic.ae/20250223/عيد-ميلاد-فتاة-يتحول-لكارثة-فيديو-1098087115.html

عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة... فيديو

عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة... فيديو

سبوتنيك عربي

تحول عيد ميلاد المؤثرة الفيتنامية جيانج فام، إلى حدث مؤلم وذكرى حزينة بعد انفجار بالون من الهيدروجين في وجهها، ما سبب لها حروقا وندبات قد تدوم لفترة طويلة. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقد انتشر الحادث، على نطاق واسع بعد أن شاركت الضحية، جيانج فام، مأساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.ومع انتهاء الاحتفال، وقفت على المسرح وهي تحمل كعكة عيد ميلاد في يد والبالونات في اليد الأخرى.اكتشفت فام لاحقًا أن البالونات التي اشترتها كانت مليئة بغاز الهيدروجين القابل للاشتعال. ولم يذكر البائع أبدًا الخطر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطلب المرتفع على البالونات في عيد الحب.وتعاني الآن من حروق في وجهها بعد انفجار البالون خلال احتفال بعيد ميلادها، حيث أكد الأطباء أن فام أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية، لكنهم أكدوا لها أنه لن تكون هناك ندوب دائمة.وفي استذكاره للحظة المرعبة، قالت فام: "عندما انفجر البالون، اشتعلت النيران، وارتفعت عالياً وأحرقت مجموعة البالونات التي أعدها المطعم بالكامل. ولحسن الحظ، كانت هذه البالونات تحتوي على هواء طبيعي، وإلا لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حريق خطير".

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