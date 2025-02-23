عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة... فيديو
12:15 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 12:16 GMT 23.02.2025)
© Photo / x انفجار بالون من الهيدروجين في وجه فتاة
© Photo / x
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تحول عيد ميلاد المؤثرة الفيتنامية جيانج فام، إلى حدث مؤلم وذكرى حزينة بعد انفجار بالون من الهيدروجين في وجهها، ما سبب لها حروقا وندبات قد تدوم لفترة طويلة.
وقد انتشر الحادث، على نطاق واسع بعد أن شاركت الضحية، جيانج فام، مأساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت فام أن الحفل أقيم في مطعم مزين بالعديد من البالونات، فاشترت مجموعة إضافية من البالونات لالتقاط الصور معها.
ومع انتهاء الاحتفال، وقفت على المسرح وهي تحمل كعكة عيد ميلاد في يد والبالونات في اليد الأخرى.
ومع انتهاء الاحتفال، وقفت على المسرح وهي تحمل كعكة عيد ميلاد في يد والبالونات في اليد الأخرى، وحين لامست البالونات الشموع المضاءة على الكعكة حدث انفجار واندلعت النيران وغطت وجهها، وأصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية.
🟠عيد ميلاد فتاة يتحول لكارثة 🔥🎈— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 23, 2025
تحول عيد ميلاد المؤثرة الفيتنامية جيانج فام، إلى حدث مؤلم وذكرى حزينة بعد انفجار بالون من الهيدروجين في وجهها ما سبب حروقا وندبات قد تدوم لفترة طويلة.
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اكتشفت فام لاحقًا أن البالونات التي اشترتها كانت مليئة بغاز الهيدروجين القابل للاشتعال. ولم يذكر البائع أبدًا الخطر، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الطلب المرتفع على البالونات في عيد الحب.
وتعاني الآن من حروق في وجهها بعد انفجار البالون خلال احتفال بعيد ميلادها، حيث أكد الأطباء أن فام أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية، لكنهم أكدوا لها أنه لن تكون هناك ندوب دائمة.
وفي استذكاره للحظة المرعبة، قالت فام: "عندما انفجر البالون، اشتعلت النيران، وارتفعت عالياً وأحرقت مجموعة البالونات التي أعدها المطعم بالكامل. ولحسن الحظ، كانت هذه البالونات تحتوي على هواء طبيعي، وإلا لكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حريق خطير".