عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة... فيديو

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
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مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
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عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
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https://sarabic.ae/20250223/عيد-ميلاد-فتاة-يتحول-لكارثة-فيديو-1098087115.html
عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة... فيديو
عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
تحول عيد ميلاد المؤثرة الفيتنامية جيانج فام، إلى حدث مؤلم وذكرى حزينة بعد انفجار بالون من الهيدروجين في وجهها، ما سبب لها حروقا وندبات قد تدوم لفترة طويلة. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقد انتشر الحادث، على نطاق واسع بعد أن شاركت الضحية، جيانج فام، مأساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.ومع انتهاء الاحتفال، وقفت على المسرح وهي تحمل كعكة عيد ميلاد في يد والبالونات في اليد الأخرى.اكتشفت فام لاحقًا أن البالونات التي اشترتها كانت مليئة بغاز الهيدروجين القابل للاشتعال. ولم يذكر البائع أبدًا الخطر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطلب المرتفع على البالونات في عيد الحب.وتعاني الآن من حروق في وجهها بعد انفجار البالون خلال احتفال بعيد ميلادها، حيث أكد الأطباء أن فام أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية، لكنهم أكدوا لها أنه لن تكون هناك ندوب دائمة.وفي استذكاره للحظة المرعبة، قالت فام: "عندما انفجر البالون، اشتعلت النيران، وارتفعت عالياً وأحرقت مجموعة البالونات التي أعدها المطعم بالكامل. ولحسن الحظ، كانت هذه البالونات تحتوي على هواء طبيعي، وإلا لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حريق خطير".
https://sarabic.ae/20250223/بنزيما-يرقص-ويغني-بالعربية-فيديو-أثار-تفاعلا-بعد-سحق-الهلال-1098083260.html
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نادي الفيديو

عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة... فيديو

12:15 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 12:16 GMT 23.02.2025)
© Photo / x انفجار بالون من الهيدروجين في وجه فتاة
انفجار بالون من الهيدروجين في وجه فتاة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تحول عيد ميلاد المؤثرة الفيتنامية جيانج فام، إلى حدث مؤلم وذكرى حزينة بعد انفجار بالون من الهيدروجين في وجهها، ما سبب لها حروقا وندبات قد تدوم لفترة طويلة.
وقد انتشر الحادث، على نطاق واسع بعد أن شاركت الضحية، جيانج فام، مأساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت فام أن الحفل أقيم في مطعم مزين بالعديد من البالونات، فاشترت مجموعة إضافية من البالونات لالتقاط الصور معها.

ومع انتهاء الاحتفال، وقفت على المسرح وهي تحمل كعكة عيد ميلاد في يد والبالونات في اليد الأخرى.

ومع انتهاء الاحتفال، وقفت على المسرح وهي تحمل كعكة عيد ميلاد في يد والبالونات في اليد الأخرى، وحين لامست البالونات الشموع المضاءة على الكعكة حدث انفجار واندلعت النيران وغطت وجهها، وأصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

اكتشفت فام لاحقًا أن البالونات التي اشترتها كانت مليئة بغاز الهيدروجين القابل للاشتعال. ولم يذكر البائع أبدًا الخطر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطلب المرتفع على البالونات في عيد الحب.
وتعاني الآن من حروق في وجهها بعد انفجار البالون خلال احتفال بعيد ميلادها، حيث أكد الأطباء أن فام أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية، لكنهم أكدوا لها أنه لن تكون هناك ندوب دائمة.
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وفي استذكاره للحظة المرعبة، قالت فام: "عندما انفجر البالون، اشتعلت النيران، وارتفعت عالياً وأحرقت مجموعة البالونات التي أعدها المطعم بالكامل. ولحسن الحظ، كانت هذه البالونات تحتوي على هواء طبيعي، وإلا لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حريق خطير".
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