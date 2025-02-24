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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250224/الجيش-الروسي-يهاجم-المرتزقة-الأجانب-في-تشيركاسي-ومطارا-في-كييف-1098107391.html
الجيش الروسي يستهدف المرتزقة الأجانب في تشيركاسي ومطارا في كييف
الجيش الروسي يستهدف المرتزقة الأجانب في تشيركاسي ومطارا في كييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في تشيركاسي. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T07:43+0000
2025-02-24T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في تشيركاسي، كان هناك 3 استهدافات نوعية. بعد الساعة 00.40 (بتوقيت موسكو)، بدأت المستشفيات تمتلئ بالأجانب الذين يرتدون ملابس مموهة. كتبوا أن هناك فرنسيين، ولكن معظمهم من دول البلطيق".ووفقاً لتقارير غير مؤكدة، فقد أصيب أيضاً مبنى إداري تابع للدفاع الإقليمي في تشيركاسي.وتابع: "في كييف، كان هناك 3 هجمات، اثنتان في الضواحي، من جهة بوريسبول، وواحدة في الساعة 23.40 (بتوقيت موسكو). يكتبون أنهم أصابوا مصانع في جولياني. من المعروف أن البانديريين الوقحين في المصانع في كييف، لا يقومون فقط بإصلاح الدبابات وناقلات الجنود المدرعة القديمة، بل يقومون أيضًا بتجميع الطائرات المسيرة المزودة بمحركات نفاثة. ويشتهر مصنع الطيران المدني رقم 410 بهذا، وعلى الأرجح أنه تم استهدافه".وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية، بانتظام، بضرب مواقع الأفراد العسكريين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة العسكرية والقيادة العسكرية والاتصالات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250212/انفجارات-تهز-كييف-وتدمير-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-في-نيكولاييف-1097696911.html
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الجيش الروسي يستهدف المرتزقة الأجانب في تشيركاسي ومطارا في كييف

07:43 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 07:44 GMT 24.02.2025)
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مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في تشيركاسي.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في تشيركاسي، كان هناك 3 استهدافات نوعية. بعد الساعة 00.40 (بتوقيت موسكو)، بدأت المستشفيات تمتلئ بالأجانب الذين يرتدون ملابس مموهة. كتبوا أن هناك فرنسيين، ولكن معظمهم من دول البلطيق".

وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات، فإنه في الساعة 00.25 بتوقيت موسكو، تم تسجيل انفجار أعقبه تفجير ثانوي "خطير" بالقرب من تشيركاسي. سُمع دوي الانفجار من اتجاه المطار، ويشير المخبرون إلى أن هدف الضربة كان مصنعًا لصناعة للآلات.

ووفقاً لتقارير غير مؤكدة، فقد أصيب أيضاً مبنى إداري تابع للدفاع الإقليمي في تشيركاسي.
وتابع: "في كييف، كان هناك 3 هجمات، اثنتان في الضواحي، من جهة بوريسبول، وواحدة في الساعة 23.40 (بتوقيت موسكو). يكتبون أنهم أصابوا مصانع في جولياني. من المعروف أن البانديريين الوقحين في المصانع في كييف، لا يقومون فقط بإصلاح الدبابات وناقلات الجنود المدرعة القديمة، بل يقومون أيضًا بتجميع الطائرات المسيرة المزودة بمحركات نفاثة. ويشتهر مصنع الطيران المدني رقم 410 بهذا، وعلى الأرجح أنه تم استهدافه".
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف... فيديو
12 فبراير, 07:03 GMT
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية، بانتظام، بضرب مواقع الأفراد العسكريين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة العسكرية والقيادة العسكرية والاتصالات.

و كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكمراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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