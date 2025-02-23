https://sarabic.ae/20250223/مدفيديف-العملية-العسكرية-كانت-القرار-الصحيح-والحرب-ضد-النازية-الجديدة-لم-تنته-بعد-1098077093.html

مدفيديف: العملية العسكرية كانت القرار الصحيح والحرب ضد النازية الجديدة لم تنته بعد

مدفيديف: العملية العسكرية كانت القرار الصحيح والحرب ضد النازية الجديدة لم تنته بعد

سبوتنيك عربي

شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على أن الوقت أثبت أن قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان هو القرار الصحيح والوحيد، لافتًا إلى أن... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T06:45+0000

2025-02-23T06:45+0000

2025-02-23T06:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وقال ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن "الوقت أثبت أن قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان القرار الصحيح والممكن الوحيد.. والحرب ضد النازية الجديدة وشركائها لم تنته بعد بشكل كامل، لكن نتيجتها قريبة للغاية".وأضاف أنه "سيتم تدمير العدو، وستنتصر الحقيقة... وقرار العملية العسكرية هي الطريقة الوحيدة لحماية روسيا ودفع العدو بعيدا عن حدودها".ووجّه بوتين، في رسالة مصورة عبر مقطع الفيديو، " كلمات تهنئة خاص خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يخاطرون اليوم بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بكل عزم وثبات عن وطنهم ومصالحهم الوطنية ومستقبل روسيا".وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما أعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.

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روسيا, سلاح روسيا