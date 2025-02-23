https://sarabic.ae/20250223/مجلس-الأمن-يصوت-الاثنين-على-مشروع-قرار-محايد-بشأن-أوكرانيا-اقترحته-واشنطن-1098103430.html
اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن الدولي، في فبراير/ شباط الجاري، بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T22:17+0000
2025-02-23T22:17+0000
2025-02-24T04:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت موسكو) سيصوت المجلس على مشروع القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية".وبعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقترحت مشروع قرار محايد خاص بها في مجلس الأمن.ويتجنب مشروع القرار الأمريكي استخدام مصطلحات مثل "الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا"، ويصف الصراع بأنه "روسي - أوكراني"، ويعبر عن الحزن على القتلى.يذكر أنه يوم الخميس الماضي، لم تشارك واشنطن للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.حيث صاغ القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق، دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، مدرجة في هذه القائمة.وضمن مشروع القرار تم توجيه اتهام لموسكو مرة أخرى بما أسموه "قصف البنية التحتية المدنية"، على الرغم من أن روسيا صرحت مرارا وتكرارا بأنها تنفذ ضربات محددة فقط على أهداف عسكرية.وفي الوقت نفسه، لم يذكر مشروع القرار الهجمات الإرهابية، التي تشنها كييف ضد المدنيين، فضلا عن وجود القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية.
https://sarabic.ae/20250223/ويتكوف-عودة-الشركات-الأمريكية-إلى-روسيا-ممكنة-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سلام-في-أوكرانيا-1098097572.html
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منظمة الأمم المتحدة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
22:17 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 04:10 GMT 24.02.2025)
صرحت البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن الدولي، في فبراير/ شباط الجاري، بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا، اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت موسكو) سيصوت المجلس على مشروع القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية".
وبعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقترحت مشروع قرار محايد خاص بها في مجلس الأمن.
وطرحت البعثة الأمريكية، في مشروع القرار، أن واشنطن تستنكر فقدان الأرواح خلال "النزاع الروسي الأوكراني".
ويتجنب مشروع القرار الأمريكي استخدام مصطلحات مثل "الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا"، ويصف الصراع بأنه "روسي - أوكراني"، ويعبر عن الحزن على القتلى.
يذكر أنه يوم الخميس الماضي، لم تشارك واشنطن للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
حيث صاغ القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق، دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، مدرجة في هذه القائمة.
وضمن مشروع القرار تم توجيه اتهام لموسكو مرة أخرى بما أسموه "قصف البنية التحتية المدنية"، على الرغم من أن روسيا صرحت مرارا وتكرارا بأنها تنفذ ضربات محددة فقط على أهداف عسكرية.
وفي الوقت نفسه، لم يذكر مشروع القرار الهجمات الإرهابية، التي تشنها كييف ضد المدنيين، فضلا عن وجود القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية.