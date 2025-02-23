مدفيديف: العملية العسكرية كانت القرار الصحيح والحرب ضد النازية الجديدة لم تنته بعد

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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
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13:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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30 د
مرايا العلوم
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29 د
عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
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مساحة حرة
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ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/مدفيديف-العملية-العسكرية-كانت-القرار-الصحيح-والحرب-ضد-النازية-الجديدة-لم-تنته-بعد-1098077093.html
مدفيديف: العملية العسكرية كانت القرار الصحيح والحرب ضد النازية الجديدة لم تنته بعد
مدفيديف: العملية العسكرية كانت القرار الصحيح والحرب ضد النازية الجديدة لم تنته بعد
سبوتنيك عربي
شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على أن الوقت أثبت أن قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان هو القرار الصحيح والوحيد، لافتًا إلى أن... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T06:45+0000
2025-02-23T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن "الوقت أثبت أن قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان القرار الصحيح والممكن الوحيد.. والحرب ضد النازية الجديدة وشركائها لم تنته بعد بشكل كامل، لكن نتيجتها قريبة للغاية".وأضاف أنه "سيتم تدمير العدو، وستنتصر الحقيقة... وقرار العملية العسكرية هي الطريقة الوحيدة لحماية روسيا ودفع العدو بعيدا عن حدودها".ووجّه بوتين، في رسالة مصورة عبر مقطع الفيديو، " كلمات تهنئة خاص خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يخاطرون اليوم بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بكل عزم وثبات عن وطنهم ومصالحهم الوطنية ومستقبل روسيا".وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما أعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.
https://sarabic.ae/20250222/بوتين-الجيش-الروسي-سيواصل-حماية-الوطن-والشعب-بكل-قوة-وثبات-1098074268.html
https://sarabic.ae/20250223/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-20-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098075599.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

مدفيديف: العملية العسكرية كانت القرار الصحيح والحرب ضد النازية الجديدة لم تنته بعد

06:45 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على أن الوقت أثبت أن قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان هو القرار الصحيح والوحيد، لافتًا إلى أن النازية الجديدة لم تنته بعد.
وقال ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد، بمناسبة يوم "حماة الوطن"، إن "الوقت أثبت أن قرار روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، كان القرار الصحيح والممكن الوحيد.. والحرب ضد النازية الجديدة وشركائها لم تنته بعد بشكل كامل، لكن نتيجتها قريبة للغاية".
وأضاف أنه "سيتم تدمير العدو، وستنتصر الحقيقة... وقرار العملية العسكرية هي الطريقة الوحيدة لحماية روسيا ودفع العدو بعيدا عن حدودها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الجيش الروسي سيواصل حماية الوطن والشعب بكل قوة وثبات
أمس, 22:34 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والعاملين والموظفين المدنيين في القوات المسلحة الروسية، وجميع المشاركين في العملية الروسية الخاصة، بيوم "حماة الوطن"، الذي يصادف اليوم الأحد، واصفًا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأنهم الأبطال الرئيسيون في يوم حماة الوطن.
ووجّه بوتين، في رسالة مصورة عبر مقطع الفيديو، " كلمات تهنئة خاص خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، الذين يخاطرون اليوم بحياتهم ويظهرون الشجاعة، ويدافعون بكل عزم وثبات عن وطنهم ومصالحهم الوطنية ومستقبل روسيا".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:26 GMT
وقال الرئيس الروسي: "أنتم الأبطال الرئيسيون بيوم حماة الوطن، الذي تحتفل به بلادنا بأكملها".
وتحتفل روسيا يوم 23 فبراير/ شباط من كل عام بيوم "حماة الوطن"، ويعود تاريخ هذه المناسبة إلى عام 1922، عندما أعتُمد في روسيا السوفيتية عيد رسمي لقواتها المسلحة، وعلى مدى الحقبة السوفيتية كان يسمى "بعيد الجيش والأسطول البحري السوفيتيين".
أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو يوم "حماة الوطن"، والذي يحيي المواطنون الروس فيه ذكرى الشهداء، الذين ارتقوا في المعارك دفاعا عن الوطن الأم روسيا، ويعبرون عن احترامهم للمحاربين القدامى.
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