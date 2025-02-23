اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/مجلس-الأمن-يصوت-الاثنين-على-مشروع-قرار-محايد-بشأن-أوكرانيا-اقترحته-واشنطن-1098103430.html
اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن الدولي، في فبراير/ شباط الجاري، بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T22:17+0000
2025-02-24T04:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت موسكو) سيصوت المجلس على مشروع القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية".وبعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقترحت مشروع قرار محايد خاص بها في مجلس الأمن.ويتجنب مشروع القرار الأمريكي استخدام مصطلحات مثل "الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا"، ويصف الصراع بأنه "روسي - أوكراني"، ويعبر عن الحزن على القتلى.يذكر أنه يوم الخميس الماضي، لم تشارك واشنطن للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.حيث صاغ القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق، دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، مدرجة في هذه القائمة.وضمن مشروع القرار تم توجيه اتهام لموسكو مرة أخرى بما أسموه "قصف البنية التحتية المدنية"، على الرغم من أن روسيا صرحت مرارا وتكرارا بأنها تنفذ ضربات محددة فقط على أهداف عسكرية.وفي الوقت نفسه، لم يذكر مشروع القرار الهجمات الإرهابية، التي تشنها كييف ضد المدنيين، فضلا عن وجود القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية.
https://sarabic.ae/20250223/ويتكوف-عودة-الشركات-الأمريكية-إلى-روسيا-ممكنة-بمجرد-التوصل-لاتفاق-سلام-في-أوكرانيا-1098097572.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

اقترحته واشنطن.. مجلس الأمن يصوت خلال الساعات المقبلة على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا

22:17 GMT 23.02.2025 (تم التحديث: 04:10 GMT 24.02.2025)
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
صرحت البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن الدولي، في فبراير/ شباط الجاري، بأن مجلس الأمن سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا، اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت موسكو) سيصوت المجلس على مشروع القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية".
وبعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقترحت مشروع قرار محايد خاص بها في مجلس الأمن.

وطرحت البعثة الأمريكية، في مشروع القرار، أن واشنطن تستنكر فقدان الأرواح خلال "النزاع الروسي الأوكراني".

ويتجنب مشروع القرار الأمريكي استخدام مصطلحات مثل "الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا"، ويصف الصراع بأنه "روسي - أوكراني"، ويعبر عن الحزن على القتلى.

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، لم تشارك واشنطن للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن: عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا ممكنة بمجرد التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
أمس, 16:26 GMT
حيث صاغ القرار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق، دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، مدرجة في هذه القائمة.
وضمن مشروع القرار تم توجيه اتهام لموسكو مرة أخرى بما أسموه "قصف البنية التحتية المدنية"، على الرغم من أن روسيا صرحت مرارا وتكرارا بأنها تنفذ ضربات محددة فقط على أهداف عسكرية.
وفي الوقت نفسه، لم يذكر مشروع القرار الهجمات الإرهابية، التي تشنها كييف ضد المدنيين، فضلا عن وجود القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала